Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 15-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 15-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 15-21/9/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 16/09/2025 12:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần hẻm Huỳnh Văn Cận khu phố 9. Phường Phú Khương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 16/09/2025 17:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần tổ 1-2 khu phố Phú Chiến -Một phần tổ 2-3 khu phố Phú Thành. Phường Phú Khương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần tổ 3-4-5 khu phố Bình Thành -Một phần tổ 2-3 khu phố 4. Phường Bến Tre Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 18/09/2025 12:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần tổ 7-8-9 khu phố Bình Thạnh. Phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 18/09/2025 12:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần tổ 2-3 khu phố Bình Công -Một phần tổ 10-11 khu phố Bình Thạnh -Một phần tổ 3-4 khu phố Phú Lợi. Phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần tổ 7-8 khu phố Bình Thạnh. Phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần tổ 12-13 khu phố Bình Thạnh -Một phần tổ 2-3 khu phố Bình Thành. Phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần tổ 6-7 khu phố 3. Phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần tổ 5-6 khu phố 12. Phường An Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần tổ 1-2 khu phố 4. Phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần hẻm kem Hồng Thúy khu phố Bình Nghĩa Phường Sơn Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần tổ 3-5 khu phố Bình Thành. Phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 20/09/2025 12:30:00 ngày 20/09/2025 Cty Liên doanh Meyer Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần tổ 5-6 khu phố 9. Phường An Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 21/09/2025 17:00:00 ngày 21/09/2025 Một phần tổ 8-9 khu phố 2 - Phú Dân. Phường Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/09/2025 13:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần tổ NDTQ số: 9, 10 ấp Tân Hoà B xã An Định Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 16/09/2025 17:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần tổ NDTQ số: 6, 19 ấp Phú Đông 1; Tổ NDTQ số: 2 - Phú Lộc Hạ; Tổ NDTQ số: 8 ấp Tân An; Tổ NDTQ số: 12 ấp Tân Hoà A; Tổ NDTQ số: 7 ấp Phú Lợi Hạ; Tổ NDTQ số: 9 ấp Tân Hậu 2 xã An Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần tổ NDTQ số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ấp Phú Lộc Thượng - Phú Lộc Hạ 2 xã An Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần tổ NDTQ số: 1, 2, 3 ấp Phú Lộc Thượng; Tổ NDTQ số: 2, 3 ấp Phú Lộc Hạ 1; Tổ 1, 2, 3 ấp Phú Lộc Hạ 2; Tổ 5 ấp Phú Đông 2 xã An Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 10:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần tổ NDTQ số: 4 ấp Định Nghĩa xã Đồng Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần tổ NDTQ số: 7 ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18:10:00 ngày 13/09/2025 20:15:00 ngày 13/09/2025 Ấp Phú Lộc Thượng xã An Định Tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:10:00 ngày 13/09/2025 20:15:00 ngày 13/09/2025 Ấp phú lộc thượng, ấp phú lộc hạ 2 xã An Định Tĩnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 16/09/2025 10:10:00 ngày 16/09/2025 Khách hàng: NTCN Võ Tấn Bữu - ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 17/09/2025 10:10:00 ngày 17/09/2025 Khách hàng: NTCN Võ Thanh Vân - ấp Cây Trôm xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 17/09/2025 11:10:00 ngày 17/09/2025 Khách hàng: NTCN Lê Văn Vạn - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 17/09/2025 12:10:00 ngày 17/09/2025 Khách hàng: Hộ kinh doanh Thư Kỳ - ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 17/09/2025 14:40:00 ngày 17/09/2025 Khách hàng: Cửa hàng VLXD - TTNT Thuận Phát 2 - ấp Tân Định xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:50:00 ngày 17/09/2025 15:30:00 ngày 17/09/2025 Khách hàng: NTCN Trần Văn Hưng + NTCN Đỗ Thị Kha Mơ - ấp Tân Định xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:50:00 ngày 17/09/2025 16:30:00 ngày 17/09/2025 Khách hàng: NTCN Lê Văn Đại Hiệp - ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:50:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Khách hàng: NTTS Bùi Thanh Tá - ấp Lộc Thới xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Tổ 2 ấp Lộc Sơn; tổ 3 ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 18/09/2025 