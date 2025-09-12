Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 12-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 12-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 12-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 12-14/9/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 12/09/2025
12:00:00 12/09/2025
Đường Nguyễn Thiện Thành từ Trần Văn Giàu đến cầu Hòa Thuận.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
07:00:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Đường Trần Văn Giàu và các hẻm. - Đường Dương Quang Đông từ hẻm số 301 đến hẻm số 399. - Trạm biến áp chuyên dùng Phòng cảnh sát bảo vệ và hổ trợ tư pháp, hộ kinh doanh Quốc Thanh, Khu nhà ở Tú Uyên, Bệnh viện Thiên Ân .
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
07:00:00 14/09/2025
17:00:00 14/09/2025
Một phần ấp Vĩnh Yên, ấp Vĩnh Hưng – phường Long Đức. - Khu vực Chợ Vàm. - Đường Vũ Đình Liệu từ Bạch Đằng đến Cầu Long Bình 3. - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Công ty Lý Khải Minh, Công ty Tân Thuận Hưng 1, Nhà máy Cơ khí tàu thủy Trà Vinh, Kho trung chuyển xăng dầu Trà Vinh, Cảng sông Long Đức, Bưu điện cảng, Công ty Út Niên, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, Phòng PC 25, trạm sạc VinFast 10, VinFast 35.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
07:00:00 14/09/2025
17:00:00 14/09/2025
Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cửa hàng xăng dầu Phường 9 đến Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh). - Đường Nguyễn Đáng từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Thị Minh Khai. - Trạm biến áp chuyên dùng Xăng dầu Phường 9, Cơ sở gỗ Amina, Cơ sở gỗ Saphia, Bưu Điện Phường 6, Công ty cấp thoát nước, Chi cục kiểm lâm, Qũy tín dụng trung ương, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Điện máy Nguyễn Kim, Siêu thị Coopmart Trà Vinh, Ngân hàng Đông Á, Chi cục đăng kiểm, Trường trung học phổ thông Thành phố Trà Vinh, Bệnh viện Minh Tâm, Công viên thanh niên, Ngân hàng Liên Việt, Tòa nhà Việt tel.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 12/09/2025
17:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Năm, ấp Tư xã Mỹ Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
06:30:00 14/09/2025
17:00:00 14/09/2025
Ấp Thuận Hiệp xã Cầu Ngang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Trà Cú
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 14/09/2025
15:00:00 14/09/2025
Ấp Đại Mong, Cầu Tre - xã Tiểu Cần - Ấp An Cư, Cầu Tre, Định Hòa, Trinh Phụ, Định Phú Tân, Định Phú B, Định Phú C - xã Tân Hòa.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Lịch cúp điện Duyên Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 14/09/2025
16:00:00 14/09/2025
Mất điện một phần ấp Long Điền phường Duyên Hải.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Lịch cúp điện Càng Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:45:00 12/09/2025
08:30:00 12/09/2025
Khách hàng Huỳnh Văn Minh - thuộc Ấp Sóc Vinh - xã Bình Phú.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:45:00 12/09/2025
09:30:00 12/09/2025
Khách hàng Nguyễn Thành Duyên - thuộc Ấp Sóc Vinh - xã Bình Phú.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 12/09/2025
10:45:00 12/09/2025
Một phần ấp Rạch Cát xã Bình Phú.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 12/09/2025
13:45:00 12/09/2025
Một phần ấp Nguyệt Trường xã Bình Phú.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 12/09/2025
14:45:00 12/09/2025
Một phần ấp Nguyệt Lãng B xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
15:15:00 12/09/2025
16:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Cây Cách xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 14/09/2025
11:00:00 14/09/2025
Một phần ấp Thanh Bình, Ngã Hậu, Ấp 9A, Tân Định xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:00:00 14/09/2025
16:00:00 14/09/2025
Một phần ấp Lo Co A, Lo Co B, Trung Thiên, ấp 9B xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 12/09/2025
09:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Bót Chếch xã Song Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 12/09/2025
09:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Bến Có Phường Nguyệt Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 12/09/2025
10:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Hòa Lạc C xã Song Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 12/09/2025
10:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Bến Có Phường Nguyệt Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 12/09/2025
11:00:00 12/09/2025
Trạm chuyên dùng Cấp Nước Lương Hòa A xã Song Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 12/09/2025
11:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Bến Có Phường Nguyệt Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 12/09/2025
14:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Hòa Lạc C xã Song Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 12/09/2025
14:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Trà Đét Phường Nguyệt Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 12/09/2025
15:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Hòa Lạc B xã Song Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 12/09/2025
16:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Hòa Lạc B xã Song Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 13/09/2025
09:00:00 13/09/2025
Một phần ấp Trà Cuôn xã Hưng Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 13/09/2025
12:00:00 13/09/2025
Một phần ấp Long Trị Phường Long Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 14/09/2025
09:30:00 14/09/2025
Trạm chuyên dùng UBND Huyện Châu Thành, khóm 2 xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 14/09/2025
09:00:00 14/09/2025
Trạm chuyên dùng Công ty New Mingda ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 14/09/2025
09:00:00 14/09/2025
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH MTV SUPER FIR, ấp Sâm Bua xã Song Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 14/09/2025
11:15:00 14/09/2025
Trạm chuyên dùng Bệnh Viện Huyện Châu Thành, khóm 2 xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 14/09/2025
14:20:00 14/09/2025
Trạm chuyên dùng Huyện Ủy Châu Thành, khóm 2 xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 14/09/2025
16:30:00 14/09/2025
Trạm chuyên dùng Công ty Mỹ Nguyên ấp Thanh Trì A xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
