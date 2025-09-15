Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Thứ hai, 14:11 15/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 15-21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 15-21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 15-21/9/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 15/09/2025

16:30:00 ngày 15/09/2025

Khóm Chòm Xoài - phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 15/09/2025

11:30:00 ngày 15/09/2025

Khóm Giáp Nước, Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 15/09/2025

16:30:00 ngày 15/09/2025

Khóm 8, Rạch Thăng - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

06:00:00 ngày 16/09/2025

17:00:00 ngày 16/09/2025

Khóm Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành; Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch.

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 16/09/2025

14:30:00 ngày 16/09/2025

Đường Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã ba Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng) - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

14:00:00 ngày 16/09/2025

16:30:00 ngày 16/09/2025

Đường Võ Thị Sáu (từ Trang trí nội thất Vạn Phúc đến ngã ba Võ Thị Sáu - 23 Tháng 8) - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 17/09/2025

16:30:00 ngày 17/09/2025

Đường Cao Văn Lầu - phường Bạc Liêu; Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Kinh Tế - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 17/09/2025

12:30:00 ngày 17/09/2025

Khóm Bờ Xáng - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 17/09/2025

13:00:00 ngày 17/09/2025

Đường Trường Sa - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 17/09/2025

16:30:00 ngày 17/09/2025

Khu dân cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

06:00:00 ngày 18/09/2025

16:30:00 ngày 18/09/2025

Khóm Biển Đông A - phường Hiệp Thành

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 18/09/2025

11:30:00 ngày 18/09/2025

Đường Trần Phú nối dài - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 18/09/2025

16:30:00 ngày 18/09/2025

Khóm Trà Kha - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 19/09/2025

16:30:00 ngày 19/09/2025

Khóm Giồng Nhãn A - phường Hiệp Thành

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Khóm Thào Lạng - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 21/09/2025

16:30:00 ngày 21/09/2025

Đường Lò Rèn, Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 15/09/2025

12:00:00 ngày 15/09/2025

Khóm 6 - phường Giá Rai

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 15/09/2025

17:30:00 ngày 15/09/2025

Khóm 25 - phường Giá Rai

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 16/09/2025

16:30:00 ngày 16/09/2025

Ấp 1A, 3, 3B - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 16/09/2025

10:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp 5 - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 16/09/2025

12:30:00 ngày 16/09/2025

Ấp Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, 10B - xã Phong Thạnh

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 16/09/2025

12:30:00 ngày 16/09/2025

Ấp 5 - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

12:30:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp 4 - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 16/09/2025

16:30:00 ngày 16/09/2025

Ấp 7, Kinh lớn - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 17/09/2025

17:30:00 ngày 17/09/2025

Khóm 5, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 20, 21 - phướng Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 18/09/2025

17:00:00 ngày 18/09/2025

Khóm Phong Thạnh, 18, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25 - phường Giá Rai; Khóm 17, 18, 19, 20, 21 - phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Khóm 3, 5, 13 - phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 19/09/2025

16:30:00 ngày 19/09/2025

Khóm 2, 7 - phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 20/09/2025

16:30:00 ngày 20/09/2025

Ấp 1A, Khúc Tréo B - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 20/09/2025

12:00:00 ngày 20/09/2025

Khóm 21 - phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 21/09/2025

16:30:00 ngày 21/09/2025

Ấp 10, 10A, 10B - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

Ấp 3, 4, 5, 6 - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

Ấp Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, ấp 10B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 16/09/2025

16:30:00 ngày 16/09/2025

Ấp Nhà Dài A, Hà Đức, Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 17/09/2025

16:30:00 ngày 17/09/2025

Ấp Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 18/09/2025

16:30:00 ngày 18/09/2025

Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 19/09/2025

16:30:00 ngày 19/09/2025

Ấp B1, B2, Bà Chăng A - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 20/09/2025

