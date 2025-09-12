Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 12-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Thứ sáu, 10:06 12/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 12-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 12-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 12-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 12-14/9/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 12/09/2025

12:00:00 12/09/2025

Đường Nguyễn Thiện Thành từ Trần Văn Giàu đến cầu Hòa Thuận.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

07:00:00 13/09/2025

17:00:00 13/09/2025

Đường Trần Văn Giàu và các hẻm. - Đường Dương Quang Đông từ hẻm số 301 đến hẻm số 399. - Trạm biến áp chuyên dùng Phòng cảnh sát bảo vệ và hổ trợ tư pháp, hộ kinh doanh Quốc Thanh, Khu nhà ở Tú Uyên, Bệnh viện Thiên Ân .

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

07:00:00 14/09/2025

17:00:00 14/09/2025

Một phần ấp Vĩnh Yên, ấp Vĩnh Hưng – phường Long Đức. - Khu vực Chợ Vàm. - Đường Vũ Đình Liệu từ Bạch Đằng đến Cầu Long Bình 3. - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Công ty Lý Khải Minh, Công ty Tân Thuận Hưng 1, Nhà máy Cơ khí tàu thủy Trà Vinh, Kho trung chuyển xăng dầu Trà Vinh, Cảng sông Long Đức, Bưu điện cảng, Công ty Út Niên, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, Phòng PC 25, trạm sạc VinFast 10, VinFast 35.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

07:00:00 14/09/2025

17:00:00 14/09/2025

Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cửa hàng xăng dầu Phường 9 đến Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh). - Đường Nguyễn Đáng từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Thị Minh Khai. - Trạm biến áp chuyên dùng Xăng dầu Phường 9, Cơ sở gỗ Amina, Cơ sở gỗ Saphia, Bưu Điện Phường 6, Công ty cấp thoát nước, Chi cục kiểm lâm, Qũy tín dụng trung ương, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Điện máy Nguyễn Kim, Siêu thị Coopmart Trà Vinh, Ngân hàng Đông Á, Chi cục đăng kiểm, Trường trung học phổ thông Thành phố Trà Vinh, Bệnh viện Minh Tâm, Công viên thanh niên, Ngân hàng Liên Việt, Tòa nhà Việt tel.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 12/09/2025

17:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Năm, ấp Tư xã Mỹ Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

06:30:00 14/09/2025 

17:00:00 14/09/2025

Ấp Thuận Hiệp xã Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Cú

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 14/09/2025

15:00:00 14/09/2025

Ấp Đại Mong, Cầu Tre - xã Tiểu Cần - Ấp An Cư, Cầu Tre, Định Hòa, Trinh Phụ, Định Phú Tân, Định Phú B, Định Phú C - xã Tân Hòa.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 14/09/2025

16:00:00 14/09/2025

Mất điện một phần ấp Long Điền phường Duyên Hải.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:45:00 12/09/2025

08:30:00 12/09/2025

Khách hàng Huỳnh Văn Minh - thuộc Ấp Sóc Vinh - xã Bình Phú.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:45:00 12/09/2025

09:30:00 12/09/2025

Khách hàng Nguyễn Thành Duyên - thuộc Ấp Sóc Vinh - xã Bình Phú.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 12/09/2025

10:45:00 12/09/2025

Một phần ấp Rạch Cát xã Bình Phú.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 12/09/2025

13:45:00 12/09/2025

Một phần ấp Nguyệt Trường xã Bình Phú.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 12/09/2025

14:45:00 12/09/2025

Một phần ấp Nguyệt Lãng B xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

15:15:00 12/09/2025

16:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Cây Cách xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 14/09/2025

11:00:00 14/09/2025

Một phần ấp Thanh Bình, Ngã Hậu, Ấp 9A, Tân Định xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

13:00:00 14/09/2025

16:00:00 14/09/2025

Một phần ấp Lo Co A, Lo Co B, Trung Thiên, ấp 9B xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 12/09/2025

09:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Bót Chếch xã Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 12/09/2025

09:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Bến Có Phường Nguyệt Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 12/09/2025

10:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Hòa Lạc C xã Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 12/09/2025

10:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Bến Có Phường Nguyệt Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 12/09/2025

11:00:00 12/09/2025

Trạm chuyên dùng Cấp Nước Lương Hòa A xã Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 12/09/2025

11:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Bến Có Phường Nguyệt Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 12/09/2025

14:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Hòa Lạc C xã Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 12/09/2025

14:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Trà Đét Phường Nguyệt Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 12/09/2025

15:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Hòa Lạc B xã Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 12/09/2025 

16:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Hòa Lạc B xã Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 13/09/2025

09:00:00 13/09/2025

Một phần ấp Trà Cuôn xã Hưng Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 13/09/2025

12:00:00 13/09/2025

Một phần ấp Long Trị Phường Long Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 14/09/2025

09:30:00 14/09/2025

Trạm chuyên dùng UBND Huyện Châu Thành, khóm 2 xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 14/09/2025

09:00:00 14/09/2025

Trạm chuyên dùng Công ty New Mingda ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 14/09/2025

09:00:00 14/09/2025

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH MTV SUPER FIR, ấp Sâm Bua xã Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 14/09/2025

11:15:00 14/09/2025

Trạm chuyên dùng Bệnh Viện Huyện Châu Thành, khóm 2 xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 14/09/2025

14:20:00 14/09/2025

Trạm chuyên dùng Huyện Ủy Châu Thành, khóm 2 xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 14/09/2025

16:30:00 14/09/2025

Trạm chuyên dùng Công ty Mỹ Nguyên ấp Thanh Trì A xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngàyLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngàyLịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Gò Công Đông, Tân Phú Đông bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Gò Công Đông, Tân Phú Đông bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có duy nhất khu vực này bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có duy nhất khu vực này bị cúp điện để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

Giá cả thị trường - 30 phút trước

GĐXH - Sau giai đoạn cao điểm mùa Hè, thị trường bán lẻ bước vào thời kỳ "trũng" tiêu dùng, dù nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng đã áp dụng mức giảm giá mạnh, song để duy trì sức mua, các doanh nghiệp tiếp tục tung thêm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, chuẩn bị bước đệm cho mùa mua sắm cuối năm.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, Doji

Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, Doji

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - : Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC nối dài chuỗi giảm giá sâu, gần về bằng giá vàng nhẫn trơn.

Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?

Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua bất ngờ.

Mua nhà đất tháng 'cô hồn' cần lưu ý gì?

Mua nhà đất tháng 'cô hồn' cần lưu ý gì?

Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước

Mua nhà, đất trong tháng 7 âm lịch giờ không còn bị quá kiêng kỵ nhưng khách hàng vẫn được khuyến cáo cần tỉnh táo, minh bạch khi giao dịch.

Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tại

Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tại

Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước

GĐXH - Đây là những mẫu iPhone được khuyến cáo không nên mua ở thời điểm hiện tại dù cho chúng có mức giá hấp dẫn đến đâu.

Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng

Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) yêu cầu các ngân hàng và đơn vị liên quan cập nhật kịp thời các bản vá an ninh cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống, đặc biệt là máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng, an ninh mạng.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 12/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn.

Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Xem nhiều

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, Future

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, Future

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng của Yamaha đẹp cổ điển lấn át SH Mode, rẻ ngang Vision sắp về đại lý Việt sẽ có giá ra sao?

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng của Yamaha đẹp cổ điển lấn át SH Mode, rẻ ngang Vision sắp về đại lý Việt sẽ có giá ra sao?

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, Honda CR-V, Honda Civic thấp hiếm thấy

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, Honda CR-V, Honda Civic thấp hiếm thấy

Giá cả thị trường
Sedan hạng B Honda City giá 504 triệu đồng đẹp lung linh 'ăn đứt' Hyundai Accent, rẻ như Toyota Vios có gì khác lạ khi ra mắt ở Pakistan?

Sedan hạng B Honda City giá 504 triệu đồng đẹp lung linh 'ăn đứt' Hyundai Accent, rẻ như Toyota Vios có gì khác lạ khi ra mắt ở Pakistan?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top