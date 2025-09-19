Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 19 – 21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025
Lịch cúp điện Long Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Khu làm việc của Trường CĐXD Miền Tây, Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Khu làm việc của Cty TNHH Thiên Phú Mỹ (KS Paris), Đường Trần Phú, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 21/09/2025
16:30:00 ngày 21/09/2025
Từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp: Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Một phần khu dân cư phường 9, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long, khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Quới Đông, Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 21/09/2025
16:30:00 ngày 21/09/2025
Phía tay phải hướng từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long và từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long - Các ấp Phước Bình, ấp Phước Hiệp, ấp An Hiệp, KDC An Hiệp, Chợ An Hiệp, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long - Một phần khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Quới Đông, Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Ôn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 19/09/2025
16:30:00 ngày 19/09/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Gia Kiết 4B, một phần ấp Gia Kiết, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 20/09/2025
13:00:00 ngày 20/09/2025
Các ấp: 1, 2, 3, 4, 5, 6; ấp Mỹ Lợi, Đục Dong, Tích Khánh, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00:00 ngày 20/09/2025
13:00:00 ngày 20/09/2025
Các ấp: Vĩnh Trinh, Vĩnh Khánh 1, Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân; các ấp: Cây Gòn, Tích Khánh, Tích Lộc, Tích Phú, Tích Phước, Tích Qưới, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 19/09/2025
11:30:00 ngày 19/09/2025
Ấp Cần Súc, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 19/09/2025
16:30:00 ngày 19/09/2025
Ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Vồn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 20/09/2025
12:30:00 ngày 20/09/2025
Trạm Trung tâm hành chính phường Bình Minh tại Khóm 5, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 21/09/2025
12:30:00 ngày 21/09/2025
Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam (trạm hướng về Công ty ChingLuh) tại lô F, khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 21/09/2025
09:00:00 ngày 21/09/2025
Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam (trạm hướng về Công ty Bê tông 620) tại lô F, khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 21/09/2025
10:00:00 ngày 21/09/2025
Công ty CP Kỹ Thuật & Ôtô Trường Long-CN Vĩnh Long tại lô 1A, 1B, A11, A12, khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trung Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Long Hồ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/09/2025
11:30:00 ngày 19/09/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Cầu Bà Phú, trạm Cầu Bà Phú 1 và TBA Thức ăn Ba Tấn, tổ 4, tổ 7, ấp Phú Mỹ, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/09/2025
16:30:00 ngày 19/09/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Rạch Xếp, tổ 8, ấp An Thạnh, An Thành, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nhum
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Quới
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Tân Mỹ, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 19/09/2025
12:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Tân Lập, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Tân Lập, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/09/2025
17:00:00 ngày 19/09/2025
Ấp Tân Yên, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
