Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 17-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025
Lịch cúp điện Cao Lãnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/09/2025
08:30:00 ngày 17/09/2025
Khách hàng Xường Cưa Phan Thuấn, Công ty Mỹ Phú Hưng, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/09/2025
16:30:00 ngày 17/09/2025
Một phần đường Nguyễn Huệ (QL 30), Mạc Đĩnh Chi, Hồ Xuân Hương, Trương Tấn Minh, Nguyễn Thái Bình, Lưu Văn Lang, Hồ Biểu Chánh, Lý Chính Thắng, (Khu 500 căn), Đỗ Thị Đệ, Nguyễn Văn Biểu, Nguyễn Doãn Phong và khách hàng Xường Cưa Phan Thuấn, Công ty Mỹ Phú Hưng, khóm Mỹ Thượng, khóm An Lạc, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
14:30:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần Quốc Lộ 30, tổ 1, tổ 3, tổ 38, tổ 51, tổ 52, tổ 53, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 17/09/2025
16:30:00 ngày 17/09/2025
Khách hàng Xường Cưa Phan Thuấn, Công ty Mỹ Phú Hưng, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần đường 30/4 (Quốc Lộ 30), khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Sa Đéc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 17/09/2025
17:30:00 ngày 17/09/2025
Một phần Quốc lộ 80 (phía trái từ trạm biến điện Sa Đéc đến đường Chùa, phường Sa Đéc); đường Chùa, đường Phạm Ngọc Thạch (từ cầu Bình Tiên đến đường Chùa), đường Cao Bá Quát; khu dân cư Bến xe, khu dân cư khóm 3 phường 2, phường Sa Đéc; - Một phần Quốc lộ 80 ( đọn từ cầu Bình Tiên đến cầu Đội Thơ, xã Tân Dương); đường Lê Hồng Phong (từ ngã bảy đến cầu Thủ Điềm); đường Bà Lài; rạch Bà Bang, rạch Kiều Hạ; rạch Thủ Điềm, rạch Ngã Cạy; rạch Năm Nghi; khu vực đường Dal phía phải và trái dọc Kênh Đốc Phủ Hiền; một phần đường Hùng Vương (đoạn từ ngã bảy đến cầu Rạch Rắn); khu dân cư Tân Phú Đông; một phần đường ĐT 853 (từ ngã bảy đến cầu Bà Nhiên), khu vực nhà ở xã hội xã Tân Dương.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 17/09/2025
17:30:00 ngày 17/09/2025
Một phần đường Lưu Văn Lang (từ cầu Ngã Bát đến cầu Đội Thơ), phường Sa Đéc.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 17/09/2025
11:00:00 ngày 17/09/2025
Khách sạn Vạn Kim Long, đường ĐT 848, xa Tân Dương.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 17/09/2025
13:30:00 ngày 17/09/2025
Nhà hàng Vạn Kim Long, đường ĐT 848, xã Tân Dương.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Trường Tiểu học Tân Khánh Đông tại trụ 125A tuyến 478AH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 19/09/2025
17:30:00 ngày 19/09/2025
Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ cầu Cái Cỏ đến vòng xoay Cái Cỏ), xã Tân Dương.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:45:00 ngày 19/09/2025
10:00:00 ngày 19/09/2025
Nhà máy Ngọc Đài đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Xí nghiệp may 6, đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Xí nghiệp may Hữu Nghị, đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 21/09/2025
17:30:00 ngày 21/09/2025
Một phần đường Xẻo tre bờ phải, một phần rạch Ngã Bát (đoạn từ nhà máy Phước Hiệp đến rạch Xẻo Tre), xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 21/09/2025
13:30:00 ngày 21/09/2025
Nhà máy Việt Tháng khu công nghiệp C mở rộng, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/09/2025
17:00:00 ngày 21/09/2025
Nhà máy NewHop khu công nghiệp C mở rộng, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nha Mân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/09/2025
08:00:00 ngày 17/09/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngã Cái đến Chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
07:30:00 ngày 17/09/2025
18:00:00 ngày 17/09/2025
Toàn bộ khu vực từ cầu Cống Lở đến cầu Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 17/09/2025
18:00:00 ngày 17/09/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngã Cái đến Chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 18/09/2025
11:30:00 ngày 18/09/2025
Toàn bộ khu vực Rạch Cầu Xây, từ Cầu Xây đến ngang Vàm Ông Yên thuộc xã Tân Nhuận Đông.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
11:30:00 ngày 18/09/2025
Mất điện toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu Học Cai Hạt đến Cầu Rạch Tre thuộc xã Tân Nhuận Đông.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:30:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Toàn bộ khu vực từ Chùa Hội Phước đến cuối ngọn Rạch Bà Thiên thuộc xã Tân Nhuận Đông.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:30:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Toàn bộ khu vực dọc tỉnh lộ 854 từ Cây xăng Ngã Ba Tân Hựu đến Cầu Cả Ngỗ thuộc xã Tân Nhuận Đông.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
07:30:00 ngày 19/09/2025
18:00:00 ngày 19/09/2025
Từ cầu Xẻo Vang đến cuối ngọn Xẻo Điều, cuối rạch Dinh Ông Đá thuộc xã Phú Hựu.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
18:00:00 ngày 19/09/2025
Mất điện toàn bộ khu vực từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập thuộc xã Phú Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 21/09/2025
06:00:00 ngày 21/09/2025
Toàn bộ khu vực từ cầu Cống Lở đến Cầu Kênh 26/3 thuộc xã Tân Phú Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 21/09/2025
18:30:00 ngày 21/09/2025
