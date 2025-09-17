Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 17-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 17/09/2025 08:30:00 ngày 17/09/2025 Khách hàng Xường Cưa Phan Thuấn, Công ty Mỹ Phú Hưng, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 17/09/2025 16:30:00 ngày 17/09/2025 Một phần đường Nguyễn Huệ (QL 30), Mạc Đĩnh Chi, Hồ Xuân Hương, Trương Tấn Minh, Nguyễn Thái Bình, Lưu Văn Lang, Hồ Biểu Chánh, Lý Chính Thắng, (Khu 500 căn), Đỗ Thị Đệ, Nguyễn Văn Biểu, Nguyễn Doãn Phong và khách hàng Xường Cưa Phan Thuấn, Công ty Mỹ Phú Hưng, khóm Mỹ Thượng, khóm An Lạc, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 14:30:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần Quốc Lộ 30, tổ 1, tổ 3, tổ 38, tổ 51, tổ 52, tổ 53, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 17/09/2025 16:30:00 ngày 17/09/2025 Khách hàng Xường Cưa Phan Thuấn, Công ty Mỹ Phú Hưng, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần đường 30/4 (Quốc Lộ 30), khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 17/09/2025 17:30:00 ngày 17/09/2025 Một phần Quốc lộ 80 (phía trái từ trạm biến điện Sa Đéc đến đường Chùa, phường Sa Đéc); đường Chùa, đường Phạm Ngọc Thạch (từ cầu Bình Tiên đến đường Chùa), đường Cao Bá Quát; khu dân cư Bến xe, khu dân cư khóm 3 phường 2, phường Sa Đéc; - Một phần Quốc lộ 80 ( đọn từ cầu Bình Tiên đến cầu Đội Thơ, xã Tân Dương); đường Lê Hồng Phong (từ ngã bảy đến cầu Thủ Điềm); đường Bà Lài; rạch Bà Bang, rạch Kiều Hạ; rạch Thủ Điềm, rạch Ngã Cạy; rạch Năm Nghi; khu vực đường Dal phía phải và trái dọc Kênh Đốc Phủ Hiền; một phần đường Hùng Vương (đoạn từ ngã bảy đến cầu Rạch Rắn); khu dân cư Tân Phú Đông; một phần đường ĐT 853 (từ ngã bảy đến cầu Bà Nhiên), khu vực nhà ở xã hội xã Tân Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 17/09/2025 17:30:00 ngày 17/09/2025 Một phần đường Lưu Văn Lang (từ cầu Ngã Bát đến cầu Đội Thơ), phường Sa Đéc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Khách sạn Vạn Kim Long, đường ĐT 848, xa Tân Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 17/09/2025 13:30:00 ngày 17/09/2025 Nhà hàng Vạn Kim Long, đường ĐT 848, xã Tân Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Trường Tiểu học Tân Khánh Đông tại trụ 125A tuyến 478AH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 19/09/2025 17:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ cầu Cái Cỏ đến vòng xoay Cái Cỏ), xã Tân Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:45:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Nhà máy Ngọc Đài đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Xí nghiệp may 6, đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Xí nghiệp may Hữu Nghị, đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 21/09/2025 17:30:00 ngày 21/09/2025 Một phần đường Xẻo tre bờ phải, một phần rạch Ngã Bát (đoạn từ nhà máy Phước Hiệp đến rạch Xẻo Tre), xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 21/09/2025 13:30:00 ngày 21/09/2025 Nhà máy Việt Tháng khu công nghiệp C mở rộng, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/09/2025 17:00:00 ngày 21/09/2025 Nhà máy NewHop khu công nghiệp C mở rộng, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 17/09/2025 08:00:00 ngày 17/09/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngã Cái đến Chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 07:30:00 ngày 17/09/2025 18:00:00 ngày 17/09/2025 Toàn bộ khu vực từ cầu Cống Lở đến cầu Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 17/09/2025 18:00:00 ngày 17/09/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngã Cái đến Chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 Toàn bộ khu vực Rạch Cầu Xây, từ Cầu Xây đến ngang Vàm Ông Yên thuộc xã Tân Nhuận Đông. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 Mất điện toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu Học Cai Hạt đến Cầu Rạch Tre thuộc xã Tân Nhuận Đông. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 13:30:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Toàn bộ khu vực từ Chùa Hội Phước đến cuối ngọn Rạch Bà Thiên thuộc xã Tân Nhuận Đông. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 13:30:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Toàn bộ khu vực dọc tỉnh lộ 854 từ Cây xăng Ngã Ba Tân Hựu đến Cầu Cả Ngỗ thuộc xã Tân Nhuận Đông. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 07:30:00 ngày 19/09/2025 18:00:00 ngày 19/09/2025 Từ cầu Xẻo Vang đến cuối ngọn Xẻo Điều, cuối rạch Dinh Ông Đá thuộc xã Phú Hựu. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 18:00:00 ngày 19/09/2025 Mất điện toàn bộ khu vực từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập thuộc xã Phú Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 21/09/2025 06:00:00 ngày 21/09/2025 Toàn bộ khu vực từ cầu Cống Lở đến Cầu Kênh 26/3 thuộc xã Tân Phú Trung Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 21/09/2025 18:30:00 ngày 21/09/2025 Toàn bộ khu vực từ cầu Cống Lở đến Cầu Kênh 26/3 thuộc xã Tân Phú Trung Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 17/09/2025 17:30:00 ngày 17/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 18/09/2025 17:30:00 ngày 18/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Chợ Cái Đôi). