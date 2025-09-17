Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-21/9/2025: Vị Thanh, Tân Hòa hay Ngã Bảy bị cúp điện nhiều nhất để sửa chữa lưới điện

Thứ tư, 08:35 17/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 17-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 17-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 17-21/9/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

15:00:00 ngày 17/09/2025

Phường Vị Tân TP Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

15:00:00 ngày 19/09/2025

Phường Vị Tân, TP Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

14:00:00 ngày 19/09/2025

Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

13:00:00 ngày 17/09/2025

Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa; ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

13:00:00 ngày 18/09/2025

Ấp 2A, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

11:30:00 ngày 19/09/2025

Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

12:30:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 21/09/2025

17:00:00 ngày 21/09/2025

Phường Ngã Bảy; Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 21/09/2025

17:00:00 ngày 21/09/2025

Phường Ngã Bảy; Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 21/09/2025

17:00:00 ngày 21/09/2025

Khu vực Xẻo Vông C, phường Đại Thành và ấp Thạnh Lợi A1, A2, xã Thạnh Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 17/09/2025

11:00:00 ngày 17/09/2025

Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 19/09/2025

11:00:00 ngày 19/09/2025

Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 21/09/2025

11:30:00 ngày 21/09/2025

Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 21/09/2025

16:30:00 ngày 21/09/2025

Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp Tân Phú, Tân Phú A, xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp Tân Quới, xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần xã Phương Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

09:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp 02 xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 17/09/2025

10:30:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp 02 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 17/09/2025

12:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp 03 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 17/09/2025

14:30:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp 08 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp 08 xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 18/09/2025

09:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp 01 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

09:30:00 ngày 18/09/2025

10:30:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp 08 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

11:00:00 ngày 18/09/2025

12:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp 07 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 18/09/2025

14:30:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp 11 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp 11 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

09:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp 08 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 19/09/2025

10:30:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp 08 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp 08 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 19/09/2025

14:30:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp 09 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp 06 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

Xã Xà Phiên (khu vực xã Thuận Hưng cũ và ấp 04 xã Thuận Hòa cũ), TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điệnLịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày. Mật độ cúp điện cũng dày như ở Cà Mau.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngàyLịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.


Hồng Thủy
Vé máy bay Tết 2026: Hà Nội – Phú Quốc gần 11 triệu đồng, nhiều chặng sắp kín chỗ

Vé máy bay Tết 2026: Hà Nội – Phú Quốc gần 11 triệu đồng, nhiều chặng sắp kín chỗ

Giá cả thị trường - 5 phút trước

GĐXH - Mặc dù hơn 5 tháng nữa mới chính thức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng thời điểm này, các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay phục vụ người dân đi lại dịp Tết. Nhiều chuyến bay đã gần hết ghế.

Ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao nhất 9%: Gửi 400 triệu đồng, tiền lãi ra sao?

Ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao nhất 9%: Gửi 400 triệu đồng, tiền lãi ra sao?

Giá cả thị trường - 55 phút trước

GĐXH - Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6-9,65%/năm. Nhưng để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt.

Giá vàng hôm nay 17/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới tăng

Giá vàng hôm nay 17/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới tăng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn tiếp tục tăng theo đà thế giới.

Từ 1 lượng vàng sẽ bị đánh thuế: Người mua cần hiểu đúng để yên tâm

Từ 1 lượng vàng sẽ bị đánh thuế: Người mua cần hiểu đúng để yên tâm

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Chính phủ đang đưa ra chủ trương đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với giao dịch mua bán vàng từ 1 lượng trở lên, nhằm hạn chế đầu cơ, tạo sự công bằng với các kênh đầu tư khác.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Chuẩn sống 'all-in-life' định hình điểm đến tương lai ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

Chuẩn sống 'all-in-life' định hình điểm đến tương lai ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Sở hữu gần 40 ha cây xanh, mặt nước, 12 công viên chủ đề cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp, Vinhomes Green City định hình chuẩn sống "all-in-life" và kiến tạo một "Thành phố sống đầy" cho hàng nghìn gia đình trẻ đang tìm kiếm tổ ấm xanh, tiện nghi và cộng đồng văn minh tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Xe máy điện giá 12 triệu đồng của Honda ở Việt Nam đẹp cổ điển, thiết kế hiện đại, cốp rộng, pin khỏe rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 12 triệu đồng của Honda ở Việt Nam đẹp cổ điển, thiết kế hiện đại, cốp rộng, pin khỏe rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda giá 12 triệu đồng, thiết kế cổ điển pha hiện đại, động cơ 500W, quãng đường 60 km/sạc, an toàn và tiện ích cho học sinh – sinh viên.

Xe hatchback hạng B giá 240 triệu đồng đẹp chẳng kém Mazda2, rẻ hơn Kia Morning sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe hatchback hạng B giá 240 triệu đồng đẹp chẳng kém Mazda2, rẻ hơn Kia Morning sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback hạng B thiết kế đẹp, trang bị hiện đại nhưng có giá bán vô cùng hợp lý liệu có khả năng về Việt Nam trong thời gian tới.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?

Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà riêng tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

