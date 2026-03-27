Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nam (SN 1999, trú tại thôn Kim Tiến, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định, từ khoảng cuối tháng 12/2025, Triệu Văn Nam thông qua tài khoản mạng xã hội Tiktok tên "Hồng Mê Muội" và tài khoản Zalo "Vườn nhà sam" thực hiện livestream rao bán các cây hồng muội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các quyết định tố tụng đối với Triệu Văn Nam.

Khi có người hỏi mua, Nam yêu cầu khách hàng đặt trước một số tiền cụ thể. Sau đó đối tượng gửi cho khách hàng đặt mua không phải cây hồng muội như quảng cáo trên live stream mà là những cành sầm đá (đã vặt hết lá chỉ để lại phần búp non trông giống cây hồng muội), phần gốc cành được vùi ở trong chậu đất hoặc cát, giá trị thấp hơn so với cây hồng muội thật.

Khi khách hàng biết mình bị lừa đã gọi điện, nhắn tin qua tài khoản zalo hoặc số điện thoại của Nam để phản hồi thì đối tượng không nghe, không trả lời tin nhắn hoặc chặn liên lạc với nạn nhân.

Qua xác minh xác định với thủ đoạn trên, Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo: Những ai là bị hại của đối tượng Triệu Văn Nam với thủ đoạn nêu trên đề nghị đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên thụ lý Thiếu tá Phạm Ngọc Hưng (số điện thoại 0917.848.886) để trình báo và được giải quyết theo quy định.

