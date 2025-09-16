Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 16-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Đường Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của P. Ninh Kiều TPCT. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần đường Trần Văn Khéo từ đường Lê Lợi bên phải đi đến đầu đường Lý Hồng Thanh P. Ninh Kiều TPCT. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 20/09/2025 15:00:00 ngày 20/09/2025 Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ từ đường Mậu Thân bên phải đi đến hẻm 359, hẻm 311 và đến đầu hẻm 233 P Cái Khế TPCT. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:15:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Đường Trần Văn Hoài, P Tân An TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Mất Điện Đường Quang Trung , Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ninh Kiều Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 17/09/2025 09:30:00 ngày 17/09/2025 Rada 50, Sân bay Cần Thơ, P Thới An Đông, TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 17/09/2025 11:30:00 ngày 17/09/2025 Trung Đoàn 917 Sân bay Cần Thơ, P Thới An Đông, TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 13:00:00 ngày 17/09/2025 15:00:00 ngày 17/09/2025 Lữ Đoàn Cao Xạ 226 (1), P Thới An Đông, TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 15:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Lữ Đoàn Cao Xạ 226 (2), P Thới An Đông, TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 07:30:00 ngày 19/09/2025 09:30:00 ngày 19/09/2025 Xưởng 201, P Bình Thủy, TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Xưởng 201 (Kho 301), P Bình Thủy, TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/09/2025 15:00:00 ngày 19/09/2025 Cục Kỹ Thuật K301 (1), P Bình Thủy, TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Xưởng 201 (D41), P Bình Thủy, TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 16:00:00 ngày 20/09/2025 Đường Phạm Thị Ban, P Thới An Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 ngày 20/09/2025 12:00:00 ngày 20/09/2025 KV Rạch Cam, P Long Tuyền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/09/2025 15:00:00 ngày 21/09/2025 Tại trụ 53/1-CMT8-1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 16/09/2025 11:30:00 ngày 16/09/2025 KV mất điện: Ấp Thắng Lợi-Xã Vĩnh Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 16/09/2025 10:30:00 ngày 16/09/2025 KV mất điện: Ấp Vĩnh Qui-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:10:00 ngày 16/09/2025 11:30:00 ngày 16/09/2025 KV mất điện: Ấp Vĩnh Qui-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 12:30:00 ngày 16/09/2025 13:40:00 ngày 16/09/2025 KV mất điện: Ấp Vĩnh Qui-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 KV mất điện: Ấp Thắng Lợi-Xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 14:00:00 ngày 16/09/2025 15:10:00 ngày 16/09/2025 KV mất điện: Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 KV mất điện: Ấp Thắng Lợi-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 15:00:00 ngày 17/09/2025 KV mất điện: Ấp B1-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 14:00:00 ngày 17/09/2025 KV mất điện: Ấp B1-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:20:00 ngày 17/09/2025 12:00:00 ngày 17/09/2025 KV mất điện: Ấp Tân Lộc-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 17/09/2025 15:00:00 ngày 17/09/2025 KV mất điện: Ấp Qui Lân 6-Xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 KV mất điện: Ấp F1-Xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 KV mất điện: Ấp Qui Long-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:10:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 KV mất điện: Ấp Qui Long-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 18/09/2025 14:00:00 ngày 18/09/2025 KV mất điện: Ấp Qui Long-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:10:00 ngày 18/09/2025 15:40:00 ngày 18/09/2025 KV mất điện: Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 19/09/2025 15:00:00 ngày 19/09/2025 KV mất điện: Ấp Vĩnh Tiến-xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 Mất điện: một phần Ấp Lân Quới 2-Xã Thạnh Quới, ấp Vĩnh Lộc-xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 21/09/2025 08:00:00 ngày 21/09/2025 KV Mất điện: một phần xã Thạnh Quới, ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Mỹ-xã Vĩnh Thạnh và một phần xã Thạnh Mỹ_TP.Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:30:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 KV Mất điện: một phần xã Thạnh Quới, ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Mỹ-xã Vĩnh Thạnh và một phần xã Thạnh Mỹ_TP.Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần các ấp: Ba Cao; Tân Hoà - xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/09/2025 09:30:00 ngày 16/09/2025 Một phần ấp: Bình Thạnh - xã Phong Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:00:00 ngày 16/09/2025 11:30:00 ngày 16/09/2025 Một phần ấp: Thới An B - xã Phong Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 12:30:00 ngày 16/09/2025 14:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần ấp: Thới An B - xã Phong Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần các ấp: Bình Xuân; Thới Giai - xã Phong Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần các ấp: Thới An B; Bình Thạnh; Thới Giai; An Thạnh - xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần các ấp: Thới An; Thới An A; Thới An B; Thới Thạnh; An Thạnh; Thới Giai; Bình Xuân - xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần các ấp: Tân Hưng; An Thạnh - xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần các ấp: Bình Thạnh - xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Thới Thạnh; Nhơn Lộc 1A – xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Trường Đông A – xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Tân Nhơn; Tân Lợi – xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 16/09/2025 11:30:00 ngày 16/09/2025 Một phần Ấp Trường Ninh, Trung Hóa, Xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 10:30:00 ngày 17/09/2025 Một phần Ấp Đông Thắng A, Đông Hiển, Xã Đông Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 11:00:00 ngày 17/09/2025 13:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Trường Ninh 1, Trường Ninh 2, Trường Ninh 4, Xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần xã Thới Hưng - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:30:00 ngày 18/09/2025 12:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần xã Thới Hưng - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 13:00:00 ngày 18/09/2025 15:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần xã Thới Hưng - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 07:00:00 ngày 20/09/2025 07:30:00 ngày 20/09/2025 Một phần xã Cờ Đỏ, một phần xã Đông Hiệp - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 07:00:00 ngày 20/09/2025 07:30:00 ngày 20/09/2025 Một phần xã Đông Hiệp - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 17:00:00 ngày 20/09/2025 17:30:00 ngày 20/09/2025 Một phần xã Cờ Đỏ, một phần xã Đông Hiệp - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 17:00:00 ngày 20/09/2025 17:30:00 ngày 20/09/2025 Một phần xã Đông Hiệp - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.