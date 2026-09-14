Ngư dân câu được con cá trê khổng lồ dài 1,9 mét, nặng 78kg trên sông

Những ngư dân nghiệp dư ở huyện Karasu, tỉnh Sakarya, Thổ Nhĩ Kỹ, đã bắt được một con cá trê có kích thước hiếm thấy khi đang câu cá trên sông Sakarya. Cihan Çelik và những người bạn của anh, những người thường xuyên câu cá trong vùng, đã rất nỗ lực để đưa con cá khổng lồ này vào bờ sau khi nó mắc câu.

Những ngư dân nghiệp dư, sau khi đã bỏ rất nhiều công sức để kéo con cá ra khỏi nước, đã dùng dây thừng buộc nó vào xe để vận chuyển vào bờ.

Con cá trê khổng lồ nặng 78kg. Ảnh: Sakaryapostasi

Con cá trê bắt được có chiều dài khoảng 190 cm và nặng 78 kg. Cihan Çelik và bạn bè nằm cạnh con cá để so sánh kích thước của nó. Những khoảnh khắc này đã được ghi lại bằng máy ảnh và thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội.

Cihan Çelik và những người bạn đi câu của anh không giấu nổi niềm vui sướng trước kích thước khổng lồ của con cá trê mà họ bắt được.

Cá trê được biết đến là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất. Việc hiếm khi bắt được những con cá có kích thước như vậy ở những nguồn nước dồi dào như sông Sakarya cho thấy sự đa dạng sinh thái và tiềm năng đánh bắt cá của khu vực này.

Khi hoạt động câu cá nghiệp dư ngày càng trở nên phổ biến ở Karasu và vùng phụ cận, việc bắt được những con cá lớn như vậy được coi là một sự phát triển thú vị đối với cả người dân địa phương và những người đam mê câu cá.

Phương Linh (t/h)