16:30:00 ngày 20/09/2025

Ấp Sóc Đồn, Cù Lao, Cái Giá, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bưng Xúc, Phú Tòng, Nước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 20/09/2025

16:30:00 ngày 20/09/2025

Ấp Vườn Cò, Ngọc Được - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 21/09/2025

15:30:00 ngày 21/09/2025

Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi; Ấp Nhà Việc, Nàng Rèn, Cái Điều, Công Điền, Trà Hất, Bào Sen, Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Xóm Lớn, B1, B2, Tràm Một, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:30:00 ngày 15/09/2025

13:00:00 ngày 15/09/2025

Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Thanh; Ấp Tường 1, Huê 3 - xã Phước Long.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 15/09/2025

10:00:00 ngày 15/09/2025

Ấp Bình Lễ - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 15/09/2025

14:00:00 ngày 15/09/2025

Ấp Bình Bảo - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 15/09/2025

16:30:00 ngày 15/09/2025

Ấp Mỹ Trinh Mỹ, Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 15/09/2025

16:30:00 ngày 15/09/2025

Ấp Bình Lễ - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 16/09/2025

16:30:00 ngày 16/09/2025

Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 16/09/2025

15:30:00 ngày 16/09/2025

Ấp Bình Thạnh A - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 17/09/2025

16:30:00 ngày 17/09/2025

Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ - xã Vĩnh Phú Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 17/09/2025

10:30:00 ngày 17/09/2025

Ấp Long Đức - xã Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 17/09/2025

13:00:00 ngày 17/09/2025

Ấp Long Đức - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 18/09/2025

10:30:00 ngày 18/09/2025

Ấp 8A - xã Phong Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 18/09/2025

10:00:00 ngày 18/09/2025

Ấp 2A, 2B, 4, 8A, 9, 9A, 9B, 9C - xã Phong Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Ấp 2A, 2B, 8A, 9, 9A, 9B, 9C - xã Phong Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 18/09/2025

12:00:00 ngày 18/09/2025

Ấp Bình Tốt, Bình Tốt A - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 18/09/2025

16:30:00 ngày 18/09/2025

Ấp 8A - xã Phong Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 19/09/2025

15:30:00 ngày 19/09/2025

Ấp Long Thành - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 15/09/2025

16:30:00 ngày 15/09/2025

Ấp Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 16/09/2025

16:30:00 ngày 16/09/2025

Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp Ninh Lợi, Ninh Thành, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 16/09/2025

13:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp Phú Tân, Ngan Kè, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 17/09/2025

16:30:00 ngày 17/09/2025

Ấp Phước Hòa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 17/09/2025

13:30:00 ngày 17/09/2025

Ấp Ninh Định, Ninh An, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 18/09/2025

12:00:00 ngày 18/09/2025

Ấp Thống Nhất, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 19/09/2025

15:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Bần Ổi, Lộ Xe, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc- Tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 19/09/2025

11:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Lộ Xe - xã Vĩnh Lộc- Tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 19/09/2025

13:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Lộ Xe, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc- Tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 20/09/2025

16:30:00 ngày 20/09/2025

Một phần ấp Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Bình, Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 20/09/2025

16:30:00 ngày 20/09/2025

Ấp Phú Tân, Ninh Phú, Vàm - xã Ninh Quới - Tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 21/09/2025

13:30:00 ngày 21/09/2025

Ấp Ninh Thạnh Đông, Ninh Thạnh Tây, Cai Giảng, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Xẻo Dừng, Xẻo Gừa, Thống Nhất, Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng, xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 21/09/2025

13:30:00 ngày 21/09/2025

Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất, Ninh Thạnh Đông, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Chòm Cao, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi, Tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 15/09/2025

16:30:00 ngày 15/09/2025

Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 15/09/2025

11:00:00 ngày 15/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 15/09/2025

15:00:00 ngày 15/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 16/09/2025

16:30:00 ngày 16/09/2025

 Ấp Mỹ Điền, Trung Điền, Minh Điền, Phước Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh, Hòa 2 - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/09/2025

