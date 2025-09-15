Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 15-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 15-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 15-21/9/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 15/09/2025
16:30:00 ngày 15/09/2025
Khóm Chòm Xoài - phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 15/09/2025
11:30:00 ngày 15/09/2025
Khóm Giáp Nước, Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 15/09/2025
16:30:00 ngày 15/09/2025
Khóm 8, Rạch Thăng - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
06:00:00 ngày 16/09/2025
17:00:00 ngày 16/09/2025
Khóm Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành; Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch.
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 16/09/2025
14:30:00 ngày 16/09/2025
Đường Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã ba Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng) - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
14:00:00 ngày 16/09/2025
16:30:00 ngày 16/09/2025
Đường Võ Thị Sáu (từ Trang trí nội thất Vạn Phúc đến ngã ba Võ Thị Sáu - 23 Tháng 8) - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 17/09/2025
16:30:00 ngày 17/09/2025
Đường Cao Văn Lầu - phường Bạc Liêu; Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Kinh Tế - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 17/09/2025
12:30:00 ngày 17/09/2025
Khóm Bờ Xáng - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 17/09/2025
13:00:00 ngày 17/09/2025
Đường Trường Sa - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 17/09/2025
16:30:00 ngày 17/09/2025
Khu dân cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
06:00:00 ngày 18/09/2025
16:30:00 ngày 18/09/2025
Khóm Biển Đông A - phường Hiệp Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 18/09/2025
11:30:00 ngày 18/09/2025
Đường Trần Phú nối dài - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 18/09/2025
16:30:00 ngày 18/09/2025
Khóm Trà Kha - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 19/09/2025
16:30:00 ngày 19/09/2025
Khóm Giồng Nhãn A - phường Hiệp Thành
Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Khóm Thào Lạng - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 21/09/2025
16:30:00 ngày 21/09/2025
Đường Lò Rèn, Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 15/09/2025
12:00:00 ngày 15/09/2025
Khóm 6 - phường Giá Rai
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 15/09/2025
17:30:00 ngày 15/09/2025
Khóm 25 - phường Giá Rai
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 16/09/2025
16:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp 1A, 3, 3B - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 16/09/2025
10:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp 5 - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 16/09/2025
12:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, 10B - xã Phong Thạnh
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 16/09/2025
12:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp 5 - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
12:30:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp 4 - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 16/09/2025
16:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp 7, Kinh lớn - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 17/09/2025
17:30:00 ngày 17/09/2025
Khóm 5, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 20, 21 - phướng Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 18/09/2025
17:00:00 ngày 18/09/2025
Khóm Phong Thạnh, 18, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25 - phường Giá Rai; Khóm 17, 18, 19, 20, 21 - phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Khóm 3, 5, 13 - phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 19/09/2025
16:30:00 ngày 19/09/2025
Khóm 2, 7 - phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 20/09/2025
16:30:00 ngày 20/09/2025
Ấp 1A, Khúc Tréo B - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 20/09/2025
12:00:00 ngày 20/09/2025
Khóm 21 - phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 21/09/2025
16:30:00 ngày 21/09/2025
Ấp 10, 10A, 10B - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
Ấp 3, 4, 5, 6 - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
Ấp Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, ấp 10B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 16/09/2025
16:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp Nhà Dài A, Hà Đức, Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 17/09/2025
16:30:00 ngày 17/09/2025
Ấp Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 18/09/2025
16:30:00 ngày 18/09/2025
Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 19/09/2025
16:30:00 ngày 19/09/2025
Ấp B1, B2, Bà Chăng A - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 20/09/2025
16:30:00 ngày 20/09/2025
Ấp Sóc Đồn, Cù Lao, Cái Giá, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bưng Xúc, Phú Tòng, Nước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 20/09/2025
16:30:00 ngày 20/09/2025
