Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 15-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 15-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 15-21/9/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 15/09/2025 16:30:00 ngày 15/09/2025 Khóm Chòm Xoài - phường Bạc Liêu Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 15/09/2025 11:30:00 ngày 15/09/2025 Khóm Giáp Nước, Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 15/09/2025 16:30:00 ngày 15/09/2025 Khóm 8, Rạch Thăng - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 06:00:00 ngày 16/09/2025 17:00:00 ngày 16/09/2025 Khóm Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành; Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch. Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 16/09/2025 14:30:00 ngày 16/09/2025

Đường Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã ba Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng) - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 14:00:00 ngày 16/09/2025 16:30:00 ngày 16/09/2025 Đường Võ Thị Sáu (từ Trang trí nội thất Vạn Phúc đến ngã ba Võ Thị Sáu - 23 Tháng 8) - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 17/09/2025 16:30:00 ngày 17/09/2025 Đường Cao Văn Lầu - phường Bạc Liêu; Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Kinh Tế - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 17/09/2025 12:30:00 ngày 17/09/2025 Khóm Bờ Xáng - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 17/09/2025 13:00:00 ngày 17/09/2025 Đường Trường Sa - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 17/09/2025 16:30:00 ngày 17/09/2025 Khu dân cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 06:00:00 ngày 18/09/2025 16:30:00 ngày 18/09/2025 Khóm Biển Đông A - phường Hiệp Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 Đường Trần Phú nối dài - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 18/09/2025 16:30:00 ngày 18/09/2025 Khóm Trà Kha - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 19/09/2025 16:30:00 ngày 19/09/2025 Khóm Giồng Nhãn A - phường Hiệp Thành Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Khóm Thào Lạng - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 21/09/2025 16:30:00 ngày 21/09/2025 Đường Lò Rèn, Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 15/09/2025 12:00:00 ngày 15/09/2025 Khóm 6 - phường Giá Rai Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 15/09/2025 17:30:00 ngày 15/09/2025 Khóm 25 - phường Giá Rai Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 16/09/2025 16:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp 1A, 3, 3B - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp 5 - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 16/09/2025 12:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, 10B - xã Phong Thạnh Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 16/09/2025 12:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp 5 - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 12:30:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp 4 - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 16/09/2025 16:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp 7, Kinh lớn - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 17/09/2025 17:30:00 ngày 17/09/2025 Khóm 5, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 20, 21 - phướng Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 18/09/2025 17:00:00 ngày 18/09/2025 Khóm Phong Thạnh, 18, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25 - phường Giá Rai; Khóm 17, 18, 19, 20, 21 - phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Khóm 3, 5, 13 - phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 19/09/2025 16:30:00 ngày 19/09/2025 Khóm 2, 7 - phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 20/09/2025 16:30:00 ngày 20/09/2025 Ấp 1A, Khúc Tréo B - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 20/09/2025 12:00:00 ngày 20/09/2025 Khóm 21 - phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 21/09/2025 16:30:00 ngày 21/09/2025 Ấp 10, 10A, 10B - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 Ấp 3, 4, 5, 6 - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 Ấp Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, ấp 10B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 16/09/2025 16:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp Nhà Dài A, Hà Đức, Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 17/09/2025 16:30:00 ngày 17/09/2025 Ấp Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 18/09/2025 16:30:00 ngày 18/09/2025 Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 19/09/2025 16:30:00 ngày 19/09/2025 Ấp B1, B2, Bà Chăng A - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 20/09/2025 16:30:00 ngày 20/09/2025 Ấp Sóc Đồn, Cù Lao, Cái Giá, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bưng Xúc, Phú Tòng, Nước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 20/09/2025 16:30:00 ngày 20/09/2025 Ấp Vườn Cò, Ngọc Được - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 21/09/2025 15:30:00 ngày 21/09/2025 Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi; Ấp