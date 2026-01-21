Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Ngày 21/1, Công an xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi lừa đảo bằng hình thức bán vé xe qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin, Công an xã Đông Kinh phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội "ảo", tài khoản ngân hàng "ảo", số điện thoại "ảo" để lừa đảo người dân đặt mua vé xe khách rồi chiếm đoạt tài sản.

Sau quá trình điều tra, ngày 20/1, Công an xã Đông Kinh đã tiến hành bắt 2 đối tượng Nguyễn Chiến Thắng (SN 1999) và Đoàn Xuân Thế (SN: 1999, cùng trú tại xóm 5, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình), thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Các đối tượng khai, do nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ nên đã cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, 2 đối tượng đã tạo các tài khoản Facebook giả như “Xe Khách Bảo Nam”, “Xe Khách Minh Dũng” và các nhà xe khác rồi đăng bài trên trang cá nhân và các hội nhóm kèm số điện thoại “rác”. Khi có người liên hệ đặt vé xe qua mạng, Thắng và Thế yêu cầu phải chuyển tiền đặt cọc trước 50% giá trị của vé xe. Sau khi nhận tiền xong, các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với người mua.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 9/2025 đến nay, 2 đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, 2 đối tượng đều đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ việc đang được điều tra.