Ấp Vườn Cò, Ngọc Được - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 21/09/2025
15:30:00 ngày 21/09/2025
Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi; Ấp Nhà Việc, Nàng Rèn, Cái Điều, Công Điền, Trà Hất, Bào Sen, Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Xóm Lớn, B1, B2, Tràm Một, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:30:00 ngày 15/09/2025
13:00:00 ngày 15/09/2025
Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Thanh; Ấp Tường 1, Huê 3 - xã Phước Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 15/09/2025
10:00:00 ngày 15/09/2025
Ấp Bình Lễ - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 15/09/2025
14:00:00 ngày 15/09/2025
Ấp Bình Bảo - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 15/09/2025
16:30:00 ngày 15/09/2025
Ấp Mỹ Trinh Mỹ, Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 15/09/2025
16:30:00 ngày 15/09/2025
Ấp Bình Lễ - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 16/09/2025
16:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 16/09/2025
15:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp Bình Thạnh A - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 17/09/2025
16:30:00 ngày 17/09/2025
Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ - xã Vĩnh Phú Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 17/09/2025
10:30:00 ngày 17/09/2025
Ấp Long Đức - xã Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 17/09/2025
13:00:00 ngày 17/09/2025
Ấp Long Đức - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 18/09/2025
10:30:00 ngày 18/09/2025
Ấp 8A - xã Phong Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 18/09/2025
10:00:00 ngày 18/09/2025
Ấp 2A, 2B, 4, 8A, 9, 9A, 9B, 9C - xã Phong Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Ấp 2A, 2B, 8A, 9, 9A, 9B, 9C - xã Phong Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 18/09/2025
12:00:00 ngày 18/09/2025
Ấp Bình Tốt, Bình Tốt A - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 18/09/2025
16:30:00 ngày 18/09/2025
Ấp 8A - xã Phong Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 19/09/2025
15:30:00 ngày 19/09/2025
Ấp Long Thành - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 15/09/2025
16:30:00 ngày 15/09/2025
Ấp Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/09/2025
16:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp Ninh Lợi, Ninh Thành, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 16/09/2025
13:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp Phú Tân, Ngan Kè, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 17/09/2025
16:30:00 ngày 17/09/2025
Ấp Phước Hòa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 17/09/2025
13:30:00 ngày 17/09/2025
Ấp Ninh Định, Ninh An, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 18/09/2025
12:00:00 ngày 18/09/2025
Ấp Thống Nhất, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 19/09/2025
15:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Bần Ổi, Lộ Xe, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc- Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 19/09/2025
11:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Lộ Xe - xã Vĩnh Lộc- Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 19/09/2025
13:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Lộ Xe, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc- Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 20/09/2025
16:30:00 ngày 20/09/2025
Một phần ấp Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Bình, Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 20/09/2025
16:30:00 ngày 20/09/2025
Ấp Phú Tân, Ninh Phú, Vàm - xã Ninh Quới - Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 21/09/2025
13:30:00 ngày 21/09/2025
Ấp Ninh Thạnh Đông, Ninh Thạnh Tây, Cai Giảng, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Xẻo Dừng, Xẻo Gừa, Thống Nhất, Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng, xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 21/09/2025
13:30:00 ngày 21/09/2025
Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất, Ninh Thạnh Đông, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Chòm Cao, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 15/09/2025
16:30:00 ngày 15/09/2025
Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 15/09/2025
11:00:00 ngày 15/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 15/09/2025
15:00:00 ngày 15/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/09/2025
16:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp Mỹ Điền, Trung Điền, Minh Điền, Phước Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh, Hòa 2 - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/09/2025
10:00:00 ngày 16/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 16/09/2025
13:00:00 ngày 16/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 17/09/2025
16:30:00 ngày 17/09/2025
Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền, Bửu Đông, Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền, Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 17/09/2025
17:00:00 ngày 17/09/2025
Ấp Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A, Long Phú - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/09/2025
