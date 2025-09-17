Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-21/9/2025: Vị Thanh, Tân Hòa hay Ngã Bảy bị cúp điện nhiều nhất để sửa chữa lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 17-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 17-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 17-21/9/2025
Lịch cúp điện Vị Thanh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
15:00:00 ngày 17/09/2025
Phường Vị Tân TP Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
15:00:00 ngày 19/09/2025
Phường Vị Tân, TP Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
14:00:00 ngày 19/09/2025
Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
13:00:00 ngày 17/09/2025
Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa; ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
13:00:00 ngày 18/09/2025
Ấp 2A, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
11:30:00 ngày 19/09/2025
Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
12:30:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 21/09/2025
17:00:00 ngày 21/09/2025
Phường Ngã Bảy; Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 21/09/2025
17:00:00 ngày 21/09/2025
Phường Ngã Bảy; Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 21/09/2025
17:00:00 ngày 21/09/2025
Khu vực Xẻo Vông C, phường Đại Thành và ấp Thạnh Lợi A1, A2, xã Thạnh Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/09/2025
11:00:00 ngày 17/09/2025
Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 19/09/2025
11:00:00 ngày 19/09/2025
Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 21/09/2025
11:30:00 ngày 21/09/2025
Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 21/09/2025
16:30:00 ngày 21/09/2025
Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp Tân Phú, Tân Phú A, xã Tân Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp Tân Quới, xã Tân Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần xã Phương Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
09:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp 02 xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 17/09/2025
10:30:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp 02 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 17/09/2025
12:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp 03 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/09/2025
14:30:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp 08 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp 08 xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 18/09/2025
09:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp 01 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
09:30:00 ngày 18/09/2025
10:30:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp 08 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
11:00:00 ngày 18/09/2025
12:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp 07 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 18/09/2025
14:30:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp 11 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp 11 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
09:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp 08 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 19/09/2025
10:30:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp 08 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp 08 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 19/09/2025
14:30:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp 09 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp 06 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
Xã Xà Phiên (khu vực xã Thuận Hưng cũ và ấp 04 xã Thuận Hòa cũ), TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
