Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 12-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 12-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 12-14/9/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 12/09/2025 11:30:00 12/09/2025 Khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 13/09/2025 11:30:00 13/09/2025 Khu Phố 7, 16, 22, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 13:30:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Khu Phố 1, 18 phường Tân Ninh. Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 12/09/2025 17:00:00 12/09/2025 Ấp Tầm Lanh xã Phước Thạnh tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Khu phố Rạch Sơn, khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu; ấp 6 xã Truông Mít tỉnh Tây Ninh. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 12/09/2025 17:00:00 12/09/2025 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Hoàng Nguyên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Hoàng Nguyên. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 14/09/2025 17:00:00 14/09/2025 Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng Công ty TNHH Dụng Cụ Thể Thao Kiều Minh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Ấp Thạnh Hiệp xã Tân Châu. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 12/09/2025 17:00:00 12/09/2025 Ấp Thành Tây, Thành Đông xã Ninh Điền. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 13/09/2025 11:30:00 13/09/2025 Ấp Xóm Mới 2 xã Hảo Đước. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 13:30:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Ấp 3 xã Châu Thành. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 12/09/2025 09:00:00 12/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Phan Thị Tường Loan. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 09:30:00 12/09/2025 10:30:00 12/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 12/09/2025 11:30:00 12/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Phạm Văn Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 12/09/2025 14:30:00 12/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Đặng Văn Hoài. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 13/09/2025 09:00:00 13/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường TH và THCS xã Phan. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Ấp 3, ấp 4 xã Dương Minh Châu. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 13/09/2025 09:00:00 13/09/2025 Ấp 4 xã Dương Minh Châu. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 09:00:00 13/09/2025 10:00:00 13/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Mẫu giáo xã Phan. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:30:00 13/09/2025 11:30:00 13/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường TH Phước Ninh A. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 13:30:00 13/09/2025 15:00:00 13/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Như Anh 2. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 15:30:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH may mặc Vina Star. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 14/09/2025 11:30:00 14/09/2025 Ấp 4 xã Lộc Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 12/09/2025 11:30:00 12/09/2025 Khu phố 6 xã Tân Biên. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 12/09/2025 17:00:00 12/09/2025 Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 12/09/2025 17:00:00 12/09/2025 Ấp Thạnh An xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 13/09/2025 09:00:00 13/09/2025 Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Đồn Biên phòng Tân Phú, Đồn 822, Campuchia. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:30:00 13/09/2025 09:30:00 13/09/2025 Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên ( Đèn đường 30-4, KP5). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 09:00:00 13/09/2025 10:00:00 13/09/2025 Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 09:30:00 13/09/2025 10:30:00 13/09/2025 Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên ( Đèn đường KP7). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:00:00 13/09/2025 11:00:00 13/09/2025 Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:30:00 13/09/2025 11:30:00 13/09/2025 Cơ sở Trần Văn Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 11:00:00 13/09/2025 11:30:00 13/09/2025 Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 13:30:00 13/09/2025 14:30:00 13/09/2025 Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 14:00:00 13/09/2025 15:00:00 13/09/2025 HTT Huỳnh Văn Thanh(TBA). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 14:30:00 13/09/2025 15:30:00 13/09/2025 Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 15:00:00 13/09/2025 16:00:00 13/09/2025 Lê Huy Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 15:30:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 16:00:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Nguyễn Thị Anh Kiều Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 12/09/2025 17:00:00 12/09/2025 Khu phố Long Thời, Sân Cu, Long Đại, Trường Lộc, Trường Thiện Phường Long Hoa. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Khu phố 2 phường Long Hoa. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Khu phố Long Thới phường Hòa Thành. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 12/09/2025 17:00:00 12/09/2025 Ấp Phước Lập, Phước Hội xã Phước Chỉ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 12/09/2025 11:30:00 12/09/2025 Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 12/09/2025 11:30:00 12/09/2025 Ấp Cao Su xã Long Thuận. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 12/09/2025 17:00:00 12/09/2025 Ấp Cao Su xã Long Thuận. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 13/09/2025 17:00:00 13/09/2025 Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 14/09/2025 11:30:00 14/09/2025 Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.