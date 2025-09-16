Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Thứ ba, 12:06 16/09/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày. Mật độ cúp điện cũng dày như ở Cà Mau.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 16-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Đường Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của P. Ninh Kiều TPCT.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần đường Trần Văn Khéo từ đường Lê Lợi bên phải đi đến đầu đường Lý Hồng Thanh P. Ninh Kiều TPCT.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 20/09/2025

15:00:00 ngày 20/09/2025

Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ từ đường Mậu Thân bên phải đi đến hẻm 359, hẻm 311 và đến đầu hẻm 233 P Cái Khế TPCT.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:15:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Đường Trần Văn Hoài, P Tân An TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Mất Điện Đường Quang Trung , Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ninh Kiều

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 17/09/2025

09:30:00 ngày 17/09/2025

Rada 50, Sân bay Cần Thơ, P Thới An Đông, TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 17/09/2025

11:30:00 ngày 17/09/2025

Trung Đoàn 917 Sân bay Cần Thơ, P Thới An Đông, TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

13:00:00 ngày 17/09/2025

15:00:00 ngày 17/09/2025

Lữ Đoàn Cao Xạ 226 (1), P Thới An Đông, TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

15:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Lữ Đoàn Cao Xạ 226 (2), P Thới An Đông, TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

07:30:00 ngày 19/09/2025

09:30:00 ngày 19/09/2025

Xưởng 201, P Bình Thủy, TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 19/09/2025

11:30:00 ngày 19/09/2025

Xưởng 201 (Kho 301), P Bình Thủy, TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/09/2025

15:00:00 ngày 19/09/2025

Cục Kỹ Thuật K301 (1), P Bình Thủy, TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Xưởng 201 (D41), P Bình Thủy, TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

16:00:00 ngày 20/09/2025

Đường Phạm Thị Ban, P Thới An Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 20/09/2025

12:00:00 ngày 20/09/2025

KV Rạch Cam, P Long Tuyền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/09/2025

15:00:00 ngày 21/09/2025

Tại trụ 53/1-CMT8-1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 16/09/2025

11:30:00 ngày 16/09/2025

KV mất điện: Ấp Thắng Lợi-Xã Vĩnh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 16/09/2025

10:30:00 ngày 16/09/2025

KV mất điện: Ấp Vĩnh Qui-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

10:10:00 ngày 16/09/2025

11:30:00 ngày 16/09/2025

KV mất điện: Ấp Vĩnh Qui-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

12:30:00 ngày 16/09/2025

13:40:00 ngày 16/09/2025

KV mất điện: Ấp Vĩnh Qui-Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

KV mất điện: Ấp Thắng Lợi-Xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

14:00:00 ngày 16/09/2025

15:10:00 ngày 16/09/2025

KV mất điện: Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/09/2025

11:00:00 ngày 17/09/2025

KV mất điện: Ấp Thắng Lợi-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

15:00:00 ngày 17/09/2025

KV mất điện: Ấp B1-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

14:00:00 ngày 17/09/2025

KV mất điện: Ấp B1-Xã Thạnh An_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:20:00 ngày 17/09/2025

12:00:00 ngày 17/09/2025

KV mất điện: Ấp Tân Lộc-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 17/09/2025

15:00:00 ngày 17/09/2025

KV mất điện: Ấp Qui Lân 6-Xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

KV mất điện: Ấp F1-Xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 18/09/2025

10:00:00 ngày 18/09/2025

KV mất điện: Ấp Qui Long-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:10:00 ngày 18/09/2025

11:30:00 ngày 18/09/2025

KV mất điện: Ấp Qui Long-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 18/09/2025

14:00:00 ngày 18/09/2025

KV mất điện: Ấp Qui Long-Xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:10:00 ngày 18/09/2025

15:40:00 ngày 18/09/2025

KV mất điện: Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 19/09/2025

15:00:00 ngày 19/09/2025

KV mất điện: Ấp Vĩnh Tiến-xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

Mất điện: một phần Ấp Lân Quới 2-Xã Thạnh Quới, ấp Vĩnh Lộc-xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 21/09/2025

08:00:00 ngày 21/09/2025

KV Mất điện: một phần xã Thạnh Quới, ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Mỹ-xã Vĩnh Thạnh và một phần xã Thạnh Mỹ_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:30:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