10:10:00 ngày 18/09/2025 Khách hàng: NTCN Nguyễn Thị Bạch Tuyết - ấp Bình Hòa xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:20:00 ngày 18/09/2025 11:00:00 ngày 18/09/2025 Khách hàng: NTCN Mai Xuân Linh - ấp Bình Huề 1 xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 Tổ 8 ấp Cả Đuối Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:20:00 ngày 18/09/2025 12:00:00 ngày 18/09/2025 Khách hàng: NTCN Trần Văn Bắc - ấp Tân Long xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 18/09/2025 14:30:00 ngày 18/09/2025 Tổ 7 ấp Giồng Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 18/09/2025 14:40:00 ngày 18/09/2025 Khách hàng: Công ty TNHH NT Thủy Sản SimMy - ấp Tân Long xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:50:00 ngày 18/09/2025 15:30:00 ngày 18/09/2025 Khách hàng: NTCN Nguyễn Thái Học - ấp Tân Long xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Tổ 11 ấp Tân Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:40:00 ngày 18/09/2025 16:20:00 ngày 18/09/2025 Khách hàng: NTCN Nguyễn Hoàng Vũ - ấp Tân Long xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:40:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Phương - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Tổ 3 ấp Cả Nhỏ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:40:00 ngày 19/09/2025 Khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Vũ - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:50:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Khách hàng: CTY TNHH TM SX LONG THUẬN VƯỢNG - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/09/2025 14:40:00 ngày 19/09/2025 Khách hàng: NTCN Đặng Thị Hương - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:50:00 ngày 19/09/2025 15:30:00 ngày 19/09/2025

Khách hàng: NTCN Trần Thị Hồng - ấp Bình Trung xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:40:00 ngày 19/09/2025 16:20:00 ngày 19/09/2025 Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Hà - ấp Bình Trung xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:40:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Khách hàng: Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Văn Chánh - ấp Cây Trôm xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Ấp Vình Điền, Vinh Châu, Vinh Hội xã Lộc Thuận - Ấp Hưng Thạnh, Hưng Chánh, Hưng Nhơn, Tân Hưng, Long Nhơn, Long Thạnh, Long An xã Châu Hưng - Ấp Phú Thạnh, Phú Long, Phú Hưng, Long Hòa 1, Long Hòa 2, Long Phú, Long Thuận, Long Hội xã Phú Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 20/09/2025 10:10:00 ngày 20/09/2025 Khách hàng: Trường Tiểu Học Thới Lai - ấp Sân Banh xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:20:00 ngày 20/09/2025 11:00:00 ngày 20/09/2025 Khách hàng: Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn - ấp Giồng Bông xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 16/09/2025 11:00:00 ngày 16/09/2025 Tổ NDTQ Số 3, 4 ấp An Hội A Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 16/09/2025 12:00:00 ngày 16/09/2025 Tổ NDTQ Số 12 ấp An Bình – Tổ NDTQ Số 1 An Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 16/09/2025 15:00:00 ngày 16/09/2025 Tổ NDTQ Số 5, 6 ấp An Khương B Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Tổ NDTQ Số 7, 8 ấp An Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025

Tổ NDTQ Số 3 ấp Thạnh Thới Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 16/09/2025 17:00:00 ngày 16/09/2025 Một phần Khu Phố 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp Đại Thôn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 11:00:00 ngày 19/09/2025 CSNT Lê Ngọc Trinh, CSNT Lê Vũ Nhân ấp Thạnh Thới B Xã Thạnh Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 CSNT Trần Văn Phong ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 CSNT Lê Thị Loan ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 20/09/2025 09:00:00 ngày 20/09/2025 CSNT Nguyễn Minh Tâm ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 20/09/2025 11:00:00 ngày 20/09/2025 Tổ NDTQ Số 8 ấp Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 20/09/2025 11:00:00 ngày 20/09/2025 Tổ NDTQ Số 6 ấp Bình Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 20/09/2025 11:00:00 ngày 20/09/2025 CSNT Nguyễn Văn Nhã ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Tổ NDTQ Số 9 ấp Quí Thế Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Tổ NDTQ Số 4 ấp Thạnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 21/09/2025 17:00:00 ngày 21/09/2025 Một phần ấp An Bình - An Hòa xã An Qui. - Ấp Giao Hòa Chợ - Tân Hiệp - Giao Bình - Giao Hoà A - Giao Hoà B - Thạnh Lợi - Đại Thôn xã Thạnh Phong. