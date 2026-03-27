Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo
GĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nam (SN 1999, trú tại thôn Kim Tiến, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định, từ khoảng cuối tháng 12/2025, Triệu Văn Nam thông qua tài khoản mạng xã hội Tiktok tên "Hồng Mê Muội" và tài khoản Zalo "Vườn nhà sam" thực hiện livestream rao bán các cây hồng muội.
Khi có người hỏi mua, Nam yêu cầu khách hàng đặt trước một số tiền cụ thể. Sau đó đối tượng gửi cho khách hàng đặt mua không phải cây hồng muội như quảng cáo trên live stream mà là những cành sầm đá (đã vặt hết lá chỉ để lại phần búp non trông giống cây hồng muội), phần gốc cành được vùi ở trong chậu đất hoặc cát, giá trị thấp hơn so với cây hồng muội thật.
Khi khách hàng biết mình bị lừa đã gọi điện, nhắn tin qua tài khoản zalo hoặc số điện thoại của Nam để phản hồi thì đối tượng không nghe, không trả lời tin nhắn hoặc chặn liên lạc với nạn nhân.
Qua xác minh xác định với thủ đoạn trên, Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo: Những ai là bị hại của đối tượng Triệu Văn Nam với thủ đoạn nêu trên đề nghị đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên thụ lý Thiếu tá Phạm Ngọc Hưng (số điện thoại 0917.848.886) để trình báo và được giải quyết theo quy định.
Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh ánPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Châu Trường Phúc điều khiển xe máy bám theo phụ nữ đi một mình, áp sát rồi có hành vi sàm sỡ để gây hoảng loạn, khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp túi xách.
Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở HuếPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.
Nửa đêm, gã thanh niên trộm 4 nhẫn vàng trong xe ô tô không khóa cửaPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Qua đấu tranh, Tiệp khai do cần tiền tiêu xài nên đối tượng thường lang thang tại các khu đô thị, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Tuy nhiên, khi vừa trộm được tiền và 4 nhẫn vàng trong xe ô tô thì bị Công an phát hiện bắt giữ.
Khởi tố, bắt giam Mai Thị Minh vì phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nướcPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam.
Phá sới bạc trong trại lợn, khởi tố nhiều đối tượngPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng chủ một trang trại quy mô lớn ở Hà Tĩnh lợi dụng hoạt động chăn nuôi lợn để tổ chức sới bạc, thu hút nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc.
Người đàn ông dùng súng tự chế gây án mạng liên hoànPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Vì mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Ngọc Đạo thuê xe từ Đà Nẵng về Quảng Trị rồi ra tay sát hại tài xế taxi, mẹ vợ, gây thương tích nặng cho bố vợ.
Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?Pháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định đường dây chiếm đoạt tài sản qua hệ sinh thái ONUS có quy mô đặc biệt lớn. Nhiều nhà đầu tư bị các đối tượng lừa đảo hàng tỷ USD.
Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long: Bắt tạm giam 2 cán bộ Công an vì 'bỏ lọt' tội phạmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - VKSND Tối cao đã khởi tố nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn và một thuộc cấp vì hành vi cố ý, nhằm mục đích bao che, không xử lý hình sự đối với tài xế gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người.
Cụ ông suýt mất tiền vì cuộc gọi mạo danhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Các đối tượng gọi điện thoại cho ông C. tự xưng là cán bộ Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy, thông báo ông có liên quan đến một đường dây tội phạm và yêu cầu phối hợp điều tra, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lô hàng gần 4.000 sản phẩm 'vô chủ': Công an Điện Biên phát thông báo tìm người nhậnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện một xe khách vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm và hàng hóa dạng bột không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