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 19/09/2025 17:30:00 ngày 19/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Định, xã Lai Vung (Khu vực gần cầu Bờ Đập) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00:00 ngày 21/09/2025 05:30:00 ngày 21/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Giao Thông đến chợ Hòa Long cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 21/09/2025 18:30:00 ngày 21/09/2025 Khách hàng sử dụng điện Trường THPT Lai Vung 2, Chi Nhánh Chế Biến Và Xuất Khẩu Lương Thực Đồng Tháp, Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại- Xuất Nhập Khẩu Tân Lợi, một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 21/09/2025 06:00:00 ngày 21/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến cầu Ranh 26/3, từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 21/09/2025 18:30:00 ngày 21/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Giao Thông đến chợ Hòa Long cũ). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 21/09/2025 18:30:00 ngày 21/09/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến cầu Ranh 26/3, từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần khu vực Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần khu vực Ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần khu vực Ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần khu vực Ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 12:00:00 ngày 17/09/2025 Mất điện trạm chuyên dùng NLMT Nguyễn Văn Minh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Nguyễn Minh Trực. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 18/09/2025 12:00:00 ngày 18/09/2025 Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Thanh Tâm. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Mất điện trạm chuyên dùng Cty TNHH MTV NLMT Thiên Quang. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ (khu vực từ Đồn 909 đến cửa Khẩu Dinh Bà, khu vực Campuchia). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Mất điện trạm chuyên dùng trạm ĐMTMN Bùi Thị Phương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Trạm Bơm An Phong - Bảy Quận Tăng Cường, trạm Bơm Ô Bao Bưng Môn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Trạm Nhà Yến Mỹ Đông 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 17/09/2025 11:00:00 ngày 17/09/2025 Tại trạm biến áp chuyên dùng: Công ty One-One, Công ty One số 1 thuộc xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 13:30:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Trạm Sấy lúa Chơn Chính 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/09/2025 16:30:00 ngày 17/09/2025 Tại trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Cẩm Nguyên 1, Công ty Cẩm Nguyên 2 thuộc xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 11:00:00 ngày 18/09/2025 Tại trạm biến áp chuyên dùng: Siêu thị Coop Mart thuộc xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 09:30:00 ngày 18/09/2025 Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh 12000 xã Tân Kiều cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh 12000 xã Tân Kiều cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Tại trạm biến áp chuyên dùng: Xí nghiệp Đông Lạnh thuộc xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 18/09/2025 15:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh Bùi) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 18/09/2025 16:30:00 ngày 18/09/2025 Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (dọc theo kênh Nguyễn Văn Tiếp B) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ. Các trạm chuyên dùng Công ty Thủy Sản Phát Tiến, Trại Giam Cao Lãnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều (hướng từ cống trạm bơm Tân Kiều 5 đến kênh ranh) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 16:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Phước 1 xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 17/09/2025 11:30:00 ngày 17/09/2025 Một phần khu vực ấp 5, ấp 7 xã Ba Sao (mất điện một phần kinh Kỳ Son). Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 ngày 17/09/2025 11:30:00 ngày 17/09/2025 Toàn bộ TBA 3P-1250 kVA Artex ĐT 4 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần khu vực ấp 5, ấp 7 xã Ba Sao (mất điện một phần kinh Kỳ Son). Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 13:30:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Toàn bộ TBA 3P-1000KVA Cty TNHH Tấn Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần khu vực ấp 3, ấp 4 xã Phong Mỹ (khu vực mất điện Kênh Mười Tạ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 13:30:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần khu vực ấp 2, ấp 6 xã Phong Mỹ (khu vực mất điện một phần Nông Trường) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4,ấp 5, ấp 6 xã Bình Hàng Trung, một phần ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Trường THCS Tân Hội Trung đến Trại Giam Láng Biển) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 19/09/2025 08:30:00 ngày 19/09/2025 Khu vực Bến Đò Long Hưng A xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 Khu vực Cầu Bà Két xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Khu vực Cầu Nước Xoáy xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 19/09/2025 14:30:00 ngày 19/09/2025 Khu vực Cầu Cao Đài xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Khu vực Cống Ô Bao Số 9 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Khu vực Cống Ô Bao Số 10 xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng A cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Khu vực Bến Đò 13 và Rạch Tân An xã Lấp Vò (Xã Bình Thạnh Trung cũ). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Thanh Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà trọ Lucky dọc kênh Đồng Tiến đến trạm bơm Phú Cường 2). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần khu vực Ấp K8, ấp K9, xã Tam Nông (xã Phú Đức cũ). Một phần khu vực ấp 4 xã Tràm Chim( Thị Trấn Tràm Chim cũ). (Khu vực từ trạm cấp Nước Tràm Chim và các trạm chuyên dùng dọc theo lề phải đường ĐT 843 đến trạm bơm Phú Đức 2). (Khu vực từ nhà ông Huỳnh Văn Lập đến trạm bơm hợp tác xã Phú Bình 4) (Khu vực từ trạm bơm Số 1 đến cây xăng Sao Đỏ). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa (xã Phú Thành B cũ) (Khu vực từ nhà ông Lê Văn Trường đến nhà ông Nguyễn Hoài Anh). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần khu vực Ấp 3, xã Tràm Chim ( Thị Trấn Tràm Chim cũ). Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Xăng Dầu Tam Nông đến cầu Cỏ Bắc). Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ đầu kinh Sáu Đạt đến giáp ranh xã Bình Thành). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 16:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Bơm Kinh Sáu Đạt 2 đến giáp ranh xã Bình Thành). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 20/09/2025 08:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần khu vực ấp 3, ấp An Thịnh, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Thành, ấp Long Phú A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT844 đến Điện Máy Xanh). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 20/09/2025 11:30:00 ngày 20/09/2025 Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long Thành, ấp Long Phú A và toàn bộ ấp Phú Thọ A, ấp Phú Thọ B, ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. (Khu vực từ Điện Máy Xanh dọc theo đường ĐT844 đến cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến trạm bơm Ông Dững). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 20/09/2025 09:00:00 ngày 20/09/2025 Mất điện trạm Trại Cưa Thành Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 09:00:00 ngày 20/09/2025 11:00:00 ngày 20/09/2025 Mất điện trạm NLMT Nguyễn Văn Thuần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 20/09/2025 12:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần khu vực ấp 3, ấp An Thịnh, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Thành, ấp Long Phú A, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT844 đến Điện Máy Xanh). (Khu vực từ trạm bơm Ông Dững đến cầu 1 tháng 5). Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 20/09/2025 15:30:00 ngày 20/09/2025 Mất điện trạm bơm An Hòa 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 20/09/2025 16:30:00 ngày 20/09/2025 Mất điện trạm NLMT Hà Lý Kim Vân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Hồng Ngự dọc đường Hùng Vương phía lề phải đến Quán cơm Văn Dũng và dọc dường Nguyễn Huệ đến Đền Thờ Liệt Sĩ và toàn bộ CDC Bờ Đông giai đoạn 1-2. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 20/09/2025 07:00:00 ngày 20/09/2025 Mất điện một phần phường An Bình khu vực lộ dal từ Bến đò đuôi qua Long Khánh cũ đến khu đất thành nhà thờ BãyChàm. Một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Chu Văn An-Ngô Quyền- Thiên Hộ Dương- một phần đường Lý Thường Kiệt. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 20/09/2025 07:00:00 ngày 20/09/2025 Mất điện một phần phường An Bình khu vực trạm bơm nước Ông Thả đến cầu Thống Nhất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL30 đến cầu Hồng Ngự và đoạn từ cầu Hồng Ngự dọc đường Trần Phú đến trạm bơm nước Ông Thả. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 20/09/2025 18:00:00 ngày 20/09/2025 Mất điện một phần phường An Bình khu vực lộ dal từ Bến đò đuôi qua Long Khánh cũ đến khu đất thành nhà thờ BãyChàm. Một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Chu Văn An-Ngô Quyền- Thiên Hộ Dương- một phần đường Lý Thường Kiệt. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 20/09/2025 18:00:00 ngày 20/09/2025 Mất điện một phần phường An Bình khu vực trạm bơm nước Ông Thả đến cầu Thống Nhất Bảo trì, sửa chữa lưới điện

