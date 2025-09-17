Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Thứ tư, 10:48 17/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 17-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 17/09/2025

08:30:00 ngày 17/09/2025

Khách hàng Xường Cưa Phan Thuấn, Công ty Mỹ Phú Hưng, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/09/2025

16:30:00 ngày 17/09/2025

Một phần đường Nguyễn Huệ (QL 30), Mạc Đĩnh Chi, Hồ Xuân Hương, Trương Tấn Minh, Nguyễn Thái Bình, Lưu Văn Lang, Hồ Biểu Chánh, Lý Chính Thắng, (Khu 500 căn), Đỗ Thị Đệ, Nguyễn Văn Biểu, Nguyễn Doãn Phong và khách hàng Xường Cưa Phan Thuấn, Công ty Mỹ Phú Hưng, khóm Mỹ Thượng, khóm An Lạc, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

14:30:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần Quốc Lộ 30, tổ 1, tổ 3, tổ 38, tổ 51, tổ 52, tổ 53, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 17/09/2025

16:30:00 ngày 17/09/2025

Khách hàng Xường Cưa Phan Thuấn, Công ty Mỹ Phú Hưng, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần đường 30/4 (Quốc Lộ 30), khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 17/09/2025

17:30:00 ngày 17/09/2025

Một phần Quốc lộ 80 (phía trái từ trạm biến điện Sa Đéc đến đường Chùa, phường Sa Đéc); đường Chùa, đường Phạm Ngọc Thạch (từ cầu Bình Tiên đến đường Chùa), đường Cao Bá Quát; khu dân cư Bến xe, khu dân cư khóm 3 phường 2, phường Sa Đéc; - Một phần Quốc lộ 80 ( đọn từ cầu Bình Tiên đến cầu Đội Thơ, xã Tân Dương); đường Lê Hồng Phong (từ ngã bảy đến cầu Thủ Điềm); đường Bà Lài; rạch Bà Bang, rạch Kiều Hạ; rạch Thủ Điềm, rạch Ngã Cạy; rạch Năm Nghi; khu vực đường Dal phía phải và trái dọc Kênh Đốc Phủ Hiền; một phần đường Hùng Vương (đoạn từ ngã bảy đến cầu Rạch Rắn); khu dân cư Tân Phú Đông; một phần đường ĐT 853 (từ ngã bảy đến cầu Bà Nhiên), khu vực nhà ở xã hội xã Tân Dương.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 17/09/2025

17:30:00 ngày 17/09/2025

Một phần đường Lưu Văn Lang (từ cầu Ngã Bát đến cầu Đội Thơ), phường Sa Đéc.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 17/09/2025

11:00:00 ngày 17/09/2025

Khách sạn Vạn Kim Long, đường ĐT 848, xa Tân Dương.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 17/09/2025

13:30:00 ngày 17/09/2025

Nhà hàng Vạn Kim Long, đường ĐT 848, xã Tân Dương.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Trường Tiểu học Tân Khánh Đông tại trụ 125A tuyến 478AH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 19/09/2025

17:30:00 ngày 19/09/2025

Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ cầu Cái Cỏ đến vòng xoay Cái Cỏ), xã Tân Dương.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:45:00 ngày 19/09/2025

10:00:00 ngày 19/09/2025

Nhà máy Ngọc Đài đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Xí nghiệp may 6, đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Xí nghiệp may Hữu Nghị, đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/09/2025

17:30:00 ngày 21/09/2025

Một phần đường Xẻo tre bờ phải, một phần rạch Ngã Bát (đoạn từ nhà máy Phước Hiệp đến rạch Xẻo Tre), xã Tân Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/09/2025

13:30:00 ngày 21/09/2025

Nhà máy Việt Tháng khu công nghiệp C mở rộng, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/09/2025

17:00:00 ngày 21/09/2025

Nhà máy NewHop khu công nghiệp C mở rộng, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 17/09/2025

08:00:00 ngày 17/09/2025

Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngã Cái đến Chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

07:30:00 ngày 17/09/2025

18:00:00 ngày 17/09/2025

Toàn bộ khu vực từ cầu Cống Lở đến cầu Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 17/09/2025

18:00:00 ngày 17/09/2025

Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngã Cái đến Chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 18/09/2025

11:30:00 ngày 18/09/2025

Toàn bộ khu vực Rạch Cầu Xây, từ Cầu Xây đến ngang Vàm Ông Yên thuộc xã Tân Nhuận Đông.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

11:30:00 ngày 18/09/2025

Mất điện toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu Học Cai Hạt đến Cầu Rạch Tre thuộc xã Tân Nhuận Đông.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

