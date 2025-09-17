Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-21/9/2025: Vị Thanh, Tân Hòa hay Ngã Bảy bị cúp điện nhiều nhất để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 17-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 17-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 17-21/9/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 15:00:00 ngày 17/09/2025 Phường Vị Tân TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 15:00:00 ngày 19/09/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 14:00:00 ngày 19/09/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 13:00:00 ngày 17/09/2025 Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa; ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 13:00:00 ngày 18/09/2025 Ấp 2A, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 12:30:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 21/09/2025 17:00:00 ngày 21/09/2025 Phường Ngã Bảy; Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 21/09/2025 17:00:00 ngày 21/09/2025 Phường Ngã Bảy; Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 21/09/2025 17:00:00 ngày 21/09/2025 Khu vực Xẻo Vông C, phường Đại Thành và ấp Thạnh Lợi A1, A2, xã Thạnh Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 19/09/2025 11:00:00 ngày 19/09/2025 Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 21/09/2025 11:30:00 ngày 21/09/2025 Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 21/09/2025 16:30:00 ngày 21/09/2025 Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp Tân Phú, Tân Phú A, xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp Tân Quới, xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần xã Phương Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 09:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp 02 xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 17/09/2025 10:30:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp 02 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 17/09/2025 12:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp 03 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/09/2025 14:30:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp 08 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp 08 xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 18/09/2025 09:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp 01 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 09:30:00 ngày 18/09/2025 10:30:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp 08 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 11:00:00 ngày 18/09/2025 12:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp 07 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 18/09/2025 14:30:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp 11 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp 11 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 09:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp 08 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 19/09/2025 10:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp 08 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp 08 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 14:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp 09 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp 06 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 Xã Xà Phiên (khu vực xã Thuận Hưng cũ và ấp 04 xã Thuận Hòa cũ), TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

