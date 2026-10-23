Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 23 - 25/10/2026: Cập nhật những khu vực sẽ bị cúp điện cả ngày mới nhất

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 23 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 23 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 23 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Đường 3/4 (Đ/C 27 đến hẻm 31), Đặng Thái Thân.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao, Hai Bà Trưng (145 đến 386).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 10:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 3/4 (hẻm 11 đến hẻm 14), ToYoTa Ngọc Anh.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 23/10/2026 đến 13:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 3/4 (Đ/C 2 đến hẻm 14), Ô Tô Trường Hải, Kho Lưu Trữ Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 14:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bùi Thị Xuân (Đ/C 1 đến 72), Trần Nhân Tông, Phù Đổng Thiên Vương (Ngã Năm đến Đ/C 78), Nguyễn Công Trứ (Ngã Năm đến Đ/C 81).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/10/2026 đến 11:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 478/259/15 vào hướng thôn An Bình – Lộc An, Xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220727 - Trạm 473/378/52/53/1 KH Ngô Đức Thắng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260311 - 476/62A Nguyễn Văn Cừ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 477/320 vào hướng Lộc Nam – xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/10/2026 đến 13:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030240473 - 471/56/36/19/1 CHÈ ĐẶNG GIA

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/10/2026 đến 13:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 472/94/2 vào hướng đường Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tây Sơn…Phường 2 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 472/3 từ Lộc Sơn về hướng Trần Phú, Lam Sơn, Đội Cấn, Lê Hồng Phong, Phan Đăng Lưu, Lê Thị Pha, 28/3, Trần Quốc Toản , Nguyễn Văn Trỗi….

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 11:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260022 - 476/49/8/4/30 Hồ Nam Phương, Phạm Ngọc Thạch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 475/56 từ đường Lý Tự Trọng về hướng Quang Trung, Nguyễn Công Trứ, Hồ Tùng Mậu, Lý Thường Kiệt, Phan Đình Phùng… Lý Thái Tổ vào thác ĐamBri – Phường 2 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 14:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực từ trụ UBND Đamri củ vào thác ĐamBri – Phường 2 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/10/2026 đến 12:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: - Thôn Thạnh Nghĩa thuộc xã Đơn Dương; Thôn Hòa Lạc và khu vực Đà Lạt Tự Nhiên thuộc xã Quảng Lập.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty cổ phần Cà Phê Trịnh Súy

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/10/2026 đến 13:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC ĐÀ LẠT

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/10/2026 đến 13:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế thuộc xã Ka Đô.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/10/2026 đến 15:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Thôn Mơ Răng, Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế thuộc xã Ka Đô.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: TBA 473/28/124/03 - CTY TNHH Môi Trường Di Linh Xanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 473/28/148/01 - Công ty Cổ phần Đầu tư Trang My Đạt

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 473/28/156 - Cầu 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 473/28/185/4 - Công ty Cổ phần Quốc tế One Plus

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 473/28/521 - Nao Sẻ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 473/28/530 - UBND Xã Gia Bắc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 473/28/546 - Đạ Hồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/05 - Bến Xe

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/03/11 - Trần Xì

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/3/18 - TT Di Linh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/3/3/5 - Lê Văn Tám

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/25 - Công Viên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/01A - Chợ Mới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/11 - TÂN LẬP 1-1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/21- Nhà Máy Nước G 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/101 - Tân Châu 4A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/110 - Tân Châu 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/117 - TÂN CHÂU 5A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/141 - Tân Thượng 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/147 - Tân Thượng 2-1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/155 - Tân Thượng 3A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/172 - Tân Thượng 4-2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/176A- TÂN THƯỢNG 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/187 - Tân Thượng 4-1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/194 - Tân Thượng 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/226/01 - CTY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN QUỐC CƯỜNG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/229 - Tân Thượng 8

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/266C - TBA Ngô Văn Bằng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/172 - Tân Thượng 4-2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/176A - TÂN THƯỢNG 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/187 - Tân Thượng 4-1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/194 - Tân Thượng 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/226/01 - CTY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN QUỐC CƯỜNG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/229 - Tân Thượng 8

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/266C - TBA Ngô Văn Bằng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/242/17 - TBA Trần Văn Lượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/242/46 - 46 Thôn 6, Tân Thượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/242/76 - TBA Phan Xuân Lương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/283 - K Tuất 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/315/02/31/9 - TBA Trần Xuân Hiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/365/23 - TBA Nguyễn Thị Hằng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 475/16/322/7/7 - TBA Vòng Có Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Quảng Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 17 thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH TBA PHẠM KHẮC BIỆN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH TBA PHẠM VĂN MƯỜ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH TBA CT TUẤN ANH ĐÀ LOAN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH TBA Đặng Thị Minh Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH TBA NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH TBA NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH TBA ĐXT(Đặng Thị Minh Thuận 16)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH TBA Cty Nghi Hòa Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH TBA Cty Xăng dầu Huỳnh Hường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn xã Đạ Huoai 2 (Trừ một phần thôn 1 xã Đạ Huoai 2 vẫn có điện bình thường) Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn xã Đạ Huoai 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 15:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh 3 ( Quốc Oai cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Đức Phổ xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 5 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Cát An; toàn bộ các thôn Phước Cát, Cát Lâm, Cát Điền, Phước Cát 2, thôn 3 và thôn 4 xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Cát An; toàn bộ các thôn Phước Cát, Cát Lâm, Cát Điền, Phước Cát 2, thôn 3 và thôn 4 xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Một phần Thôn 17, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 09:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Đức 9, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/10/2026 đến 10:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Đức 9, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Đức 9, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Đức 9, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 25/10/2026.