Toàn bộ khu vực từ cầu Cống Lở đến Cầu Kênh 26/3 thuộc xã Tân Phú Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lai Vung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/09/2025
17:30:00 ngày 17/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 18/09/2025
17:30:00 ngày 18/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Chợ Cái Đôi).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 19/09/2025
17:30:00 ngày 19/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Định, xã Lai Vung (Khu vực gần cầu Bờ Đập)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 ngày 21/09/2025
05:30:00 ngày 21/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Giao Thông đến chợ Hòa Long cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 21/09/2025
18:30:00 ngày 21/09/2025
Khách hàng sử dụng điện Trường THPT Lai Vung 2, Chi Nhánh Chế Biến Và Xuất Khẩu Lương Thực Đồng Tháp, Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại- Xuất Nhập Khẩu Tân Lợi, một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 21/09/2025
06:00:00 ngày 21/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến cầu Ranh 26/3, từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 21/09/2025
18:30:00 ngày 21/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Giao Thông đến chợ Hòa Long cũ).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 21/09/2025
18:30:00 ngày 21/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến cầu Ranh 26/3, từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần khu vực Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần khu vực Ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần khu vực Ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần khu vực Ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hồng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
12:00:00 ngày 17/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng NLMT Nguyễn Văn Minh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Nguyễn Minh Trực.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 18/09/2025
12:00:00 ngày 18/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Thanh Tâm.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng Cty TNHH MTV NLMT Thiên Quang.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ (khu vực từ Đồn 909 đến cửa Khẩu Dinh Bà, khu vực Campuchia).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm ĐMTMN Bùi Thị Phương.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Tháp Mười
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Trạm Bơm An Phong - Bảy Quận Tăng Cường, trạm Bơm Ô Bao Bưng Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
11:00:00 ngày 17/09/2025
Trạm Nhà Yến Mỹ Đông 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 17/09/2025
11:00:00 ngày 17/09/2025
Tại trạm biến áp chuyên dùng: Công ty One-One, Công ty One số 1 thuộc xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:30:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Trạm Sấy lúa Chơn Chính 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/09/2025
16:30:00 ngày 17/09/2025
Tại trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Cẩm Nguyên 1, Công ty Cẩm Nguyên 2 thuộc xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
11:00:00 ngày 18/09/2025
Tại trạm biến áp chuyên dùng: Siêu thị Coop Mart thuộc xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
09:30:00 ngày 18/09/2025
Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh 12000 xã Tân Kiều cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 18/09/2025
11:30:00 ngày 18/09/2025
Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh 12000 xã Tân Kiều cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Tại trạm biến áp chuyên dùng: Xí nghiệp Đông Lạnh thuộc xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 18/09/2025
15:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh Bùi)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 18/09/2025
16:30:00 ngày 18/09/2025
Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh Nguyễn Văn Tiếp B)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ. Các trạm chuyên dùng Công ty Thủy Sản Phát Tiến, Trại Giam Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
11:30:00 ngày 19/09/2025
Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (hướng từ cống trạm bơm Tân Kiều 5 đến kênh ranh)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 19/09/2025
16:30:00 ngày 19/09/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Phước 1 xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/09/2025
11:30:00 ngày 17/09/2025
Một phần khu vực ấp 5, ấp 7 xã Ba Sao (mất điện một phần kinh Kỳ Son).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 ngày 17/09/2025
11:30:00 ngày 17/09/2025
Toàn bộ TBA 3P-1250 kVA Artex ĐT 4
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần khu vực ấp 5, ấp 7 xã Ba Sao (mất điện một phần kinh Kỳ Son).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
13:30:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Toàn bộ TBA 3P-1000KVA Cty TNHH Tấn Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần khu vực ấp 3, ấp 4 xã Phong Mỹ (khu vực mất điện Kênh Mười Tạ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
