Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 14 - 18/10/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện có sự thay đổi mới

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 14 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 14 - 18/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 14 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần đường Quang Trung, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần KDC đường số 2, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Kinh T6 từ giáp ranh Quốc lộ 80 đến cống ngăn mặn Kinh T6, từ cống ngăn mặn Kinh T6 đến chùa Giồng Kè Bình Giang gồm từ tổ 15 đến tổ 20 ấp Kinh 4 & tổ 1 ấp Giồng Kè xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ tây Kinh T5 gồm tổ 1, tổ 2 ấp Láng Cơm xã Bình Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái gồm tổ 1 ấp Mỹ Thái, 2 bên lộ đan kinh 14 Mỹ Thái thuộc tổ 5 ấp Thái Tiến xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái gồm tổ 4 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần ấp 9 Chợ, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 9 Xáng, 9 Xáng 1, ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 18:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Thành phụng, Thành phụng tây, thành phụng đông, xã An Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 18:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Đường Bào Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 18:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 18:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố 2, 3, 8 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 18:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Dương va một phần khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thành, xã Đông Thái, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 Chợ, xã Đông Thái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp 6 Biển, xã Đông Thái, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3 Biển, xã Tây Yên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kinh Làng xã Đông Thái (từ Tàu Lũy đến Trại giam Kinh 7)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 13:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nứa xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 13h00: Quốc lộ 63 đoạn từ quán cơm Thu Thủy đến sửa xe Gia Lâm và đường D3 đoạn từ quán Phương Nam đến quán Sắc Tím thuộc ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 13:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kênh Giáo Hoài xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 5000 Kênh 13 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 5000 Kênh 13 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kênh Công Điền ấp Thắng Lợi xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kênh Một Hãng ấp Vĩnh Tây xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Kinh Ba Lan, Kinh Mò Om, Kinh Chuối Nước - thuộc xã Thạnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu dân cư Thạnh Hưng - thuộc xã Thạnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Xuôi - thuộc xã Ngọc Chúc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 12:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoạn từ Vàm Kinh Chữ C đến ngã ba Cai Chung - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kinh Cái Đuốc Lớn - thuộc xã Ngọc Chúc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoạn từ Vàm Kinh Chữ C về hướng Chùa Cao Đài - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 11:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Chợ nông sản Giồng Riềng - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Khương, xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 15:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 15:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 10:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Trung, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thọ, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phong, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Minh, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 18:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùng, ấp Song Chinh - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùng - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 15:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùng - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tám Thước, ấp Xà Ngách - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xà Ngách - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 15:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Trại - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, ấp Rẫy Mới - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bãi Giếng (đường vô Cảng Hòn Chông) - xã Kiên Lương, toàn bộ xã Sơn Hải, toàn bộ xã Hòn Nghệ - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 18:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Ấp Minh Thành, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Minh Cường Xã U Minh Thượng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Minh Thoại, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Minh Cường Xã U Minh Thượng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/10/2026.

Hướng dẫn sử dụng an toàn điện mùa mưa bão

Mùa mưa bão đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong việc sử dụng điện. Khuyến cáo thực hiện đúng các biện pháp sử dụng điện an toàn:

1. Không được đứng gần cột điện lúc trời mưa hoặc có giông sét, không đến gần các thiết bị mang điện, không thả diều gần đường dây điện, không vi phạm các điều cấm về an toàn điện cao áp.

2. Khi mưa bão có thể gây đứt dây, đổ cột điện, do vậy tuyệt đối không được đến gần chỗ dây điện đứt, cột điện bị đổ và tự ý thu dọn khi chưa có ý kiến của người phụ trách điện thông báo đã cắt điện. Nếu thấy có cột điện đổ, dây bị đứt rơi xuống đất thì phải đứng cách 10m, không được đến gần cầm nắm vào dây điện; cử người canh gác ngăn ngừa không cho người khác (kể cả súc vật) đến gần. Đồng thời phải nhanh chóng báo cho đơn vị quản lý vận hành lưới điện để kịp thời cắt điện đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố.

3. Khi điện trong nhà bị hỏng, bắt buộc phải cắt aptomat, cầu dao, cầu chì điện chính rồi mới được sửa chữa chỗ hư hỏng.

4. Sử dụng các trang, thiết bị điện đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện, tiết kiệm điện.

5. Khi mạng điện của gia đình có nguy cơ ngập nước do lũ lụt phải cắt ngay cầu dao, cầu chì, aptomat đầu nguồn điện vào nhà để đề phòng mạng lưới điện bị ngập nước gây rò rỉ điện nguy hiểm chết người. Không để cầu dao, aptomat, công tắc... trong tầm tay trẻ em hoặc có nguy cơ bị ngập trong nước.

6. Không di chuyển đi lại bằng tàu, thuyền, bè, lội bộ… trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát gần mặt nước để tránh điện phóng gây tai nạn.

7. Người dân không leo trèo lên cột điện, hộp bảo vệ công tơ treo ngoài cột điện, dây tiếp đất, dây néo cột… các thiết bị phụ kiện khác của hệ thống lưới điện.

8. Chủ các thiết bị đặt ngoài trời như: Cây ATM, box điện thoại, pano quảng cáo, trụ điện chiếu sáng công cộng, đèn trang trí cổng chào, máy bán nước tự động… phải kiểm tra tiếp đất; đảm bảo độ chắc chắn, an toàn tránh tình trạng khi xảy ra mưa bão bị dông lốc cuốn bay vào công trình điện. Khi xảy ra mưa giông, nếu cần thiết có thể tạm thời ngắt nguồn điện những thiết bị này.

9. Không tự ý cơi nới, xây dựng mới nhà ở, công trình gần lưới điện cao áp; leo lên nóc nhà dưới đường dây điện để lắp ăng-ten, dựng dàn giáo, hoặc đưa những thiết bị có chiều dài đến gần dây dẫn điện.

10. Không đào đất gây sụt lún, sạt lở công trình điện như gốc trụ, móng và kênh thoát nước của trạm, mương cáp điện ngầm...

11. Người dân nên gia cố, chằng néo mái nhà, đảm bảo khi có giông bão không bay mái tôn vào đường dây điện gây sự cố lưới điện và nguy cơ xảy ra tai nạn điện.

12. Cần chặt tỉa cây cối, dọn dẹp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, phòng tránh mưa gió quật vào công trình điện. Khi chặt tỉa, nếu nhận thấy không an toàn có thể báo ngay đến cơ quan Điện lực để được hỗ trợ xử lý.

13. Khi có ngập lụt đến ngang nhà, thì không đi lại, lội nước trên đường phố, đường làng để tránh bị điện giật do rò điện ra nước.

14. Khi tham gia công tác phòng chống bão, lũ do địa phương phát động cần chú ý khoảng cách an toàn đối với các đường dây điện, phải cắt hết điện trong phạm vi thì mới thực hiện công việc.

15. Khi thực hiện cấp cứu người bị nạn lúc trời mưa gió, lụt lội, chú ý các biện pháp an toàn đề phòng tiếp tục bị tai nạn.