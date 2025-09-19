Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 19-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 19-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 19-21/9/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 20/09/2025 11:30:00 ngày 20/09/2025 Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Khu phố 1, 5 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Khu phố 20, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 22/09/2025 11:30:00 ngày 22/09/2025 Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh Khu phố Kinh Tế, Giồng Tre phường Bình Minh Khu phố Bình Trung phường Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Bông Trang xã Thạnh Đức; ấp 3, ấp 7 xã Truông Mít tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Khu phố An Hội, Hòa Hội phường Trảng Bàng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 21/09/2025 07:00:00 ngày 21/09/2025 Khu phố Hòa Bình, Lộc An, An Quới phường Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 CÔNG TY TNHH JIN WON VIỆT NAM; CÔNG TY TNHH MERCURY APPAREL; CÔNG TY TNHH PLV Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp 2, xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 11:30:00 ngày 20/09/2025 Ấp Tân Trung, Tân Đông, Tân Thuận, Đồng Kèn, Tân Hòa, Đồng Rùm xã Tân Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Ấp An Điền xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Thanh An xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Trường xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Bình Lương xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 11:00:00 ngày 19/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò mì Cô Tư Bông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 11:30:00 ngày 20/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Cao Su Thành Lễ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Tân Định 1, Phước Hội xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Hứa Văn Tiền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Phước Hòa, Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 09:00:00 ngày 20/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Bảo hiểm Xã hội Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 20/09/2025 10:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp 1, ấp 2 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 20/09/2025 14:30:00 ngày 20/09/2025 Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Tân Tiến xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 19/09/2025 09:30:00 ngày 19/09/2025 Cty TNHH Minh Thành An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 19/09/2025 10:30:00 ngày 19/09/2025 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Vinfast Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Doanh nghiệp Tư nhân Lưu Thái Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Thanh Xuân, xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 15:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Thanh Xuân, xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 09:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 20/09/2025 10:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 20/09/2025 11:30:00 ngày 20/09/2025 Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 20/09/2025 14:30:00 ngày 20/09/2025 Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 20/09/2025 15:30:00 ngày 20/09/2025 Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp Trường phường Thanh Điền; khu phố Long Trung phường Hòa Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Khu phố Long Tân, Trường Phước, Trường Giang, Trường Thiện phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Ấp Long Thạnh xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Ấp Long Giao xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Long Giao xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Voi xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

