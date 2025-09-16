Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày. Mật độ cúp điện cũng dày như ở Cà Mau.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 16-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Đường Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của P. Ninh Kiều TPCT.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần đường Trần Văn Khéo từ đường Lê Lợi bên phải đi đến đầu đường Lý Hồng Thanh P. Ninh Kiều TPCT.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 20/09/2025
15:00:00 ngày 20/09/2025
Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ từ đường Mậu Thân bên phải đi đến hẻm 359, hẻm 311 và đến đầu hẻm 233 P Cái Khế TPCT.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:15:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Đường Trần Văn Hoài, P Tân An TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Mất Điện Đường Quang Trung , Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ninh Kiều
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Ô Môn
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/09/2025
09:30:00 ngày 17/09/2025
Rada 50, Sân bay Cần Thơ, P Thới An Đông, TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 17/09/2025
11:30:00 ngày 17/09/2025
Trung Đoàn 917 Sân bay Cần Thơ, P Thới An Đông, TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:00:00 ngày 17/09/2025
15:00:00 ngày 17/09/2025
Lữ Đoàn Cao Xạ 226 (1), P Thới An Đông, TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
15:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Lữ Đoàn Cao Xạ 226 (2), P Thới An Đông, TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
07:30:00 ngày 19/09/2025
09:30:00 ngày 19/09/2025
Xưởng 201, P Bình Thủy, TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 19/09/2025
11:30:00 ngày 19/09/2025
Xưởng 201 (Kho 301), P Bình Thủy, TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/09/2025
15:00:00 ngày 19/09/2025
Cục Kỹ Thuật K301 (1), P Bình Thủy, TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Xưởng 201 (D41), P Bình Thủy, TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
16:00:00 ngày 20/09/2025
Đường Phạm Thị Ban, P Thới An Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 20/09/2025
12:00:00 ngày 20/09/2025
KV Rạch Cam, P Long Tuyền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/09/2025
15:00:00 ngày 21/09/2025
Tại trụ 53/1-CMT8-1
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 16/09/2025
11:30:00 ngày 16/09/2025
KV mất điện: Ấp Thắng Lợi-Xã Vĩnh Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 16/09/2025
10:30:00 ngày 16/09/2025
KV mất điện: Ấp Vĩnh Qui-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:10:00 ngày 16/09/2025
11:30:00 ngày 16/09/2025
KV mất điện: Ấp Vĩnh Qui-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
12:30:00 ngày 16/09/2025
13:40:00 ngày 16/09/2025
KV mất điện: Ấp Vĩnh Qui-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
KV mất điện: Ấp Thắng Lợi-Xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
14:00:00 ngày 16/09/2025
15:10:00 ngày 16/09/2025
KV mất điện: Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/09/2025
11:00:00 ngày 17/09/2025
KV mất điện: Ấp Thắng Lợi-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
15:00:00 ngày 17/09/2025
KV mất điện: Ấp B1-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
14:00:00 ngày 17/09/2025
KV mất điện: Ấp B1-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:20:00 ngày 17/09/2025
12:00:00 ngày 17/09/2025
KV mất điện: Ấp Tân Lộc-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 17/09/2025
15:00:00 ngày 17/09/2025
KV mất điện: Ấp Qui Lân 6-Xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
KV mất điện: Ấp F1-Xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 18/09/2025
10:00:00 ngày 18/09/2025
KV mất điện: Ấp Qui Long-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:10:00 ngày 18/09/2025
11:30:00 ngày 18/09/2025
KV mất điện: Ấp Qui Long-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 18/09/2025
14:00:00 ngày 18/09/2025
KV mất điện: Ấp Qui Long-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:10:00 ngày 18/09/2025
15:40:00 ngày 18/09/2025
KV mất điện: Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 19/09/2025
15:00:00 ngày 19/09/2025
KV mất điện: Ấp Vĩnh Tiến-xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
Mất điện: một phần Ấp Lân Quới 2-Xã Thạnh Quới, ấp Vĩnh Lộc-xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 21/09/2025
08:00:00 ngày 21/09/2025
KV Mất điện: một phần xã Thạnh Quới, ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Mỹ-xã Vĩnh Thạnh và một phần xã Thạnh Mỹ_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:30:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
KV Mất điện: một phần xã Thạnh Quới, ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Mỹ-xã Vĩnh Thạnh và một phần xã Thạnh Mỹ_TP.Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần các ấp: Ba Cao; Tân Hoà - xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/09/2025
09:30:00 ngày 16/09/2025
Một phần ấp: Bình Thạnh - xã Phong Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:00:00 ngày 16/09/2025
11:30:00 ngày 16/09/2025
Một phần ấp: Thới An B - xã Phong Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
12:30:00 ngày 16/09/2025
14:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần ấp: Thới An B - xã Phong Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần các ấp: Bình Xuân; Thới Giai - xã Phong Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần các ấp: Thới An B; Bình Thạnh; Thới Giai; An Thạnh - xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần các ấp: Thới An; Thới An A; Thới An B; Thới Thạnh; An Thạnh; Thới Giai; Bình Xuân - xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần các ấp: Tân Hưng; An Thạnh - xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần các ấp: Bình Thạnh - xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp Thới Thạnh; Nhơn Lộc 1A – xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp Trường Đông A – xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp Tân Nhơn; Tân Lợi – xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 16/09/2025
11:30:00 ngày 16/09/2025
Một phần Ấp Trường Ninh, Trung Hóa, Xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
10:30:00 ngày 17/09/2025
Một phần Ấp Đông Thắng A, Đông Hiển, Xã Đông Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
11:00:00 ngày 17/09/2025
13:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp Trường Ninh 1, Trường Ninh 2, Trường Ninh 4, Xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 18/09/2025
10:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần xã Thới Hưng - TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:30:00 ngày 18/09/2025
12:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần xã Thới Hưng - TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:00:00 ngày 18/09/2025
15:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần xã Thới Hưng - TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
07:00:00 ngày 20/09/2025
07:30:00 ngày 20/09/2025
Một phần xã Cờ Đỏ, một phần xã Đông Hiệp - TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
07:00:00 ngày 20/09/2025
07:30:00 ngày 20/09/2025
Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
17:00:00 ngày 20/09/2025
17:30:00 ngày 20/09/2025
Một phần xã Cờ Đỏ, một phần xã Đông Hiệp - TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
17:00:00 ngày 20/09/2025
17:30:00 ngày 20/09/2025
Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà riêng tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Từ 20/9, mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026; 10 nhóm hành khách được miễn, giảm giá véGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Công ty CP Vận tải đường sắt vừa công bố kế hoạch bán vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng chênh lãi ra sao?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1 - 4,9%/năm, Agribank áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho cá nhân từ 0,2 - 4,8%/năm.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng BTMC, Doji điều chỉnh giáGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn cũng trở lại nhịp tăng.
Chi tiết Kia Morning mới về đại lý giá 439 triệu đồng đẹp hiện đại, thiết kế thời thượng có 'choán' vị trí Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Kia Morning tại Việt Nam có diện mạo mới ở đợt nâng cấp, giá bán cũng tăng vài chục triệu đồng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới raGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những chiếc iPhone cao cấp giá rẻ nhất thị trường Việt Nam sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt.
Xe máy 125cc giá 23,5 triệu đồng của Honda phong cách cổ điển, trang bị ngang Yamha Exciter, rẻ chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Xe máy 125cc ‘huyền thoại’ phiên bản 2026 của Honda với thiết kế chất hơn Winner X, dân tình săn đón hơn Yamaha Exciter vì giá cực rẻ chỉ 23 triệu đồng.
Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.