15:00:00 ngày 17/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 18/09/2025
15:00:00 ngày 18/09/2025
Ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A - xã Long Điền; Ấp Lập Điền, Lam Điền, Canh Điền - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 18/09/2025
16:30:00 ngày 18/09/2025
Ấp Trường Điền, Vĩnh Điền, Bửu 2 - xã Đông Hải; Ấp Gò Cát, Bờ Cảng - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/09/2025
16:30:00 ngày 18/09/2025
Ấp 1, Quyết Chiến - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/09/2025
10:00:00 ngày 18/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 18/09/2025
13:00:00 ngày 18/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 19/09/2025
16:30:00 ngày 19/09/2025
Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 19/09/2025
16:30:00 ngày 19/09/2025
Ấp Doanh Điền - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 19/09/2025
15:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Rạch Rắn, Thạnh Trị, Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh 1, Thạnh 2, Hòa 1, Hòa 2, Hòa Thạnh, Công Điền, Đại Điền, Doanh Điền, Diêm Điền, Bờ Cảng, Gò Cát, Huy Điền - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Lập Điền, Vinh Điền - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 20/09/2025
16:30:00 ngày 20/09/2025
Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Hiệp Điền, Châu Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 20/09/2025
16:30:00 ngày 20/09/2025
Ấp Ba Mến, Ba Mến A, 1, 2, Quyết Chiến, Quyết Thắng - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 21/09/2025
11:00:00 ngày 21/09/2025
Ấp 4 - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 21/09/2025
15:00:00 ngày 21/09/2025
Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 21/09/2025
15:00:00 ngày 21/09/2025
Ấp Thanh Hải, Bình Điền, An Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Long Hà, Gò Cát - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 21/09/2025
16:00:00 ngày 21/09/2025
Ấp Bình Điền - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 21/09/2025
13:00:00 ngày 21/09/2025
Ấp Thanh Hải, Bình Điền Thuận Điền, An Điền - xã Gành Hào; Ấp Long Hà, Gò Cát - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 16/09/2025
12:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp 17 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/09/2025
10:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp Xóm Lớn A, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/09/2025
11:00:00 ngày 16/09/2025
nhánh rẽ trạm Cty Quang Phú 1 và 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 16/09/2025
12:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 16/09/2025
14:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp 16 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 16/09/2025
14:30:00 ngày 16/09/2025
Ấp Chùa Phật - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 16/09/2025
14:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp 12, 15 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 16/09/2025
16:00:00 ngày 16/09/2025
Ấp 38 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/09/2025
11:30:00 ngày 17/09/2025
Nhánh rẽ trạm Cty CP ĐT Thiện Quang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/09/2025
11:30:00 ngày 17/09/2025
Nhánh rẽ trạm Cty CP ĐT Đức Quang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/09/2025
09:00:00 ngày 17/09/2025
Ấp Huy Hết - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 17/09/2025
11:30:00 ngày 17/09/2025
Ấp Vĩnh Hội - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 17/09/2025
14:00:00 ngày 17/09/2025
Ấp Vĩnh Hội - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Nhánh rẽ trạm Cty CP ĐT Vĩnh Bảo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 17/09/2025
16:00:00 ngày 17/09/2025
Ấp Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/09/2025
11:30:00 ngày 18/09/2025
XX. Vũ Thị Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 12, 13, 14, 15, 16 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 18/09/2025
13:30:00 ngày 18/09/2025
Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
nhánh rẽ trạm NÐ. Ngọc Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 18/09/2025
16:00:00 ngày 18/09/2025
Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi, Thanh Sơn - Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:20:00 ngày 19/09/2025
13:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 19/09/2025
10:30:00 ngày 19/09/2025
Nhánh rẽ Công ty Việt Út
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 19/09/2025
16:30:00 ngày 19/09/2025
Nhánh rẽ trạm DNTN Chí Nguyện
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 19/09/2025
16:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 20/09/2025
16:15:00 ngày 20/09/2025
Ấp 17, 18, 19, 21, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, An Thành - xã Vĩnh Mỹ Ấp Mỹ Phú Đông, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:50:00 ngày 21/09/2025
16:30:00 ngày 21/09/2025
Ấp Thị Trấn AA, Chùa Phật, Cái Tràm B, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp 12, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu, Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
