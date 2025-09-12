Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 12-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 12-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 12-14/9/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 12/09/2025
11:30:00 12/09/2025
Khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 13/09/2025
11:30:00 13/09/2025
Khu Phố 7, 16, 22, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
13:30:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Khu Phố 1, 18 phường Tân Ninh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 12/09/2025
17:00:00 12/09/2025
Ấp Tầm Lanh xã Phước Thạnh tỉnh Tây Ninh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Khu phố Rạch Sơn, khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu; ấp 6 xã Truông Mít tỉnh Tây Ninh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 12/09/2025
17:00:00 12/09/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Hoàng Nguyên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Hoàng Nguyên.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 14/09/2025
17:00:00 14/09/2025
Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng Công ty TNHH Dụng Cụ Thể Thao Kiều Minh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Ấp Thạnh Hiệp xã Tân Châu.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 12/09/2025
17:00:00 12/09/2025
Ấp Thành Tây, Thành Đông xã Ninh Điền.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 13/09/2025
11:30:00 13/09/2025
Ấp Xóm Mới 2 xã Hảo Đước.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:30:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Ấp 3 xã Châu Thành.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 12/09/2025
09:00:00 12/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Phan Thị Tường Loan.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
09:30:00 12/09/2025
10:30:00 12/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 12/09/2025
11:30:00 12/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Phạm Văn Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 12/09/2025
14:30:00 12/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Đặng Văn Hoài.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 13/09/2025
09:00:00 13/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường TH và THCS xã Phan.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Ấp 3, ấp 4 xã Dương Minh Châu.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 13/09/2025
09:00:00 13/09/2025
Ấp 4 xã Dương Minh Châu.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
09:00:00 13/09/2025
10:00:00 13/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Mẫu giáo xã Phan.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:30:00 13/09/2025
11:30:00 13/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường TH Phước Ninh A.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:30:00 13/09/2025
15:00:00 13/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Như Anh 2.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
15:30:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH may mặc Vina Star.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 14/09/2025
11:30:00 14/09/2025
Ấp 4 xã Lộc Ninh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 12/09/2025
11:30:00 12/09/2025
Khu phố 6 xã Tân Biên.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 12/09/2025
17:00:00 12/09/2025
Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 12/09/2025
17:00:00 12/09/2025
Ấp Thạnh An xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 13/09/2025
09:00:00 13/09/2025
Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Đồn Biên phòng Tân Phú, Đồn 822, Campuchia.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:30:00 13/09/2025
09:30:00 13/09/2025
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên ( Đèn đường 30-4, KP5).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
09:00:00 13/09/2025
10:00:00 13/09/2025
Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
09:30:00 13/09/2025
10:30:00 13/09/2025
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên ( Đèn đường KP7).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:00:00 13/09/2025
11:00:00 13/09/2025
Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:30:00 13/09/2025
11:30:00 13/09/2025
Cơ sở Trần Văn Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
11:00:00 13/09/2025
11:30:00 13/09/2025
Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:30:00 13/09/2025
14:30:00 13/09/2025
Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
14:00:00 13/09/2025
15:00:00 13/09/2025
HTT Huỳnh Văn Thanh(TBA).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
14:30:00 13/09/2025
15:30:00 13/09/2025
Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
15:00:00 13/09/2025
16:00:00 13/09/2025
Lê Huy Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
15:30:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
16:00:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Nguyễn Thị Anh Kiều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 12/09/2025
17:00:00 12/09/2025
Khu phố Long Thời, Sân Cu, Long Đại, Trường Lộc, Trường Thiện Phường Long Hoa.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Khu phố 2 phường Long Hoa.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Khu phố Long Thới phường Hòa Thành.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 12/09/2025
17:00:00 12/09/2025
Ấp Phước Lập, Phước Hội xã Phước Chỉ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 12/09/2025
11:30:00 12/09/2025
Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 12/09/2025
11:30:00 12/09/2025
Ấp Cao Su xã Long Thuận.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 12/09/2025
17:00:00 12/09/2025
Ấp Cao Su xã Long Thuận.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 13/09/2025
17:00:00 13/09/2025
Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 14/09/2025
11:30:00 14/09/2025
Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