KV Mất điện: một phần xã Thạnh Quới, ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Mỹ-xã Vĩnh Thạnh và một phần xã Thạnh Mỹ_TP.Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần các ấp: Ba Cao; Tân Hoà - xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/09/2025

09:30:00 ngày 16/09/2025

Một phần ấp: Bình Thạnh - xã Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

10:00:00 ngày 16/09/2025

11:30:00 ngày 16/09/2025

Một phần ấp: Thới An B - xã Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

12:30:00 ngày 16/09/2025

14:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần ấp: Thới An B - xã Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần các ấp: Bình Xuân; Thới Giai - xã Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần các ấp: Thới An B; Bình Thạnh; Thới Giai; An Thạnh - xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần các ấp: Thới An; Thới An A; Thới An B; Thới Thạnh; An Thạnh; Thới Giai; Bình Xuân - xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần các ấp: Tân Hưng; An Thạnh - xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần các ấp: Bình Thạnh - xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp Thới Thạnh; Nhơn Lộc 1A – xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp Trường Đông A – xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp Tân Nhơn; Tân Lợi – xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 16/09/2025

11:30:00 ngày 16/09/2025

Một phần Ấp Trường Ninh, Trung Hóa, Xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

10:30:00 ngày 17/09/2025

Một phần Ấp Đông Thắng A, Đông Hiển, Xã Đông Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

11:00:00 ngày 17/09/2025

13:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp Trường Ninh 1, Trường Ninh 2, Trường Ninh 4, Xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 18/09/2025

10:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

10:30:00 ngày 18/09/2025

12:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

13:00:00 ngày 18/09/2025

15:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

07:00:00 ngày 20/09/2025

07:30:00 ngày 20/09/2025

Một phần xã Cờ Đỏ, một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

07:00:00 ngày 20/09/2025

07:30:00 ngày 20/09/2025

Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

17:00:00 ngày 20/09/2025

17:30:00 ngày 20/09/2025

Một phần xã Cờ Đỏ, một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

17:00:00 ngày 20/09/2025

17:30:00 ngày 20/09/2025

Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Tin liên quan

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?

Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà riêng tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

Từ 20/9, mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026; 10 nhóm hành khách được miễn, giảm giá vé

Từ 20/9, mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026; 10 nhóm hành khách được miễn, giảm giá vé

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Công ty CP Vận tải đường sắt vừa công bố kế hoạch bán vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1 - 4,9%/năm, Agribank áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho cá nhân từ 0,2 - 4,8%/năm.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn cũng trở lại nhịp tăng.

Chi tiết Kia Morning mới về đại lý giá 439 triệu đồng đẹp hiện đại, thiết kế thời thượng có 'choán' vị trí Hyundai Grand i10?

Chi tiết Kia Morning mới về đại lý giá 439 triệu đồng đẹp hiện đại, thiết kế thời thượng có 'choán' vị trí Hyundai Grand i10?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Kia Morning tại Việt Nam có diện mạo mới ở đợt nâng cấp, giá bán cũng tăng vài chục triệu đồng.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những chiếc iPhone cao cấp giá rẻ nhất thị trường Việt Nam sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt.

Xe máy 125cc giá 23,5 triệu đồng của Honda phong cách cổ điển, trang bị ngang Yamha Exciter, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy 125cc giá 23,5 triệu đồng của Honda phong cách cổ điển, trang bị ngang Yamha Exciter, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Xe máy 125cc ‘huyền thoại’ phiên bản 2026 của Honda với thiết kế chất hơn Winner X, dân tình săn đón hơn Yamaha Exciter vì giá cực rẻ chỉ 23 triệu đồng.

Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là bao

Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là bao

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.

Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường
Xe sedan hạng B giá 421 triệu đồng: Trang bị đẳng cấp, vượt Honda City, rẻ hơn Vios, giá chỉ nhỉnh hơn Morning

Xe sedan hạng B giá 421 triệu đồng: Trang bị đẳng cấp, vượt Honda City, rẻ hơn Vios, giá chỉ nhỉnh hơn Morning

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

Giá cả thị trường
Thị trường bánh trung thu nhộn nhịp với hương vị mới, kích cầu tiêu dùng giới trẻ với giá từ 68.000 đồng/chiếc

Thị trường bánh trung thu nhộn nhịp với hương vị mới, kích cầu tiêu dùng giới trẻ với giá từ 68.000 đồng/chiếc

Giá cả thị trường