13:30:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Toàn bộ khu vực từ Chùa Hội Phước đến cuối ngọn Rạch Bà Thiên thuộc xã Tân Nhuận Đông.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

13:30:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Toàn bộ khu vực dọc tỉnh lộ 854 từ Cây xăng Ngã Ba Tân Hựu đến Cầu Cả Ngỗ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

07:30:00 ngày 19/09/2025

18:00:00 ngày 19/09/2025

Từ cầu Xẻo Vang đến cuối ngọn Xẻo Điều, cuối rạch Dinh Ông Đá thuộc xã Phú Hựu.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

18:00:00 ngày 19/09/2025

Mất điện toàn bộ khu vực từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập thuộc xã Phú Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 21/09/2025

06:00:00 ngày 21/09/2025

Toàn bộ khu vực từ cầu Cống Lở đến Cầu Kênh 26/3 thuộc xã Tân Phú Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 21/09/2025

18:30:00 ngày 21/09/2025

Toàn bộ khu vực từ cầu Cống Lở đến Cầu Kênh 26/3 thuộc xã Tân Phú Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 17/09/2025

17:30:00 ngày 17/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 18/09/2025

17:30:00 ngày 18/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Chợ Cái Đôi).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 19/09/2025

17:30:00 ngày 19/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Định, xã Lai Vung (Khu vực gần cầu Bờ Đập)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 ngày 21/09/2025

05:30:00 ngày 21/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Giao Thông đến chợ Hòa Long cũ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 21/09/2025

18:30:00 ngày 21/09/2025

Khách hàng sử dụng điện Trường THPT Lai Vung 2, Chi Nhánh Chế Biến Và Xuất Khẩu Lương Thực Đồng Tháp, Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại- Xuất Nhập Khẩu Tân Lợi, một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 21/09/2025

06:00:00 ngày 21/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến cầu Ranh 26/3, từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 21/09/2025

18:30:00 ngày 21/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Giao Thông đến chợ Hòa Long cũ).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 21/09/2025

18:30:00 ngày 21/09/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến cầu Ranh 26/3, từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần khu vực Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần khu vực Ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần khu vực Ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần khu vực Ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

12:00:00 ngày 17/09/2025

Mất điện trạm chuyên dùng NLMT Nguyễn Văn Minh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Nguyễn Minh Trực.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 18/09/2025

12:00:00 ngày 18/09/2025

Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Thanh Tâm.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Mất điện trạm chuyên dùng Cty TNHH MTV NLMT Thiên Quang.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ (khu vực từ Đồn 909 đến cửa Khẩu Dinh Bà, khu vực Campuchia).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Mất điện trạm chuyên dùng trạm ĐMTMN Bùi Thị Phương.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Trạm Bơm An Phong - Bảy Quận Tăng Cường, trạm Bơm Ô Bao Bưng Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

11:00:00 ngày 17/09/2025

Trạm Nhà Yến Mỹ Đông 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 17/09/2025

11:00:00 ngày 17/09/2025

Tại trạm biến áp chuyên dùng: Công ty One-One, Công ty One số 1 thuộc xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

13:30:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Trạm Sấy lúa Chơn Chính 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 17/09/2025

16:30:00 ngày 17/09/2025

Tại trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Cẩm Nguyên 1, Công ty Cẩm Nguyên 2 thuộc xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

11:00:00 ngày 18/09/2025

Tại trạm biến áp chuyên dùng: Siêu thị Coop Mart thuộc xã Tháp Mười

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

09:30:00 ngày 18/09/2025

Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh 12000 xã Tân Kiều cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 18/09/2025

11:30:00 ngày 18/09/2025

Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh 12000 xã Tân Kiều cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Tại trạm biến áp chuyên dùng: Xí nghiệp Đông Lạnh thuộc xã Tháp Mười

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 18/09/2025

15:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh Bùi)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 18/09/2025

16:30:00 ngày 18/09/2025

Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh Nguyễn Văn Tiếp B)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ. Các trạm chuyên dùng Công ty Thủy Sản Phát Tiến, Trại Giam Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

11:30:00 ngày 19/09/2025

Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (hướng từ cống trạm bơm Tân Kiều 5 đến kênh ranh)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 19/09/2025

16:30:00 ngày 19/09/2025

Một phần khu vực ấp Mỹ Phước 1 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/09/2025

 11:30:00 ngày 17/09/2025

Một phần khu vực ấp 5, ấp 7 xã Ba Sao (mất điện một phần kinh Kỳ Son).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 ngày 17/09/2025

