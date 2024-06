Lộ mặt kẻ chuyên bán tài khoản ngân hàng cho nhóm tội phạm lừa đảo

Câu chuyện hi hữu này xảy ra khi một nhóm chuyên thực hiện các cuộc điện thoại mạo danh để lừa đảo, bị chính những người bán tài khoản cho mình "khoắng" sạch số tiền mà các nạn nhân chuyển đến.



Nạn nhân là một phụ nữ tên T trú tại Hà Nội. Theo trình báo của bà T với Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thì khi đang ở nhà, bà nhận được cuộc điện thoại. Phía đầu dây bên kia xưng là công an và đang điều tra đường dây tội phạm liên quan đến ma túy. Vị "công an" liên tục đe dọa, nói số tiền trong tài khoản của bà T có liên quan đến vụ án.

Đang hoang mang, lại bị những lời dọa nạt hết sức căng thẳng, bà T đã đồng ý ra ngân hàng để rút hơn 700 triệu tiền tiết kiệm và chuyển vào số tài khoản mà vị "công an" kia chỉ định nhằm "chứng minh mình không có tội".

Sau khi chuyển hết hơn 700 triệu vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh, bà T gọi điện lại cho vị "công an" thì thấy bị chặn liên lạc. Biết bị lừa, bà T tìm đến cơ quan điều tra trình báo.

Xác định đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng, kẻ gian đã mạo danh công an để dọa nạt khiến nạn nhân làm theo các yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt nên Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng vào cuộc.

Qua rà soát, công an phát hiện chủ tài khoản mà bà T chuyển tiền vào là Lương Khánh Linh (SN 2003, trú tại phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội). Công an cũng xác định được, sau khi bà T chuyển tiền, Linh có đến trụ sở ngân hàng để rút 750 triệu đồng.

Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Triệu tập Linh lên làm việc, đối tượng khai được một người không quen biết nhờ ra ngân hàng rút tiền. Sau đó Linh được đối tượng kia "cảm ơn". Mọi việc đều diễn ra ngoài đường, xong việc Linh và đối tượng "lạ mặt" đã không còn liên hệ.

Lời khai của Linh khiến các điều tra viên nghi ngờ. Tiếp tục xác minh, các anh phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường của người phụ nữ này. Linh vốn dĩ không có công ăn việc làm, tuy nhiên thời gian gần đây chị ta lại chi tiêu nhiều tiền vào việc trả hết nợ, mua xe và đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Những manh mối này đưa các điều tra viên đến nhận định, Linh cùng chồng là Lã Minh Đức (SN 1986, trú tại Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội) có liên quan đến đường dây lừa đảo trên không gian mạng.

Sau khi củng cố hồ sơ, công an tiến hành triệu tập cả Linh và Đức đến làm việc. Trước những bằng chứng thuyết phục, hai đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Theo đó, khoảng giữa năm 2023, Linh đến ngân hàng T để mở 4 tài khoản ngân hàng mang tên mình. Số tài khoản này sau đó được Linh bán lại cho Phạm Quốc Tuấn (SN 1995, trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) với giá 400 nghìn đồng/tài khoản. Tuấn sau đó bán lại số tài khoản trên cho một đối tượng không quen biết để hưởng chênh lệch 1 triệu đồng.

Vài tháng sau, Tuấn bảo Linh đến ngân hàng để sao kê tài khoản. Lúc này phát hiện trọng các tài khoản đứng tên Linh có số tiền 163 triệu đồng. Cả nhóm biết đây là tiền phi pháp, nếu chúng có chiếm đoạt thì các đối tượng mua tài khoản sẽ không dám trình báo.

Nghĩ là làm, Tuấn bảo Linh đề nghị ngân hàng chặn giao dịch chuyển đi của các tài khoản trên với mục đích nếu có tiền về chúng sẽ rút ra chia nhau.

Vài tháng sau, khi tiến hành sao kê, Linh biết có số tiền 750 triệu được chuyển về tài khoản. Ngay lập tức đối tượng này đã trực tiếp đến ngân hàng và rút sạch. Lấy được số tiền lớn, cả nhóm Linh, Đức, Tuấn chia nhau.

Trong vụ án này, Tuấn là đối tượng "cộm cán", nhiều lần phạm tội. Tuấn từng bị xử phạt hành chính một lần về hành vi mua bán tài khoản, cũng từng bị TAND thành phố Hải Dương kết án vì hành vi tương tự.

Dù nhiều lần chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng Tuấn không thay đổi, vẫn tiếp tục móc nối với nhiều người để mua tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho các đối tượng "mưu đồ xấu".