Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 19-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 19-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 19-21/9/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 20/09/2025
11:30:00 ngày 20/09/2025
Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Khu phố 1, 5 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Khu phố 20, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 22/09/2025
11:30:00 ngày 22/09/2025
Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh Khu phố Kinh Tế, Giồng Tre phường Bình Minh Khu phố Bình Trung phường Bình Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Bông Trang xã Thạnh Đức; ấp 3, ấp 7 xã Truông Mít tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Khu phố An Hội, Hòa Hội phường Trảng Bàng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 21/09/2025
07:00:00 ngày 21/09/2025
Khu phố Hòa Bình, Lộc An, An Quới phường Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
CÔNG TY TNHH JIN WON VIỆT NAM; CÔNG TY TNHH MERCURY APPAREL; CÔNG TY TNHH PLV
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp 2, xã Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
11:30:00 ngày 20/09/2025
Ấp Tân Trung, Tân Đông, Tân Thuận, Đồng Kèn, Tân Hòa, Đồng Rùm xã Tân Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
11:30:00 ngày 19/09/2025
Ấp An Điền xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Thanh An xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Trường xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Bình Lương xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
11:00:00 ngày 19/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò mì Cô Tư Bông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
11:30:00 ngày 20/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Cao Su Thành Lễ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Tân Định 1, Phước Hội xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Hứa Văn Tiền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Phước Hòa, Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
09:00:00 ngày 20/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Bảo hiểm Xã hội Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 20/09/2025
10:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp 1, ấp 2 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 20/09/2025
14:30:00 ngày 20/09/2025
Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Tân Tiến xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 19/09/2025
09:30:00 ngày 19/09/2025
Cty TNHH Minh Thành An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 19/09/2025
10:30:00 ngày 19/09/2025
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Vinfast
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 19/09/2025
11:30:00 ngày 19/09/2025
Doanh nghiệp Tư nhân Lưu Thái Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Thanh Xuân, xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 19/09/2025
15:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Thanh Xuân, xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
09:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 20/09/2025
10:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 20/09/2025
11:30:00 ngày 20/09/2025
Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 20/09/2025
14:30:00 ngày 20/09/2025
Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 20/09/2025
15:30:00 ngày 20/09/2025
Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp Trường phường Thanh Điền; khu phố Long Trung phường Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Khu phố Long Tân, Trường Phước, Trường Giang, Trường Thiện phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
11:30:00 ngày 19/09/2025
Ấp Long Thạnh xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
11:30:00 ngày 19/09/2025
Ấp Long Giao xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Long Giao xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Voi xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