11:30:00 ngày 17/09/2025

Toàn bộ TBA 3P-1250 kVA Artex ĐT 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần khu vực ấp 5, ấp 7 xã Ba Sao (mất điện một phần kinh Kỳ Son).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

 13:30:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Toàn bộ TBA 3P-1000KVA Cty TNHH Tấn Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần khu vực ấp 3, ấp 4 xã Phong Mỹ (khu vực mất điện Kênh Mười Tạ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

13:30:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần khu vực ấp 2, ấp 6 xã Phong Mỹ (khu vực mất điện một phần Nông Trường)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4,ấp 5, ấp 6 xã Bình Hàng Trung, một phần ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Trường THCS Tân Hội Trung đến Trại Giam Láng Biển)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 19/09/2025

08:30:00 ngày 19/09/2025

Khu vực Bến Đò Long Hưng A xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 19/09/2025

10:00:00 ngày 19/09/2025

Khu vực Cầu Bà Két xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 19/09/2025

11:30:00 ngày 19/09/2025

Khu vực Cầu Nước Xoáy xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 19/09/2025

14:30:00 ngày 19/09/2025

Khu vực Cầu Cao Đài xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Khu vực Cống Ô Bao Số 9 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Khu vực Cống Ô Bao Số 10 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Khu vực Bến Đò 13 và Rạch Tân An xã Lấp Vò (Xã Bình Thạnh Trung cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Thanh Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 17/09/2025

 17:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà trọ Lucky dọc kênh Đồng Tiến đến trạm bơm Phú Cường 2).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần khu vực Ấp K8, ấp K9, xã Tam Nông (xã Phú Đức cũ). Một phần khu vực ấp 4 xã Tràm Chim( Thị Trấn Tràm Chim cũ). (Khu vực từ trạm cấp Nước Tràm Chim và các trạm chuyên dùng dọc theo lề phải đường ĐT 843 đến trạm bơm Phú Đức 2). (Khu vực từ nhà ông Huỳnh Văn Lập đến trạm bơm hợp tác xã Phú Bình 4) (Khu vực từ trạm bơm Số 1 đến cây xăng Sao Đỏ).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 18/09/2025

11:30:00 ngày 18/09/2025

Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa (xã Phú Thành B cũ) (Khu vực từ nhà ông Lê Văn Trường đến nhà ông Nguyễn Hoài Anh).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần khu vực Ấp 3, xã Tràm Chim ( Thị Trấn Tràm Chim cũ). Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Xăng Dầu Tam Nông đến cầu Cỏ Bắc). Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ đầu kinh Sáu Đạt đến giáp ranh xã Bình Thành).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

16:30:00 ngày 19/09/2025

Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Bơm Kinh Sáu Đạt 2 đến giáp ranh xã Bình Thành).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 20/09/2025

08:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần khu vực ấp 3, ấp An Thịnh, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Thành, ấp Long Phú A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT844 đến Điện Máy Xanh).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 20/09/2025

11:30:00 ngày 20/09/2025

Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long Thành, ấp Long Phú A và toàn bộ ấp Phú Thọ A, ấp Phú Thọ B, ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. (Khu vực từ Điện Máy Xanh dọc theo đường ĐT844 đến cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến trạm bơm Ông Dững).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 20/09/2025

09:00:00 ngày 20/09/2025

Mất điện trạm Trại Cưa Thành Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

09:00:00 ngày 20/09/2025

11:00:00 ngày 20/09/2025

Mất điện trạm NLMT Nguyễn Văn Thuần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 20/09/2025

12:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần khu vực ấp 3, ấp An Thịnh, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Thành, ấp Long Phú A, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT844 đến Điện Máy Xanh). (Khu vực từ trạm bơm Ông Dững đến cầu 1 tháng 5).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 20/09/2025

15:30:00 ngày 20/09/2025

Mất điện trạm bơm An Hòa 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 20/09/2025

16:30:00 ngày 20/09/2025

Mất điện trạm NLMT Hà Lý Kim Vân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 18/09/2025

 17:00:00 ngày 18/09/2025

Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Hồng Ngự dọc đường Hùng Vương phía lề phải đến Quán cơm Văn Dũng và dọc dường Nguyễn Huệ đến Đền Thờ Liệt Sĩ và toàn bộ CDC Bờ Đông giai đoạn 1-2.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 20/09/2025

07:00:00 ngày 20/09/2025

Mất điện một phần phường An Bình khu vực lộ dal từ Bến đò đuôi qua Long Khánh cũ đến khu đất thành nhà thờ BãyChàm. Một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Chu Văn An-Ngô Quyền- Thiên Hộ Dương- một phần đường Lý Thường Kiệt.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 20/09/2025

