Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Thứ sáu, 08:56 19/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 19-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 19-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 19-21/9/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 20/09/2025

11:30:00 ngày 20/09/2025

Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Khu phố 1, 5 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Khu phố 20, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 22/09/2025

11:30:00 ngày 22/09/2025

Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh Khu phố Kinh Tế, Giồng Tre phường Bình Minh Khu phố Bình Trung phường Bình Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Bông Trang xã Thạnh Đức; ấp 3, ấp 7 xã Truông Mít tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Khu phố An Hội, Hòa Hội phường Trảng Bàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 21/09/2025

07:00:00 ngày 21/09/2025

Khu phố Hòa Bình, Lộc An, An Quới phường Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

CÔNG TY TNHH JIN WON VIỆT NAM; CÔNG TY TNHH MERCURY APPAREL; CÔNG TY TNHH PLV

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp 2, xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

11:30:00 ngày 20/09/2025

Ấp Tân Trung, Tân Đông, Tân Thuận, Đồng Kèn, Tân Hòa, Đồng Rùm xã Tân Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

11:30:00 ngày 19/09/2025

Ấp An Điền xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Thanh An xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Trường xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Bình Lương xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

11:00:00 ngày 19/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò mì Cô Tư Bông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

11:30:00 ngày 20/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Cao Su Thành Lễ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Tân Định 1, Phước Hội xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Hứa Văn Tiền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Phước Hòa, Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

09:00:00 ngày 20/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Bảo hiểm Xã hội Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 20/09/2025

10:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp 1, ấp 2 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 20/09/2025

14:30:00 ngày 20/09/2025

Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Tân Tiến xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 19/09/2025

09:30:00 ngày 19/09/2025

Cty TNHH Minh Thành An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 19/09/2025

10:30:00 ngày 19/09/2025

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Vinfast

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 19/09/2025

11:30:00 ngày 19/09/2025

Doanh nghiệp Tư nhân Lưu Thái Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Thanh Xuân, xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 19/09/2025

15:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Thanh Xuân, xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

09:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 20/09/2025

10:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 20/09/2025

11:30:00 ngày 20/09/2025

Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 20/09/2025

14:30:00 ngày 20/09/2025

Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 20/09/2025

15:30:00 ngày 20/09/2025

Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp Trường phường Thanh Điền; khu phố Long Trung phường Hòa Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Khu phố Long Tân, Trường Phước, Trường Giang, Trường Thiện phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

11:30:00 ngày 19/09/2025

Ấp Long Thạnh xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

11:30:00 ngày 19/09/2025

Ấp Long Giao xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Long Giao xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Voi xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

