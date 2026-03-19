Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán 'thiên thạch' giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng
GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ và niềm tin vào các vật phẩm phong thủy thần bí, một nhóm đối tượng đã dàn dựng kịch bản bán “thiên thạch” giả để chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân tại Hà Nội. Vụ án vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công.
Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng gồm: Man Thăng Long (SN 1976, trú tại Hưng Yên), Tô Minh Quảng (SN 1976, trú tại Quảng Nam cũ), Vương Cường (SN 1976, trú tại Hà Nội) và Mai Văn Cường (SN 1983, trú tại Tuyên Quang).
Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt, 2 xe ô tô (trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng) cùng nhiều điện thoại và tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.
Theo hồ sơ điều tra, đầu năm 2025, Man Thăng Long nhận thấy nhu cầu mua "thiên thạch" với giá cao của những người tin vào yếu tố tâm linh đang rộ lên trên mạng xã hội. Đối tượng này đã nảy sinh ý định làm giả "thiên thạch" và lôi kéo 3 đối tượng còn lại cùng tham gia. Nhóm này phân công vai trò cụ thể để tìm kiếm những nạn nhân có điều kiện kinh tế và có lòng tin vào các giá trị thần bí.
Khi tiếp cận được bà D.T. (trú tại TP Hà Nội), nhóm đối tượng đã dàn dựng một kịch bản giao dịch hết sức công phu. Chúng yêu cầu thực hiện giao dịch tại địa điểm định sẵn và tổ chức các nghi thức “cúng lễ” nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối rằng đây là báu vật có linh tính.
Sau khi bà D.T. đồng ý mua và giao số tiền 11 tỷ đồng vào tháng 5/2025, nhóm đối tượng đã cho "thiên thạch" vào két sắt và dán niêm phong. Chúng dặn dò nạn nhân tuyệt đối không được tự ý mở két, nếu muốn kiểm tra phải mời chính các đối tượng đến để "làm lễ" giải hạn, nếu không sẽ gặp điềm xấu.
Bằng chiêu bài này, nhóm đối tượng liên tục trì hoãn và đưa ra nhiều lý do tâm linh để ngăn cản nạn nhân mở két kiểm tra vật phẩm. Phải đến đầu tháng 3/2026, sau gần một năm chờ đợi trong nghi ngờ, bà D.T. mới trình báo sự việc với Cơ quan Công an.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vào ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm lừa đảo này.
Vụ án Mr Pips: Cuộc 'tẩu tán' tài sản nghìn tỷ và những vali đầy vàng, USD của bố mẹ bị canPháp luật
GĐXH - Ngay sau khi "ông trùm" lừa đảo Mr Pips bị bắt giữ, bố mẹ và người thân của đối tượng này đã lập tức rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, mua gom lượng lớn vàng SJC và ngoại tệ rồi mang đi gửi người thân nhằm thoát khỏi sự phong tỏa của cơ quan chức năng.