Nhà Việc, Nàng Rèn, Cái Điều, Công Điền, Trà Hất, Bào Sen, Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Xóm Lớn, B1, B2, Tràm Một, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:30:00 ngày 15/09/2025 13:00:00 ngày 15/09/2025 Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Thanh; Ấp Tường 1, Huê 3 - xã Phước Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 15/09/2025 10:00:00 ngày 15/09/2025 Ấp Bình Lễ - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 15/09/2025 14:00:00 ngày 15/09/2025 Ấp Bình Bảo - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 15/09/2025 16:30:00 ngày 15/09/2025 Ấp Mỹ Trinh Mỹ, Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 15/09/2025 16:30:00 ngày 15/09/2025 Ấp Bình Lễ - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 16/09/2025 16:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 16/09/2025 15:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp Bình Thạnh A - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 17/09/2025 16:30:00 ngày 17/09/2025 Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ - xã Vĩnh Phú Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 17/09/2025 10:30:00 ngày 17/09/2025 Ấp Long Đức - xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 17/09/2025 13:00:00 ngày 17/09/2025 Ấp Long Đức - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 18/09/2025 10:30:00 ngày 18/09/2025 Ấp 8A - xã Phong Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Ấp 2A, 2B, 4, 8A, 9, 9A, 9B, 9C - xã Phong Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Ấp 2A, 2B, 8A, 9, 9A, 9B, 9C - xã Phong Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 18/09/2025 12:00:00 ngày 18/09/2025 Ấp Bình Tốt, Bình Tốt A - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 18/09/2025 16:30:00 ngày 18/09/2025 Ấp 8A - xã Phong Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 19/09/2025 15:30:00 ngày 19/09/2025 Ấp Long Thành - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 15/09/2025 16:30:00 ngày 15/09/2025 Ấp Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/09/2025 16:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp Ninh Lợi, Ninh Thành, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 16/09/2025 13:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp Phú Tân, Ngan Kè, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 17/09/2025 16:30:00 ngày 17/09/2025 Ấp Phước Hòa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 17/09/2025 13:30:00 ngày 17/09/2025 Ấp Ninh Định, Ninh An, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 18/09/2025 12:00:00 ngày 18/09/2025 Ấp Thống Nhất, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 19/09/2025 15:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Bần Ổi, Lộ Xe, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc- Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 19/09/2025 11:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Lộ Xe - xã Vĩnh Lộc- Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 19/09/2025 13:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Lộ Xe, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc- Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 20/09/2025 16:30:00 ngày 20/09/2025 Một phần ấp Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Bình, Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 20/09/2025 16:30:00 ngày 20/09/2025 Ấp Phú Tân, Ninh Phú, Vàm - xã Ninh Quới - Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 21/09/2025 13:30:00 ngày 21/09/2025 Ấp Ninh Thạnh Đông, Ninh Thạnh Tây, Cai Giảng, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Xẻo Dừng, Xẻo Gừa, Thống Nhất, Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng, xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 21/09/2025 13:30:00 ngày 21/09/2025 Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất, Ninh Thạnh Đông, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Chòm Cao, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi, Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 15/09/2025 16:30:00 ngày 15/09/2025 Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 15/09/2025 11:00:00 ngày 15/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 15/09/2025 15:00:00 ngày 15/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/09/2025 16:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp Mỹ Điền, Trung Điền, Minh Điền, Phước Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh, Hòa 2 - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/09/2025 10:00:00 ngày 16/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 16/09/2025 13:00:00 ngày 16/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 17/09/2025 16:30:00 ngày 17/09/2025 Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền, Bửu Đông, Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền, Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 17/09/2025 17:00:00 ngày 17/09/2025 Ấp Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A, Long Phú - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 17/09/2025 15:00:00 ngày 17/09/2025

Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 18/09/2025 15:00:00 ngày 18/09/2025 Ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A - xã Long Điền; Ấp Lập Điền, Lam Điền, Canh Điền - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 18/09/2025 16:30:00 ngày 18/09/2025 Ấp Trường Điền, Vĩnh Điền, Bửu 2 - xã Đông Hải; Ấp Gò Cát, Bờ Cảng - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/09/2025 16:30:00 ngày 18/09/2025 Ấp 1, Quyết Chiến - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/09/2025 10:00:00 ngày 18/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 18/09/2025 13:00:00 ngày 18/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 19/09/2025 16:30:00 ngày 19/09/2025 Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 19/09/2025 16:30:00 ngày 19/09/2025 Ấp Doanh Điền - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 19/09/2025 15:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Rạch Rắn, Thạnh Trị, Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh 1, Thạnh 2, Hòa 1, Hòa 2, Hòa Thạnh, Công Điền, Đại Điền, Doanh Điền, Diêm Điền, Bờ Cảng, Gò Cát, Huy Điền - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Lập Điền, Vinh Điền - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 20/09/2025 16:30:00 ngày 20/09/2025 Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Hiệp Điền, Châu Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 20/09/2025 16:30:00 ngày 20/09/2025 Ấp Ba Mến, Ba Mến A, 1, 2, Quyết Chiến, Quyết Thắng - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 21/09/2025 11:00:00 ngày 21/09/2025 Ấp 4 - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 21/09/2025 15:00:00 ngày 21/09/2025 Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 21/09/2025 15:00:00 ngày 21/09/2025 Ấp Thanh Hải, Bình Điền, An Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Long Hà, Gò Cát - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 21/09/2025 16:00:00 ngày 21/09/2025 Ấp Bình Điền - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 21/09/2025 13:00:00 ngày 21/09/2025 Ấp Thanh Hải, Bình Điền Thuận Điền, An Điền - xã Gành Hào; Ấp Long Hà, Gò Cát - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 16/09/2025 12:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp 17 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/09/2025 10:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp Xóm Lớn A, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/09/2025 11:00:00 ngày 16/09/2025 nhánh rẽ trạm Cty Quang Phú 1 và 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 16/09/2025 12:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 16/09/2025 14:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp 16 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 16/09/2025 14:30:00 ngày 16/09/2025 Ấp Chùa Phật - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 16/09/2025 14:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp 12, 15 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 16/09/2025 16:00:00 ngày 16/09/2025 Ấp 38 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 17/09/2025 11:30:00 ngày 17/09/2025 Nhánh rẽ trạm Cty CP ĐT Thiện Quang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 17/09/2025 11:30:00 ngày 17/09/2025 Nhánh rẽ trạm Cty CP ĐT Đức Quang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 17/09/2025 09:00:00 ngày 17/09/2025 Ấp Huy Hết - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/09/2025 11:30:00 ngày 17/09/2025 Ấp Vĩnh Hội - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 17/09/2025 14:00:00 ngày 17/09/2025 Ấp Vĩnh Hội - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Nhánh rẽ trạm Cty CP ĐT Vĩnh Bảo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 17/09/2025 16:00:00 ngày 17/09/2025 Ấp Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/09/2025 11:30:00 ngày 18/09/2025 XX. Vũ Thị Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 12, 13, 14, 15, 16 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 18/09/2025 13:30:00 ngày 18/09/2025 Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 nhánh rẽ trạm NÐ. Ngọc Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 18/09/2025 16:00:00 ngày 18/09/2025 Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi, Thanh Sơn - Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:20:00 ngày 19/09/2025 13:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 19/09/2025 10:30:00 ngày 19/09/2025 Nhánh rẽ Công ty Việt Út Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 19/09/2025 12:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 19/09/2025 16:30:00 ngày 19/09/2025 Nhánh rẽ trạm DNTN Chí Nguyện Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 20/09/2025 16:15:00 ngày 20/09/2025 Ấp 17, 18, 19, 21, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, An Thành - xã Vĩnh Mỹ Ấp Mỹ Phú Đông, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:50:00 ngày 21/09/2025 16:30:00 ngày 21/09/2025 Ấp Thị Trấn AA, Chùa Phật, Cái Tràm B, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp 12, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu, Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.