13:30:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần khu vực ấp 2, ấp 6 xã Phong Mỹ (khu vực mất điện một phần Nông Trường)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4,ấp 5, ấp 6 xã Bình Hàng Trung, một phần ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Trường THCS Tân Hội Trung đến Trại Giam Láng Biển)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lấp Vò
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 19/09/2025
08:30:00 ngày 19/09/2025
Khu vực Bến Đò Long Hưng A xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 19/09/2025
10:00:00 ngày 19/09/2025
Khu vực Cầu Bà Két xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 19/09/2025
11:30:00 ngày 19/09/2025
Khu vực Cầu Nước Xoáy xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 19/09/2025
14:30:00 ngày 19/09/2025
Khu vực Cầu Cao Đài xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Khu vực Cống Ô Bao Số 9 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Khu vực Cống Ô Bao Số 10 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Khu vực Bến Đò 13 và Rạch Tân An xã Lấp Vò (Xã Bình Thạnh Trung cũ).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Thanh Bình
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tam Nông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà trọ Lucky dọc kênh Đồng Tiến đến trạm bơm Phú Cường 2).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần khu vực Ấp K8, ấp K9, xã Tam Nông (xã Phú Đức cũ). Một phần khu vực ấp 4 xã Tràm Chim( Thị Trấn Tràm Chim cũ). (Khu vực từ trạm cấp Nước Tràm Chim và các trạm chuyên dùng dọc theo lề phải đường ĐT 843 đến trạm bơm Phú Đức 2). (Khu vực từ nhà ông Huỳnh Văn Lập đến trạm bơm hợp tác xã Phú Bình 4) (Khu vực từ trạm bơm Số 1 đến cây xăng Sao Đỏ).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 18/09/2025
11:30:00 ngày 18/09/2025
Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa (xã Phú Thành B cũ) (Khu vực từ nhà ông Lê Văn Trường đến nhà ông Nguyễn Hoài Anh).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần khu vực Ấp 3, xã Tràm Chim ( Thị Trấn Tràm Chim cũ). Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Xăng Dầu Tam Nông đến cầu Cỏ Bắc). Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ đầu kinh Sáu Đạt đến giáp ranh xã Bình Thành).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
16:30:00 ngày 19/09/2025
Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Bơm Kinh Sáu Đạt 2 đến giáp ranh xã Bình Thành).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 20/09/2025
08:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần khu vực ấp 3, ấp An Thịnh, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Thành, ấp Long Phú A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT844 đến Điện Máy Xanh).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 20/09/2025
11:30:00 ngày 20/09/2025
Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long Thành, ấp Long Phú A và toàn bộ ấp Phú Thọ A, ấp Phú Thọ B, ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. (Khu vực từ Điện Máy Xanh dọc theo đường ĐT844 đến cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến trạm bơm Ông Dững).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 20/09/2025
09:00:00 ngày 20/09/2025
Mất điện trạm Trại Cưa Thành Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
09:00:00 ngày 20/09/2025
11:00:00 ngày 20/09/2025
Mất điện trạm NLMT Nguyễn Văn Thuần
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 20/09/2025
12:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần khu vực ấp 3, ấp An Thịnh, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Thành, ấp Long Phú A, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT844 đến Điện Máy Xanh). (Khu vực từ trạm bơm Ông Dững đến cầu 1 tháng 5).
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 20/09/2025
15:30:00 ngày 20/09/2025
Mất điện trạm bơm An Hòa 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 20/09/2025
16:30:00 ngày 20/09/2025
Mất điện trạm NLMT Hà Lý Kim Vân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Hồng Ngự dọc đường Hùng Vương phía lề phải đến Quán cơm Văn Dũng và dọc dường Nguyễn Huệ đến Đền Thờ Liệt Sĩ và toàn bộ CDC Bờ Đông giai đoạn 1-2.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 20/09/2025
07:00:00 ngày 20/09/2025
Mất điện một phần phường An Bình khu vực lộ dal từ Bến đò đuôi qua Long Khánh cũ đến khu đất thành nhà thờ BãyChàm. Một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Chu Văn An-Ngô Quyền- Thiên Hộ Dương- một phần đường Lý Thường Kiệt.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 20/09/2025
07:00:00 ngày 20/09/2025
Mất điện một phần phường An Bình khu vực trạm bơm nước Ông Thả đến cầu Thống Nhất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL30 đến cầu Hồng Ngự và đoạn từ cầu Hồng Ngự dọc đường Trần Phú đến trạm bơm nước Ông Thả.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 20/09/2025
18:00:00 ngày 20/09/2025
Mất điện một phần phường An Bình khu vực lộ dal từ Bến đò đuôi qua Long Khánh cũ đến khu đất thành nhà thờ BãyChàm. Một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Chu Văn An-Ngô Quyền- Thiên Hộ Dương- một phần đường Lý Thường Kiệt.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 20/09/2025
18:00:00 ngày 20/09/2025
Mất điện một phần phường An Bình khu vực trạm bơm nước Ông Thả đến cầu Thống Nhất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