10:00:00 ngày 16/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 16/09/2025

13:00:00 ngày 16/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 17/09/2025

16:30:00 ngày 17/09/2025

Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền, Bửu Đông, Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền, Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 17/09/2025

17:00:00 ngày 17/09/2025

Ấp Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A, Long Phú - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/09/2025

15:00:00 ngày 17/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 18/09/2025

15:00:00 ngày 18/09/2025

Ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A - xã Long Điền; Ấp Lập Điền, Lam Điền, Canh Điền - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 18/09/2025

16:30:00 ngày 18/09/2025

Ấp Trường Điền, Vĩnh Điền, Bửu 2 - xã Đông Hải; Ấp Gò Cát, Bờ Cảng - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/09/2025

16:30:00 ngày 18/09/2025

Ấp 1, Quyết Chiến - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/09/2025

10:00:00 ngày 18/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 18/09/2025

13:00:00 ngày 18/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 19/09/2025

16:30:00 ngày 19/09/2025

Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 19/09/2025

16:30:00 ngày 19/09/2025

Ấp Doanh Điền - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 19/09/2025

15:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Rạch Rắn, Thạnh Trị, Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh 1, Thạnh 2, Hòa 1, Hòa 2, Hòa Thạnh, Công Điền, Đại Điền, Doanh Điền, Diêm Điền, Bờ Cảng, Gò Cát, Huy Điền - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Lập Điền, Vinh Điền - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 20/09/2025

16:30:00 ngày 20/09/2025

Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Hiệp Điền, Châu Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 20/09/2025

16:30:00 ngày 20/09/2025

Ấp Ba Mến, Ba Mến A, 1, 2, Quyết Chiến, Quyết Thắng - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 21/09/2025

11:00:00 ngày 21/09/2025

Ấp 4 - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 21/09/2025

15:00:00 ngày 21/09/2025

Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 21/09/2025

15:00:00 ngày 21/09/2025

Ấp Thanh Hải, Bình Điền, An Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Long Hà, Gò Cát - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 21/09/2025

16:00:00 ngày 21/09/2025

Ấp Bình Điền - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/09/2025

13:00:00 ngày 21/09/2025

Ấp Thanh Hải, Bình Điền Thuận Điền, An Điền - xã Gành Hào; Ấp Long Hà, Gò Cát - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 16/09/2025

12:30:00 ngày 16/09/2025

Ấp 17 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/09/2025

10:30:00 ngày 16/09/2025

Ấp Xóm Lớn A, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/09/2025

11:00:00 ngày 16/09/2025

nhánh rẽ trạm Cty Quang Phú 1 và 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 16/09/2025

12:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 16/09/2025

14:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp 16 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 16/09/2025

14:30:00 ngày 16/09/2025

Ấp Chùa Phật - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 16/09/2025

14:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp 12, 15 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 16/09/2025

16:00:00 ngày 16/09/2025

Ấp 38 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/09/2025

11:30:00 ngày 17/09/2025

Nhánh rẽ trạm Cty CP ĐT Thiện Quang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/09/2025

11:30:00 ngày 17/09/2025

Nhánh rẽ trạm Cty CP ĐT Đức Quang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/09/2025

09:00:00 ngày 17/09/2025

Ấp Huy Hết - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 17/09/2025

11:30:00 ngày 17/09/2025

Ấp Vĩnh Hội - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 17/09/2025

14:00:00 ngày 17/09/2025

Ấp Vĩnh Hội - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Nhánh rẽ trạm Cty CP ĐT Vĩnh Bảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 17/09/2025

16:00:00 ngày 17/09/2025

Ấp Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/09/2025

11:30:00 ngày 18/09/2025

XX. Vũ Thị Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 12, 13, 14, 15, 16 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 18/09/2025

13:30:00 ngày 18/09/2025

Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

nhánh rẽ trạm NÐ. Ngọc Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 18/09/2025