07:00:00 ngày 20/09/2025

Mất điện một phần phường An Bình khu vực trạm bơm nước Ông Thả đến cầu Thống Nhất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL30 đến cầu Hồng Ngự và đoạn từ cầu Hồng Ngự dọc đường Trần Phú đến trạm bơm nước Ông Thả.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 20/09/2025

18:00:00 ngày 20/09/2025

Mất điện một phần phường An Bình khu vực lộ dal từ Bến đò đuôi qua Long Khánh cũ đến khu đất thành nhà thờ BãyChàm. Một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Chu Văn An-Ngô Quyền- Thiên Hộ Dương- một phần đường Lý Thường Kiệt.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 20/09/2025

18:00:00 ngày 20/09/2025

Mất điện một phần phường An Bình khu vực trạm bơm nước Ông Thả đến cầu Thống Nhất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điệnLịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày. Mật độ cúp điện cũng dày như ở Cà Mau.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16-21/9/2025: Khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Cùng chuyên mục

Ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao nhất 9%: Gửi 400 triệu đồng, tiền lãi ra sao?

Ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao nhất 9%: Gửi 400 triệu đồng, tiền lãi ra sao?

Giá cả thị trường - 47 phút trước

GĐXH - Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6-9,65%/năm. Nhưng để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt.

Giá vàng hôm nay 17/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới tăng

Giá vàng hôm nay 17/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới tăng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn tiếp tục tăng theo đà thế giới.

Từ 1 lượng vàng sẽ bị đánh thuế: Người mua cần hiểu đúng để yên tâm

Từ 1 lượng vàng sẽ bị đánh thuế: Người mua cần hiểu đúng để yên tâm

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Chính phủ đang đưa ra chủ trương đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với giao dịch mua bán vàng từ 1 lượng trở lên, nhằm hạn chế đầu cơ, tạo sự công bằng với các kênh đầu tư khác.

Chuẩn sống 'all-in-life' định hình điểm đến tương lai ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

Chuẩn sống 'all-in-life' định hình điểm đến tương lai ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Sở hữu gần 40 ha cây xanh, mặt nước, 12 công viên chủ đề cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp, Vinhomes Green City định hình chuẩn sống "all-in-life" và kiến tạo một "Thành phố sống đầy" cho hàng nghìn gia đình trẻ đang tìm kiếm tổ ấm xanh, tiện nghi và cộng đồng văn minh tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Xe máy điện giá 12 triệu đồng của Honda ở Việt Nam đẹp cổ điển, thiết kế hiện đại, cốp rộng, pin khỏe rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 12 triệu đồng của Honda ở Việt Nam đẹp cổ điển, thiết kế hiện đại, cốp rộng, pin khỏe rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda giá 12 triệu đồng, thiết kế cổ điển pha hiện đại, động cơ 500W, quãng đường 60 km/sạc, an toàn và tiện ích cho học sinh – sinh viên.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-21/9/2025: Vị Thanh, Tân Hòa hay Ngã Bảy bị cúp điện nhiều nhất để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-21/9/2025: Vị Thanh, Tân Hòa hay Ngã Bảy bị cúp điện nhiều nhất để sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe hatchback hạng B giá 240 triệu đồng đẹp chẳng kém Mazda2, rẻ hơn Kia Morning sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe hatchback hạng B giá 240 triệu đồng đẹp chẳng kém Mazda2, rẻ hơn Kia Morning sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback hạng B thiết kế đẹp, trang bị hiện đại nhưng có giá bán vô cùng hợp lý liệu có khả năng về Việt Nam trong thời gian tới.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?

Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà riêng tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

Từ 20/9, mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026; 10 nhóm hành khách được miễn, giảm giá vé

Từ 20/9, mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026; 10 nhóm hành khách được miễn, giảm giá vé

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Công ty CP Vận tải đường sắt vừa công bố kế hoạch bán vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Xem nhiều

Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là bao

Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là bao

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.

Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới ra

Giá cả thị trường
Xe máy 125cc giá 23,5 triệu đồng của Honda phong cách cổ điển, trang bị ngang Yamha Exciter, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy 125cc giá 23,5 triệu đồng của Honda phong cách cổ điển, trang bị ngang Yamha Exciter, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 12 triệu đồng của Honda ở Việt Nam đẹp cổ điển, thiết kế hiện đại, cốp rộng, pin khỏe rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 12 triệu đồng của Honda ở Việt Nam đẹp cổ điển, thiết kế hiện đại, cốp rộng, pin khỏe rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top