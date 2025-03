Loại cây xanh mang ý nghĩa hạnh phúc - bình an, dễ trồng dễ chăm sóc

Chậu cây hạnh phúc

Đúng như tên gọi cây Hạnh Phúc, việc sở hữu 1 chậu cây hạnh phúc sẽ giúp gia chủ thêm niềm vui, hạnh phúc, đầm ấm.

Hạnh phúc sẽ có 2 kiểu cây: Hạnh phúc đặt bàn và hạnh phúc đặt sàn. Hạnh phúc đặt bàn hay hạnh phúc mini có chiều cao cả cây và chậu khoảng 30 – 40cm, cây thích hợp để đặt bàn làm việc, hộp tủ tài liệu.

Hạnh phúc đặt sàn, cây có chiều cao khoảng 1,6 – 2,0m, tùy vào không gian nội thất mà ta có thể lựa chọn chậu cây để bày trí.

Hạnh phúc gốc đặt sàn.

Hạnh phúc bày trí nội thất cần lưu ý chọn vị trí đặt có đầy đủ ánh sáng, tránh những nơi tối, không gian bí.

Chậu cây bình an

Bình an, một loại cây xanh nội thất rủ mềm mại rất thích hợp để bày trí bàn làm việc, tủ tài liệu, hôp gỗ.

Đúng với cái tên của nó, chậu cây bình an có ý nghĩa phong thủy mang đến may mắn - bình an – hạnh phúc cho gia chủ.

Chậu cây vạn niên thanh

Vạn niên thanh có 2 kiểu cây, vạn niên thanh rủ và vạn niên thanh leo cột. Vạn niên thanh rủ thường dùng để bày trí bàn làm việc, hộp gỗ, tủ tài liệu, chiều cao trung bình 1 chậu cây là 0,2 – 0,4m. Vạn niên thanh leo cột cây có kích thước trung bình khoảng 1,4 – 1,8m.

Vạn niên thanh rủ đặt tủ tài liệu.

Vạn niên thanh, một loại cây xanh nội thất được nhiều người ưa thích bởi sự bền đẹp của cây cũng như công dụng thanh lọc không khí, hấp thu sóng điện từ phát ra từ máy tính, máy in, điện thoại, các chất độc từ sơn tường…

Theo quan niệm phong thủy, việc sở hữu một chậu cây vạn niên thanh sẽ giúp cho gia chủ thêm sung túc bình an.

Chậu cây xanh ghép kết hợp

Chậu cây ghép kết hợp là một tác phẩm nghệ thuật cây, đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và tay nghề cây rất tốt. Mỗi loại cây mang một hình thái và ý nghĩa khác nhau. Chậu cây ghép kết hợp là chậu cây được trồng ghép từ nhiều loại cây, có đặc tính và điều kiện chăm sóc tương đồng nhau, theo một chủ đề hoặc theo một dụng ý riêng. Trong mỗi chậu cây kết hợp sẽ bao gồm có cây chủ đạo và các cây bổ trợ.

Chậu cây kim phát tài ghép kết hợp

Chậu cây kim phát tài ghép kết hợp, cây chủ đạo là kim phát tài, các cây bổ trợ có thể kết hợp là: Tứ lan, vạn niên thanh rủ, lan đô la, ngọc ngân, sơn hồng môn…

Kim phát tài ghép kết hợp.

Theo các chuyên gia phong thủy, việc sở hữu chậu cây kim phát tài ghép kết hợp sẽ giúp cho gia chủ thêm vượng vận, mang đến sự thăng tiến, thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp và cuộc sống.

Chậu cây môn trường sinh ghép kết hợp

Như tên gọi, môn trường sinh sẽ là cây chủ đạo, các cây phụ bổ trợ sẽ là: Ngọc ngân, đại đế, sơn hồng môn, vạn niên thảnh rủ, lan đô la…

Với chậu cây kết hợp môn trường sinh, người ta quan niệm sẽ mang đến điều tốt lành, hạnh phúc, may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Chậu cây môn trường sinh ghép kết hợp là điểm nhấn cho văn phòng riêng, hành lang, sảnh tòa nhà, khu vực lễ tân. Cây có vẻ đẹp tươi mới thu hút người nhìn.

Chậu cây đại phú gia ghép kết hợp

Đại phú gia ghép kết hợp, một sản phẩm xanh mới lạ được rất nhiều người ưa thích dùng để bày trí văn phòng, nhà riêng, phòng lãnh đạo... góp phần tăng mảng xanh, điều hòa không khí.

Đại phú gia ghép kết hợp - chậu composit cao cấp

Về ý nghĩa trong phong thủy: Đại có nghĩa là nhiều, to lớn. Phú có nghĩa là phú quý. Gia có nghĩa là gia đình hoặc chủ nhân. Từ ý nghĩa đó, đại phú gia ghép kết hợp được cho là cây phong thủy sinh tiền - tài -lộc.