16:00:00 ngày 18/09/2025

Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi, Thanh Sơn - Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:20:00 ngày 19/09/2025

13:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 19/09/2025

10:30:00 ngày 19/09/2025

Nhánh rẽ Công ty Việt Út

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 19/09/2025

16:30:00 ngày 19/09/2025

Nhánh rẽ trạm DNTN Chí Nguyện

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 19/09/2025

16:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 20/09/2025

16:15:00 ngày 20/09/2025

Ấp 17, 18, 19, 21, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, An Thành - xã Vĩnh Mỹ Ấp Mỹ Phú Đông, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:50:00 ngày 21/09/2025

16:30:00 ngày 21/09/2025

Ấp Thị Trấn AA, Chùa Phật, Cái Tràm B, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp 12, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu, Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuầnLịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 12-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngàyLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 12-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 12-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 12-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 11-14/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 11-14/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 11-14/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 11-14/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Cùng chuyên mục

Mô hình cà phê độc đáo: Người khiếm thị pha chế, khách tìm đến trải nghiệm

Mô hình cà phê độc đáo: Người khiếm thị pha chế, khách tìm đến trải nghiệm

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Quán cà phê đầu tiên tại Việt Nam do người khiếm thị trực tiếp đứng quầy pha chế, biến những ly cà phê, sinh tố, trà sữa không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng, mà còn trở thành câu chuyện về niềm tin và nghị lực.

Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là bao

Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là bao

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.

Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 110cc có giá siêu rẻ chỉ 21 triệu đồng, sẵn sàng thế chân Honda Vision vì đẹp hơn cả LEAD và SH Mode.

SPY Việt Nam - Chăm sóc vẹn toàn cho cuộc sống Việt

SPY Việt Nam - Chăm sóc vẹn toàn cho cuộc sống Việt

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, mỗi gia đình đều có những mối bận tâm riêng về công việc, trách nhiệm. Nhưng tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

Xe sedan hạng B giá 421 triệu đồng: Trang bị đẳng cấp, vượt Honda City, rẻ hơn Vios, giá chỉ nhỉnh hơn Morning

Xe sedan hạng B giá 421 triệu đồng: Trang bị đẳng cấp, vượt Honda City, rẻ hơn Vios, giá chỉ nhỉnh hơn Morning

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe sedan hạng B tại Việt Nam đang khiến Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent phải lép vế cả về kích thước, động cơ và giá bán.

Giá vàng hôm nay 15/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji liệu có còn giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay 15/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji liệu có còn giảm tiếp?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng chiều mua vào trong khi giữ nguyên chiều bán ra.

Bánh Trung thu lên kệ sớm, đa dạng phân khúc, thị trường sôi động ngay đầu mùa

Bánh Trung thu lên kệ sớm, đa dạng phân khúc, thị trường sôi động ngay đầu mùa

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu năm nay đã bước vào giai đoạn nhộn nhịp. Từ hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho tới các quầy lưu động trên phố, sản phẩm được bày bán sớm, mẫu mã bắt mắt, giá trải rộng từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng.

Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc về Việt Nam không chênh lệch nhiều so với Honda Vision, nhưng những trang bị mà mẫu xe này sở hữu là khá ấn tượng, hoàn toàn có thể đe nẹt Air Blade.

Người mua vàng miếng lỗ nặng sau một tuần

Người mua vàng miếng lỗ nặng sau một tuần

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

Tuần qua, giá vàng trong nước lập đỉnh cao nhất lịch sử, nhưng ngay sau đó rơi tự do khiến nhiều người mua lỗ nặng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 14/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xem nhiều

Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?

Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện Honda giá rẻ có thể sắp xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới với giá chưa tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, loại đắt nhất lên tới trên 100 triệu đồng.

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng
Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, Doji

Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, Doji

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởng

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởng

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top