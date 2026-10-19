Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 19 - 25/10/2026: Sẽ cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

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Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 19 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 19 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần khu phố 17, Phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 12:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường huyện 90, 90E, thuộc phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Tân Long, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 13:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tuyến đường Nguyễn Quân, thuộc phường Trung An, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Me Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 1, Tân Tây 4 xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 4 Xã Tân Đông; ấp 5 xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Nhứt và Bình Hưng, phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/10/2026 đến 15:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Gò Tre và Thuận An, phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/10/2026 đến 10:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 3 và 4 - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/10/2026 đến 13:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thuận An và Khu phố Gò Tre - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Nguyễn Văn Mười

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Bưu Điện TX 1

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Trần Hoàng Tâm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Phạm Việt Tiến

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thuận An và Thuận Hòa - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Gò Tre và Thuận Hòa - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thuận Hòa - phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 10:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Gò Tre và Xóm Dinh, phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/10/2026 đến 13:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2, 3 và khu phố 5, phường Gò Công.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú Tây xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Thạnh, Bình Hưng xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hiệp 1 khu vực Đường Lộ Dây Thép xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Phú An phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Hậu khu vực Đường kênh ông Mười xã Long Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước





KHU VỰC: Mất điện 1 khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 11:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Cty Lương thực Tiền Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 1 khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hưng Phú, ấp 4 xã Tân Phước 1

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Một phần xã Xuân Đông tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 11:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Ninh, Quơn Long, Xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 12:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Điền Lợi, Xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 12:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp tân Bình xã tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa Thành, Xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, Xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa Thành, Xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hoà, xã Long Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 12:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Bình xã Vĩnh Kim và ấp Đông xã Kim Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 12:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mỹ, Vĩnh Quí xã Kim Sơn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị, Bàn Long xã Vĩnh Kim

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú, Tân Phú 1, Tân Thuận, Tân Thới, Tân Lập xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 04:45:00 ngày 20/10/2026 đến 08:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Kinh 6 Thước, xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Pháo Đài xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lý Quàn 1 xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Phú A, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 19/10/2026 đến 11:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Hoa, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cẩm Sơn, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần các ấp 4, 5, 6, xã Mỹ Thành. - Một phần ấp Mỹ Trinh B, xã Hậu Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một pần các ấp 3, 4, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một pần các ấp 3, 4, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp