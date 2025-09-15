Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 15-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 15-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 15-21/9/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 16/09/2025
12:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần hẻm Huỳnh Văn Cận khu phố 9. Phường Phú Khương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/09/2025
17:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần tổ 1-2 khu phố Phú Chiến -Một phần tổ 2-3 khu phố Phú Thành. Phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần tổ 3-4-5 khu phố Bình Thành -Một phần tổ 2-3 khu phố 4. Phường Bến Tre
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 18/09/2025
12:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần tổ 7-8-9 khu phố Bình Thạnh. Phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 18/09/2025
12:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần tổ 2-3 khu phố Bình Công -Một phần tổ 10-11 khu phố Bình Thạnh -Một phần tổ 3-4 khu phố Phú Lợi. Phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần tổ 7-8 khu phố Bình Thạnh. Phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần tổ 12-13 khu phố Bình Thạnh -Một phần tổ 2-3 khu phố Bình Thành. Phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần tổ 6-7 khu phố 3. Phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần tổ 5-6 khu phố 12. Phường An Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần tổ 1-2 khu phố 4. Phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần hẻm kem Hồng Thúy khu phố Bình Nghĩa Phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần tổ 3-5 khu phố Bình Thành. Phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 20/09/2025
12:30:00 ngày 20/09/2025
Cty Liên doanh Meyer
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần tổ 5-6 khu phố 9. Phường An Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 21/09/2025
17:00:00 ngày 21/09/2025
Một phần tổ 8-9 khu phố 2 - Phú Dân. Phường Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/09/2025
13:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần tổ NDTQ số: 9, 10 ấp Tân Hoà B xã An Định
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 16/09/2025
17:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần tổ NDTQ số: 6, 19 ấp Phú Đông 1; Tổ NDTQ số: 2 - Phú Lộc Hạ; Tổ NDTQ số: 8 ấp Tân An; Tổ NDTQ số: 12 ấp Tân Hoà A; Tổ NDTQ số: 7 ấp Phú Lợi Hạ; Tổ NDTQ số: 9 ấp Tân Hậu 2 xã An Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần tổ NDTQ số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ấp Phú Lộc Thượng - Phú Lộc Hạ 2 xã An Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần tổ NDTQ số: 1, 2, 3 ấp Phú Lộc Thượng; Tổ NDTQ số: 2, 3 ấp Phú Lộc Hạ 1; Tổ 1, 2, 3 ấp Phú Lộc Hạ 2; Tổ 5 ấp Phú Đông 2 xã An Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
10:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần tổ NDTQ số: 4 ấp Định Nghĩa xã Đồng Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần tổ NDTQ số: 7 ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18:10:00 ngày 13/09/2025
20:15:00 ngày 13/09/2025
Ấp Phú Lộc Thượng xã An Định Tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:10:00 ngày 13/09/2025
20:15:00 ngày 13/09/2025
Ấp phú lộc thượng, ấp phú lộc hạ 2 xã An Định Tĩnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 16/09/2025
10:10:00 ngày 16/09/2025
Khách hàng: NTCN Võ Tấn Bữu - ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 17/09/2025
10:10:00 ngày 17/09/2025
Khách hàng: NTCN Võ Thanh Vân - ấp Cây Trôm xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 17/09/2025
11:10:00 ngày 17/09/2025
Khách hàng: NTCN Lê Văn Vạn - ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 17/09/2025
12:10:00 ngày 17/09/2025
Khách hàng: Hộ kinh doanh Thư Kỳ - ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/09/2025
14:40:00 ngày 17/09/2025
Khách hàng: Cửa hàng VLXD - TTNT Thuận Phát 2 - ấp Tân Định xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:50:00 ngày 17/09/2025
15:30:00 ngày 17/09/2025
Khách hàng: NTCN Trần Văn Hưng + NTCN Đỗ Thị Kha Mơ - ấp Tân Định xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:50:00 ngày 17/09/2025
16:30:00 ngày 17/09/2025
Khách hàng: NTCN Lê Văn Đại Hiệp - ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:50:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Khách hàng: NTTS Bùi Thanh Tá - ấp Lộc Thới xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 18/09/2025
10:00:00 ngày 18/09/2025
Tổ 2 ấp Lộc Sơn; tổ 3 ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 18/09/2025
10:10:00 ngày 18/09/2025
Khách hàng: NTCN Nguyễn Thị Bạch Tuyết - ấp Bình Hòa xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:20:00 ngày 18/09/2025
11:00:00 ngày 18/09/2025
Khách hàng: NTCN Mai Xuân Linh - ấp Bình Huề 1 xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 18/09/2025
11:30:00 ngày 18/09/2025
Tổ 8 ấp Cả Đuối
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:20:00 ngày 18/09/2025
12:00:00 ngày 18/09/2025
Khách hàng: NTCN Trần Văn Bắc - ấp Tân Long xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 18/09/2025
14:30:00 ngày 18/09/2025
Tổ 7 ấp Giồng Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 18/09/2025
14:40:00 ngày 18/09/2025
Khách hàng: Công ty TNHH NT Thủy Sản SimMy - ấp Tân Long xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:50:00 ngày 18/09/2025
15:30:00 ngày 18/09/2025
Khách hàng: NTCN Nguyễn Thái Học - ấp Tân Long xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Tổ 11 ấp Tân Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:40:00 ngày 18/09/2025
16:20:00 ngày 18/09/2025
Khách hàng: NTCN Nguyễn Hoàng Vũ - ấp Tân Long xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:40:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Phương - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Tổ 3 ấp Cả Nhỏ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 19/09/2025
10:40:00 ngày 19/09/2025
Khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Vũ - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:50:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Khách hàng: CTY TNHH TM SX LONG THUẬN VƯỢNG - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/09/2025
14:40:00 ngày 19/09/2025
Khách hàng: NTCN Đặng Thị Hương - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:50:00 ngày 19/09/2025
15:30:00 ngày 19/09/2025
Khách hàng: NTCN Trần Thị Hồng - ấp Bình Trung xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:40:00 ngày 19/09/2025
16:20:00 ngày 19/09/2025
Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Hà - ấp Bình Trung xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:40:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Khách hàng: Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Văn Chánh - ấp Cây Trôm xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Ấp Vình Điền, Vinh Châu, Vinh Hội xã Lộc Thuận - Ấp Hưng Thạnh, Hưng Chánh, Hưng Nhơn, Tân Hưng, Long Nhơn, Long Thạnh, Long An xã Châu Hưng - Ấp Phú Thạnh, Phú Long, Phú Hưng, Long Hòa 1, Long Hòa 2, Long Phú, Long Thuận, Long Hội xã Phú Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 20/09/2025
10:10:00 ngày 20/09/2025
Khách hàng: Trường Tiểu Học Thới Lai - ấp Sân Banh xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:20:00 ngày 20/09/2025
11:00:00 ngày 20/09/2025
Khách hàng: Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn - ấp Giồng Bông xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 16/09/2025
11:00:00 ngày 16/09/2025
Tổ NDTQ Số 3, 4 ấp An Hội A
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 16/09/2025
12:00:00 ngày 16/09/2025
Tổ NDTQ Số 12 ấp An Bình – Tổ NDTQ Số 1 An Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/09/2025
15:00:00 ngày 16/09/2025
Tổ NDTQ Số 5, 6 ấp An Khương B
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Tổ NDTQ Số 7, 8 ấp An Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Tổ NDTQ Số 3 ấp Thạnh Thới Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 16/09/2025
17:00:00 ngày 16/09/2025
Một phần Khu Phố 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp Đại Thôn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Một phần ấp Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
11:00:00 ngày 19/09/2025
CSNT Lê Ngọc Trinh, CSNT Lê Vũ Nhân ấp Thạnh Thới B Xã Thạnh Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
CSNT Trần Văn Phong ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
CSNT Lê Thị Loan ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 20/09/2025
09:00:00 ngày 20/09/2025
CSNT Nguyễn Minh Tâm ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 20/09/2025
11:00:00 ngày 20/09/2025
Tổ NDTQ Số 8 ấp Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 20/09/2025
11:00:00 ngày 20/09/2025
Tổ NDTQ Số 6 ấp Bình Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 20/09/2025
11:00:00 ngày 20/09/2025
CSNT Nguyễn Văn Nhã ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Tổ NDTQ Số 9 ấp Quí Thế
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Tổ NDTQ Số 4 ấp Thạnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 21/09/2025
17:00:00 ngày 21/09/2025
Một phần ấp An Bình - An Hòa xã An Qui. - Ấp Giao Hòa Chợ - Tân Hiệp - Giao Bình - Giao Hoà A - Giao Hoà B - Thạnh Lợi - Đại Thôn xã Thạnh Phong.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 16/09/2025
11:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp Tiên Hưng xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
07:30:00
13/09/2025
17:00:00
Một phần ấp An Điền - Giang Hà - Thạnh Thới B - Thạnh Thới Đông.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 16/09/2025
11:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp Phú Xuân xã Tân Phú; tổ 6 ấp Phú Lễ xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Ấp Tân An Thị, ấp Tân Phú xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Ấp 3 xã Phú Túc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Tân Phong Ngoại xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 21/09/2025
17:00:00 ngày 21/09/2025
Khu phố Hữu Thành-Hữu Chiến-Phước Trạch Phường Phú Tân -Ấp Phước Thành-Phước Hậu xã Giao Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/09/2025
10:00:00 ngày 21/09/2025
Ấp 2 xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:15:00 ngày 21/09/2025
17:00:00 ngày 21/09/2025
Ấp 4, ấp Tân Huề Đông xã Phú Túc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 15/09/2025
17:00:00 ngày 15/09/2025
Tổ 4 - 5 - 6 ấp 4, tổ 16 - 17 - 18 ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/09/2025
17:00:00 ngày 15/09/2025
Tổ 10 - 13 ấp 4 xã Giồng Trôm, Tố 1 ấp Phú Tân xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Tổ 1 ấp Phong Phú - tổ 1A ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
12:00:00 ngày 17/09/2025