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 16/09/2025 11:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp Tiên Hưng xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 07:30:00 13/09/2025 17:00:00 Một phần ấp An Điền - Giang Hà - Thạnh Thới B - Thạnh Thới Đông. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 16/09/2025 11:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp Phú Xuân xã Tân Phú; tổ 6 ấp Phú Lễ xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Ấp Tân An Thị, ấp Tân Phú xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Ấp 3 xã Phú Túc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Tân Phong Ngoại xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 21/09/2025 17:00:00 ngày 21/09/2025 Khu phố Hữu Thành-Hữu Chiến-Phước Trạch Phường Phú Tân -Ấp Phước Thành-Phước Hậu xã Giao Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/09/2025 10:00:00 ngày 21/09/2025 Ấp 2 xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:15:00 ngày 21/09/2025 17:00:00 ngày 21/09/2025 Ấp 4, ấp Tân Huề Đông xã Phú Túc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 15/09/2025 17:00:00 ngày 15/09/2025 Tổ 4 - 5 - 6 ấp 4, tổ 16 - 17 - 18 ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/09/2025 17:00:00 ngày 15/09/2025 Tổ 10 - 13 ấp 4 xã Giồng Trôm, Tố 1 ấp Phú Tân xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Tổ 1 ấp Phong Phú - tổ 1A ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 12:00:00 ngày 17/09/2025 Một phần ấp Bình Đông A - Bình Đông B xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Tổ 12 - 13 - 14 ấp Bình Đông A xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 17/09/2025 15:00:00 ngày 17/09/2025 Tổ 3 - 4 - 5 ấp Bình Đông B xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Tổ 9 - 10 - 11 ấp Bình Đông B xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Tổ 5 - 6 - 16 - 17 ấp Bình Tiên 2 xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Tổ 6 - 9 ấp Hòa Thạnh A - Tổ 1A, 15, 16 ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Một phần ấp 5B xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/09/2025 09:00:00 ngày 19/09/2025 KH: Cơ sở SX Cửa nhôm Trần Anh Tuấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:15:00 ngày 19/09/2025 10:00:00 ngày 19/09/2025 KH: Cty TNHH SX TM-DV Thiên Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:15:00 ngày 19/09/2025 11:00:00 ngày 19/09/2025 KH: Phan Thị Ngọc Hân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/09/2025 14:00:00 ngày 19/09/2025 KH: Huỳnh Thị Kim Duyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 ngày 19/09/2025 15:00:00 ngày 19/09/2025 KH: Trung Tâm Dừa Đồng Gò Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:15:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 KH: Cty TNHH XNK Trung Hàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:15:00 ngày 19/09/2025 17:00:00 ngày 19/09/2025 KH: Cty TNHH Thiết Bị Ngành Dừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Một phần ấp Bình Phú xã Giồng Trôm, ấp Linh Lân - Linh Long - Linh Qui xã Phước Long, ấp Bình Thuận - An Thuận - Tân Hòa - Tân Lợi - Hưng Hòa Đông - Hưng Hòa Tây - Hưng An Đông - Hưng An Tây - Bào Dơi - Bào Lò - Cái Da - Rẫy - Hưng Lễ - Hưng Nhĩa 1 - Hưng Nghĩa 2, một phần xã Tân Hào Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/09/2025 17:00:00 ngày 21/09/2025 Ấp Phú Tân - Phú Trị - Phú An - Thới Hòa - Thới - Thuận - Thới Trị - Thới An - một phần ấp Phú Thuận - Bình Phú - Bình Đông A xã Châu Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 15/09/2025 12:00:00 ngày 15/09/2025 Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Một phần ấp Phú Mỹ xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 15/09/2025 13:00:00 ngày 15/09/2025 Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 15/09/2025 14:00:00 ngày 15/09/2025 Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 15/09/2025 15:00:00 ngày 15/09/2025 Tổ NDTQ số 15, ấp Đông Thọ xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/09/2025 17:00:00 ngày 16/09/2025 Tổ NDTQ số 4, ấp Long Hòa xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Tổ 1, 3 ấp Hòa Phước; tổ 5 ấp Gia Phước xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/09/2025 11:00:00 ngày 20/09/2025 Tổ 7 ấp Long Hiệp xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Tổ 4, 8, 13, 14 ấp Phú Hiệp xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 20/09/2025 17:00:00 ngày 20/09/2025 Tổ 4, 8, 13, 14 ấp Phú Hiệp xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

