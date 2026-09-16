Loài cá hiếm bậc nhất thế giới, không có mắt và da trong suốt

Đội ngũ các nhà khoa học Mỹ đã tìm được một trong những loài cá hiếm nhất thế giới tại hang Bobcat gần Huntsville (bang Alabama, Mỹ).

Theo đó, trong lúc nghiên cứu môi trường của hang Bobcat, Tiến sĩ Matthew Niemiller thuộc Đại học Alabama ở Huntsville (Mỹ) đã phát hiện một loài cá hang động với ngoại hình vô cùng kỳ lạ, chưa từng được khoa học ghi nhận trước đó, theo Đài CNN đưa tin.

Loài cá mới không có mắt và phần lưng gù lên, với các tia vây nhọn và mõm có hình dạng khác biệt so với các loài cá hang động đã biết. Đặc biệt, chúng không hề có sắc tố da. Lớp da trong suốt cho phép người xem nhìn xuyên thấu vào tận bộ não bên trong.

Theo Tiến sĩ Jonathan Armbruster, đồng tác giả nghiên cứu, hiện tượng cơ thể trong suốt này thường giúp các loài cá ngụy trang khi sinh sống ở vùng nước trong vắt.

Loài cá mới có vẻ ngoài vô cùng dị biệt. Ảnh: Niemiller Nature LLC.

Với ngoại hình gợi nhớ đến các sinh vật trong phim viễn tưởng, sinh vật này được đặt tên khoa học là Demogorgonichthys arcanus, hay "cá hang động ác quỷ". Cái tên này được lấy cảm hứng trực tiếp từ quái vật Demogorgon trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Stranger Things".

Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng đây chỉ là một biến thể ngoại hình của những loài cá đã biết. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu mẫu vật, tiến hành chụp cắt lớp CT và xét nghiệm di truyền học, họ phát hiện ra rằng cấu trúc xương của chúng hoàn toàn khác biệt với các loài động vật khác trong hang.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Scientific Reports vào đầu tháng 7 đã chính thức xác nhận đây là một chi và loài hoàn toàn mới.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể xác định có bao nhiêu cá thể cá hang quỷ trong tự nhiên, nhưng chúng được cho nằm trong số những loài cá hiếm nhất thế giới. Giới khoa học cũng chưa thể phân biệt được con đực và con cái, cũng như hoàn toàn chưa có manh mối nào về cách thức sinh sản của chúng. Về tập tính ăn uống, loài cá này có thể nuốt bất cứ thứ gì lọt vừa vào miệng.

Phát hiện về cá hang quỷ cho thấy có thể vẫn còn nhiều loài sinh vật chưa từng được giới khoa học tìm thấy, thậm chí tại những khu vực đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Các chuyên gia nhấn mạnh, những sinh vật hang động giống như một hệ thống cảnh báo sớm về môi trường. Nếu quần thể của chúng suy giảm, đó là dấu hiệu cho thấy nguồn nước ngầm có thể đang bị ô nhiễm. Việc nhận diện và bảo vệ những loài sinh vật như cá ác quỷ không chỉ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học toàn cầu, mà cốt lõi còn là để bảo vệ nguồn sống và tương lai của chính con người.

Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, Pháp luật Việt Nam)