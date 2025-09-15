Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuần

Thứ hai, 16:06 15/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 15-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 15-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 15-21/9/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 16/09/2025

12:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần hẻm Huỳnh Văn Cận khu phố 9. Phường Phú Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/09/2025

17:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần tổ 1-2 khu phố Phú Chiến -Một phần tổ 2-3 khu phố Phú Thành. Phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần tổ 3-4-5 khu phố Bình Thành -Một phần tổ 2-3 khu phố 4. Phường Bến Tre

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 18/09/2025

12:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần tổ 7-8-9 khu phố Bình Thạnh. Phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 18/09/2025

12:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần tổ 2-3 khu phố Bình Công -Một phần tổ 10-11 khu phố Bình Thạnh -Một phần tổ 3-4 khu phố Phú Lợi. Phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần tổ 7-8 khu phố Bình Thạnh. Phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần tổ 12-13 khu phố Bình Thạnh -Một phần tổ 2-3 khu phố Bình Thành. Phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần tổ 6-7 khu phố 3. Phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần tổ 5-6 khu phố 12. Phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần tổ 1-2 khu phố 4. Phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần hẻm kem Hồng Thúy khu phố Bình Nghĩa Phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần tổ 3-5 khu phố Bình Thành. Phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 20/09/2025

12:30:00 ngày 20/09/2025

Cty Liên doanh Meyer

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần tổ 5-6 khu phố 9. Phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 21/09/2025

17:00:00 ngày 21/09/2025

Một phần tổ 8-9 khu phố 2 - Phú Dân. Phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/09/2025

13:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần tổ NDTQ số: 9, 10 ấp Tân Hoà B xã An Định

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 16/09/2025

17:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần tổ NDTQ số: 6, 19 ấp Phú Đông 1; Tổ NDTQ số: 2 - Phú Lộc Hạ; Tổ NDTQ số: 8 ấp Tân An; Tổ NDTQ số: 12 ấp Tân Hoà A; Tổ NDTQ số: 7 ấp Phú Lợi Hạ; Tổ NDTQ số: 9 ấp Tân Hậu 2 xã An Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần tổ NDTQ số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ấp Phú Lộc Thượng - Phú Lộc Hạ 2 xã An Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần tổ NDTQ số: 1, 2, 3 ấp Phú Lộc Thượng; Tổ NDTQ số: 2, 3 ấp Phú Lộc Hạ 1; Tổ 1, 2, 3 ấp Phú Lộc Hạ 2; Tổ 5 ấp Phú Đông 2 xã An Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

10:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần tổ NDTQ số: 4 ấp Định Nghĩa xã Đồng Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần tổ NDTQ số: 7 ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18:10:00 ngày 13/09/2025

20:15:00 ngày 13/09/2025

Ấp Phú Lộc Thượng xã An Định Tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:10:00 ngày 13/09/2025

20:15:00 ngày 13/09/2025

Ấp phú lộc thượng, ấp phú lộc hạ 2 xã An Định Tĩnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 16/09/2025

10:10:00 ngày 16/09/2025

Khách hàng: NTCN Võ Tấn Bữu - ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 17/09/2025

10:10:00 ngày 17/09/2025

Khách hàng: NTCN Võ Thanh Vân - ấp Cây Trôm xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 17/09/2025

11:10:00 ngày 17/09/2025

Khách hàng: NTCN Lê Văn Vạn - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 17/09/2025

12:10:00 ngày 17/09/2025

Khách hàng: Hộ kinh doanh Thư Kỳ - ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/09/2025

14:40:00 ngày 17/09/2025

Khách hàng: Cửa hàng VLXD - TTNT Thuận Phát 2 - ấp Tân Định xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:50:00 ngày 17/09/2025

15:30:00 ngày 17/09/2025

Khách hàng: NTCN Trần Văn Hưng + NTCN Đỗ Thị Kha Mơ - ấp Tân Định xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:50:00 ngày 17/09/2025

16:30:00 ngày 17/09/2025

Khách hàng: NTCN Lê Văn Đại Hiệp - ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:50:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Khách hàng: NTTS Bùi Thanh Tá - ấp Lộc Thới xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 18/09/2025

10:00:00 ngày 18/09/2025

Tổ 2 ấp Lộc Sơn; tổ 3 ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 18/09/2025

10:10:00 ngày 18/09/2025

Khách hàng: NTCN Nguyễn Thị Bạch Tuyết - ấp Bình Hòa xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:20:00 ngày 18/09/2025

11:00:00 ngày 18/09/2025

Khách hàng: NTCN Mai Xuân Linh - ấp Bình Huề 1 xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 18/09/2025

11:30:00 ngày 18/09/2025

Tổ 8 ấp Cả Đuối

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:20:00 ngày 18/09/2025

12:00:00 ngày 18/09/2025

Khách hàng: NTCN Trần Văn Bắc - ấp Tân Long xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 18/09/2025

14:30:00 ngày 18/09/2025

Tổ 7 ấp Giồng Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 18/09/2025

14:40:00 ngày 18/09/2025

Khách hàng: Công ty TNHH NT Thủy Sản SimMy - ấp Tân Long xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:50:00 ngày 18/09/2025

15:30:00 ngày 18/09/2025

Khách hàng: NTCN Nguyễn Thái Học - ấp Tân Long xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Tổ 11 ấp Tân Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:40:00 ngày 18/09/2025

16:20:00 ngày 18/09/2025

Khách hàng: NTCN Nguyễn Hoàng Vũ - ấp Tân Long xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:40:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Phương - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Tổ 3 ấp Cả Nhỏ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 19/09/2025

10:40:00 ngày 19/09/2025

Khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Vũ - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:50:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Khách hàng: CTY TNHH TM SX LONG THUẬN VƯỢNG - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/09/2025

14:40:00 ngày 19/09/2025

Khách hàng: NTCN Đặng Thị Hương - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:50:00 ngày 19/09/2025

15:30:00 ngày 19/09/2025

Khách hàng: NTCN Trần Thị Hồng - ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:40:00 ngày 19/09/2025

16:20:00 ngày 19/09/2025

Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Hà - ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:40:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Khách hàng: Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Văn Chánh - ấp Cây Trôm xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Ấp Vình Điền, Vinh Châu, Vinh Hội xã Lộc Thuận - Ấp Hưng Thạnh, Hưng Chánh, Hưng Nhơn, Tân Hưng, Long Nhơn, Long Thạnh, Long An xã Châu Hưng - Ấp Phú Thạnh, Phú Long, Phú Hưng, Long Hòa 1, Long Hòa 2, Long Phú, Long Thuận, Long Hội xã Phú Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 20/09/2025

10:10:00 ngày 20/09/2025

Khách hàng: Trường Tiểu Học Thới Lai - ấp Sân Banh xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:20:00 ngày 20/09/2025

11:00:00 ngày 20/09/2025

Khách hàng: Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn - ấp Giồng Bông xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 16/09/2025

11:00:00 ngày 16/09/2025

Tổ NDTQ Số 3, 4 ấp An Hội A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 16/09/2025

12:00:00 ngày 16/09/2025

Tổ NDTQ Số 12 ấp An Bình – Tổ NDTQ Số 1 An Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/09/2025

15:00:00 ngày 16/09/2025

Tổ NDTQ Số 5, 6 ấp An Khương B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Tổ NDTQ Số 7, 8 ấp An Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Tổ NDTQ Số 3 ấp Thạnh Thới Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 16/09/2025

17:00:00 ngày 16/09/2025

Một phần Khu Phố 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp Đại Thôn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Một phần ấp Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

11:00:00 ngày 19/09/2025

CSNT Lê Ngọc Trinh, CSNT Lê Vũ Nhân ấp Thạnh Thới B Xã Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

CSNT Trần Văn Phong ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

CSNT Lê Thị Loan ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 20/09/2025

09:00:00 ngày 20/09/2025

CSNT Nguyễn Minh Tâm ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 20/09/2025

11:00:00 ngày 20/09/2025

Tổ NDTQ Số 8 ấp Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 20/09/2025

11:00:00 ngày 20/09/2025

Tổ NDTQ Số 6 ấp Bình Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 20/09/2025

11:00:00 ngày 20/09/2025

CSNT Nguyễn Văn Nhã ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Tổ NDTQ Số 9 ấp Quí Thế

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Tổ NDTQ Số 4 ấp Thạnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 21/09/2025

17:00:00 ngày 21/09/2025

Một phần ấp An Bình - An Hòa xã An Qui. - Ấp Giao Hòa Chợ - Tân Hiệp - Giao Bình - Giao Hoà A - Giao Hoà B - Thạnh Lợi - Đại Thôn xã Thạnh Phong.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 16/09/2025

11:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp Tiên Hưng xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

07:30:00

13/09/2025

17:00:00

Một phần ấp An Điền - Giang Hà - Thạnh Thới B - Thạnh Thới Đông.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 16/09/2025

11:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp Phú Xuân xã Tân Phú; tổ 6 ấp Phú Lễ xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Ấp Tân An Thị, ấp Tân Phú xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Ấp 3 xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Tân Phong Ngoại xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 21/09/2025

17:00:00 ngày 21/09/2025

Khu phố Hữu Thành-Hữu Chiến-Phước Trạch Phường Phú Tân -Ấp Phước Thành-Phước Hậu xã Giao Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/09/2025

10:00:00 ngày 21/09/2025

Ấp 2 xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:15:00 ngày 21/09/2025

17:00:00 ngày 21/09/2025

Ấp 4, ấp Tân Huề Đông xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 15/09/2025

17:00:00 ngày 15/09/2025

Tổ 4 - 5 - 6 ấp 4, tổ 16 - 17 - 18 ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/09/2025

17:00:00 ngày 15/09/2025

Tổ 10 - 13 ấp 4 xã Giồng Trôm, Tố 1 ấp Phú Tân xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Tổ 1 ấp Phong Phú - tổ 1A ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

12:00:00 ngày 17/09/2025

Một phần ấp Bình Đông A - Bình Đông B xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Tổ 12 - 13 - 14 ấp Bình Đông A xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/09/2025

15:00:00 ngày 17/09/2025

Tổ 3 - 4 - 5 ấp Bình Đông B xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Tổ 9 - 10 - 11 ấp Bình Đông B xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Tổ 5 - 6 - 16 - 17 ấp Bình Tiên 2 xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Tổ 6 - 9 ấp Hòa Thạnh A - Tổ 1A, 15, 16 ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Một phần ấp 5B xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

09:00:00 ngày 19/09/2025

KH: Cơ sở SX Cửa nhôm Trần Anh Tuấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:15:00 ngày 19/09/2025

10:00:00 ngày 19/09/2025

KH: Cty TNHH SX TM-DV Thiên Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:15:00 ngày 19/09/2025

11:00:00 ngày 19/09/2025

KH: Phan Thị Ngọc Hân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/09/2025

14:00:00 ngày 19/09/2025

KH: Huỳnh Thị Kim Duyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15:00 ngày 19/09/2025

15:00:00 ngày 19/09/2025

KH: Trung Tâm Dừa Đồng Gò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:15:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

KH: Cty TNHH XNK Trung Hàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:15:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

KH: Cty TNHH Thiết Bị Ngành Dừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Một phần ấp Bình Phú xã Giồng Trôm, ấp Linh Lân - Linh Long - Linh Qui xã Phước Long, ấp Bình Thuận - An Thuận - Tân Hòa - Tân Lợi - Hưng Hòa Đông - Hưng Hòa Tây - Hưng An Đông - Hưng An Tây - Bào Dơi - Bào Lò - Cái Da - Rẫy - Hưng Lễ - Hưng Nhĩa 1 - Hưng Nghĩa 2, một phần xã Tân Hào

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/09/2025

17:00:00 ngày 21/09/2025

Ấp Phú Tân - Phú Trị - Phú An - Thới Hòa - Thới - Thuận - Thới Trị - Thới An - một phần ấp Phú Thuận - Bình Phú - Bình Đông A xã Châu Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 15/09/2025

12:00:00 ngày 15/09/2025

Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Một phần ấp Phú Mỹ xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 15/09/2025

13:00:00 ngày 15/09/2025

Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 15/09/2025

14:00:00 ngày 15/09/2025

Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/09/2025

15:00:00 ngày 15/09/2025

Tổ NDTQ số 15, ấp Đông Thọ xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/09/2025

17:00:00 ngày 16/09/2025

Tổ NDTQ số 4, ấp Long Hòa xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Tổ 1, 3 ấp Hòa Phước; tổ 5 ấp Gia Phước xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/09/2025

11:00:00 ngày 20/09/2025

Tổ 7 ấp Long Hiệp xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Tổ 4, 8, 13, 14 ấp Phú Hiệp xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 20/09/2025

17:00:00 ngày 20/09/2025

Tổ 4, 8, 13, 14 ấp Phú Hiệp xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