Một phần ấp Bình Đông A - Bình Đông B xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Tổ 12 - 13 - 14 ấp Bình Đông A xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/09/2025
15:00:00 ngày 17/09/2025
Tổ 3 - 4 - 5 ấp Bình Đông B xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Tổ 9 - 10 - 11 ấp Bình Đông B xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Tổ 5 - 6 - 16 - 17 ấp Bình Tiên 2 xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Tổ 6 - 9 ấp Hòa Thạnh A - Tổ 1A, 15, 16 ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Một phần ấp 5B xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
09:00:00 ngày 19/09/2025
KH: Cơ sở SX Cửa nhôm Trần Anh Tuấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:15:00 ngày 19/09/2025
10:00:00 ngày 19/09/2025
KH: Cty TNHH SX TM-DV Thiên Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:15:00 ngày 19/09/2025
11:00:00 ngày 19/09/2025
KH: Phan Thị Ngọc Hân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/09/2025
14:00:00 ngày 19/09/2025
KH: Huỳnh Thị Kim Duyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 ngày 19/09/2025
15:00:00 ngày 19/09/2025
KH: Trung Tâm Dừa Đồng Gò
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:15:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
KH: Cty TNHH XNK Trung Hàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:15:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
KH: Cty TNHH Thiết Bị Ngành Dừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Một phần ấp Bình Phú xã Giồng Trôm, ấp Linh Lân - Linh Long - Linh Qui xã Phước Long, ấp Bình Thuận - An Thuận - Tân Hòa - Tân Lợi - Hưng Hòa Đông - Hưng Hòa Tây - Hưng An Đông - Hưng An Tây - Bào Dơi - Bào Lò - Cái Da - Rẫy - Hưng Lễ - Hưng Nhĩa 1 - Hưng Nghĩa 2, một phần xã Tân Hào
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/09/2025
17:00:00 ngày 21/09/2025
Ấp Phú Tân - Phú Trị - Phú An - Thới Hòa - Thới - Thuận - Thới Trị - Thới An - một phần ấp Phú Thuận - Bình Phú - Bình Đông A xã Châu Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 15/09/2025
12:00:00 ngày 15/09/2025
Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Một phần ấp Phú Mỹ xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 15/09/2025
13:00:00 ngày 15/09/2025
Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 15/09/2025
14:00:00 ngày 15/09/2025
Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/09/2025
15:00:00 ngày 15/09/2025
Tổ NDTQ số 15, ấp Đông Thọ xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/09/2025
17:00:00 ngày 16/09/2025
Tổ NDTQ số 4, ấp Long Hòa xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Tổ 1, 3 ấp Hòa Phước; tổ 5 ấp Gia Phước xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/09/2025
11:00:00 ngày 20/09/2025
Tổ 7 ấp Long Hiệp xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Tổ 4, 8, 13, 14 ấp Phú Hiệp xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 20/09/2025
17:00:00 ngày 20/09/2025
Tổ 4, 8, 13, 14 ấp Phú Hiệp xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 15/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Thị trường bánh trung thu nhộn nhịp với hương vị mới, kích cầu tiêu dùng giới trẻ với giá từ 68.000 đồng/chiếcGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Năm nay, bên cạnh các loại bánh trung thu truyền thống như thập cẩm, hạt sen, trứng muối, thị trường còn xuất hiện nhiều nhân bánh lạ miệng như tiramisu, trà xanh matcha, socola hạt dẻ, thậm chí là phô mai việt quất.
Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất giảm sốc, rẻ hơn Vios, sedan hạng B chỉ hơn Kia MorningGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất cực kỳ hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, sẽ thực hiện một màn bứt phá trước Honda City và Toyota Vios để trở thành ‘vua doanh số’ trong phân khúc xe cỡ B tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Mô hình cà phê độc đáo: Người khiếm thị pha chế, khách tìm đến trải nghiệmSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Quán cà phê đầu tiên tại Việt Nam do người khiếm thị trực tiếp đứng quầy pha chế, biến những ly cà phê, sinh tố, trà sữa không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng, mà còn trở thành câu chuyện về niềm tin và nghị lực.
Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.
Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc có giá siêu rẻ chỉ 21 triệu đồng, sẵn sàng thế chân Honda Vision vì đẹp hơn cả LEAD và SH Mode.
SPY Việt Nam - Chăm sóc vẹn toàn cho cuộc sống ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
Trong nhịp sống hiện đại hối hả, mỗi gia đình đều có những mối bận tâm riêng về công việc, trách nhiệm. Nhưng tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.
Xe sedan hạng B giá 421 triệu đồng: Trang bị đẳng cấp, vượt Honda City, rẻ hơn Vios, giá chỉ nhỉnh hơn MorningGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe sedan hạng B tại Việt Nam đang khiến Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent phải lép vế cả về kích thước, động cơ và giá bán.
Giá vàng hôm nay 15/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji liệu có còn giảm tiếp?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng chiều mua vào trong khi giữ nguyên chiều bán ra.
Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda giá rẻ có thể sắp xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới với giá chưa tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, loại đắt nhất lên tới trên 100 triệu đồng.