Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện cuối tuần

Thứ sáu, 11:15 19/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 19 – 21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Khu làm việc của Trường CĐXD Miền Tây, Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Khu làm việc của Cty TNHH Thiên Phú Mỹ (KS Paris), Đường Trần Phú, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 21/09/2025

16:30:00 ngày 21/09/2025

Từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp: Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Một phần khu dân cư phường 9, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long, khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Quới Đông, Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 21/09/2025

16:30:00 ngày 21/09/2025

Phía tay phải hướng từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long và từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long - Các ấp Phước Bình, ấp Phước Hiệp, ấp An Hiệp, KDC An Hiệp, Chợ An Hiệp, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long - Một phần khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Quới Đông, Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 19/09/2025

16:30:00 ngày 19/09/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Gia Kiết 4B, một phần ấp Gia Kiết, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 20/09/2025

13:00:00 ngày 20/09/2025

Các ấp: 1, 2, 3, 4, 5, 6; ấp Mỹ Lợi, Đục Dong, Tích Khánh, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:00:00 ngày 20/09/2025

13:00:00 ngày 20/09/2025

Các ấp: Vĩnh Trinh, Vĩnh Khánh 1, Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân; các ấp: Cây Gòn, Tích Khánh, Tích Lộc, Tích Phú, Tích Phước, Tích Qưới, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 19/09/2025

11:30:00 ngày 19/09/2025

Ấp Cần Súc, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 19/09/2025

16:30:00 ngày 19/09/2025

Ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 20/09/2025

12:30:00 ngày 20/09/2025

Trạm Trung tâm hành chính phường Bình Minh tại Khóm 5, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/09/2025

12:30:00 ngày 21/09/2025

Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam (trạm hướng về Công ty ChingLuh) tại lô F, khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/09/2025

09:00:00 ngày 21/09/2025

Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam (trạm hướng về Công ty Bê tông 620) tại lô F, khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 21/09/2025

10:00:00 ngày 21/09/2025

Công ty CP Kỹ Thuật & Ôtô Trường Long-CN Vĩnh Long tại lô 1A, 1B, A11, A12, khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trung Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/09/2025

11:30:00 ngày 19/09/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Cầu Bà Phú, trạm Cầu Bà Phú 1 và TBA Thức ăn Ba Tấn, tổ 4, tổ 7, ấp Phú Mỹ, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/09/2025

16:30:00 ngày 19/09/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Rạch Xếp, tổ 8, ấp An Thạnh, An Thành, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Tân Mỹ, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 19/09/2025

12:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Tân Lập, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Tân Lập, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/09/2025

17:00:00 ngày 19/09/2025

Ấp Tân Yên, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùngLịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đườngLịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 17-21/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-21/9/2025: Vị Thanh, Tân Hòa hay Ngã Bảy bị cúp điện nhiều nhất để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-21/9/2025: Vị Thanh, Tân Hòa hay Ngã Bảy bị cúp điện nhiều nhất để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 16-21/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Cùng chuyên mục

Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồng

Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồng

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ giảm giá trực tiếp tới 50%, nhiều thương hiệu chăn ga gối đệm còn tặng kèm quà cho khách mua sắm dịp giao mùa. Người tiêu dùng hưởng lợi lớn khi vừa mua được sản phẩm với giá chỉ từ 122.000 đồng.

Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang Vision

Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc có giá rẻ chỉ như Vision nhưng được thiết kế, trang bị tính năng chẳng kém SH, Air Blade.

Chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba, lão nông Cần Thơ đều tay thu bộn tiền

Chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba, lão nông Cần Thơ đều tay thu bộn tiền

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Từng chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba giống từ Đài Loan (Trung Quốc), ông Trần Hồng Quan giờ sở hữu trang trại chăn nuôi 'khủng', đút túi cả tỷ đồng mỗi năm.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá cho thuê chung cư tại quận Hoàng Mai cũ: Khu vực nào có giá ‘mềm’ hơn – Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở?

Giá cho thuê chung cư tại quận Hoàng Mai cũ: Khu vực nào có giá ‘mềm’ hơn – Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở?

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê chung cư tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai trước đây đang ở ngưỡng khá cao.

Giá vàng hôm nay 20/9: Giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng, giá vàng trong nước ra sao?

Giá vàng hôm nay 20/9: Giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng, giá vàng trong nước ra sao?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.686 USD/ounce, tăng thêm 40,4 USD/ounce so với phiên liền trước.

Sau "bánh dẻo thị phi", chiếc bánh nướng này cũng được nhiều chị em "rốp rẻng" nhắc tên

Sau "bánh dẻo thị phi", chiếc bánh nướng này cũng được nhiều chị em "rốp rẻng" nhắc tên

Xu hướng - 21 giờ trước

Đây là loại bánh mới của 1 thương hiệu bánh Trung Thu nổi tiếng.

Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?

Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng B có giá bán hợp lý lại đang được ưu đãi lớn, trang bị hiện đại và thiết kế ngoại thất rất bắt mắt, cuốn hút người hâm mộ.

Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7

Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi đối với sản phẩm kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do chỉ số chống năng công bố trên nhãn không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.

Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộ

Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộ

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Xem nhiều

SUV hạng B giá 448 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning vừa ra mắt ở Ý

SUV hạng B giá 448 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning vừa ra mắt ở Ý

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV hạng B mang thương hiệu Ý có trang bị nổi bật nhưng giá lại không cao hơn chiếc hatchback Kia Morning tới từ Hàn Quốc quá nhiều.

Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage giảm cực mạnh, thấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam

Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage giảm cực mạnh, thấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

Xu hướng
42 triệu đồng sở hữu xe ga 150cc, trang bị sánh SH, rẻ hơn hẳn Air Blade, đáng mua nhất phân khúc

42 triệu đồng sở hữu xe ga 150cc, trang bị sánh SH, rẻ hơn hẳn Air Blade, đáng mua nhất phân khúc

Giá cả thị trường
Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 mới nhất rẻ chưa từng thấy, xả kho những chiếc cuối cùng khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 mới nhất rẻ chưa từng thấy, xả kho những chiếc cuối cùng khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top