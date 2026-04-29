Loài chim bí ẩn nhất thế giới, chỉ còn lại 1.000 cá thể
Mới đây, một người đàn ông đã tình cờ phát hiện và ghi lại hình ảnh của loài chim vô cùng quý hiếm và khó gặp này ngoài tự nhiên.
Một blogger chuyên viết về hoạt động ngoài trời ở Chiết Giang, Trung Quốc gần đây đã chia sẻ một video trên mạng xã hội về việc giải cứu một "loài chim hoang dã hung dữ nhưng chưa được xác định" và bất ngờ thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng. Ban đầu tưởng chừng chỉ là một vụ giải cứu động vật hoang dã thông thường, nhưng hóa ra đó là một Cò trắng họng đen (Gorsachius magnificus), được mệnh danh là "loài chim bí ẩn nhất thế giới", với chỉ khoảng 1.000 cá thể còn lại trên toàn thế giới, theo nhận định của các chuyên gia.
Theo các báo cáo từ truyền thông Trung Quốc, ông Ngô, một blogger đến từ Chiết Giang, cho biết cách đây vài ngày, vào một buổi tối, khi đang trở về bờ từ một hòn đảo ở hồ Tiền Đảo cùng bạn bè bằng thuyền, ông vô tình phát hiện một con chim mà ông chưa từng thấy trước đây đang vùng vẫy trong vùng nước nông. Quan sát kỹ hơn, ông thấy đôi chân mảnh khảnh của con chim bị vướng chặt vào những sợi lưới đánh cá bỏ đi, khiến nó không thể tự bay đi.
Ông Ngô sau đó đã cùng bạn bè giải cứu con chim. Ông nhớ lại lúc đó con chim trông rất hung dữ, thậm chí còn phát ra tiếng "quạc quạc" khàn khàn. Ông và bạn bè chỉ dám chậm rãi tiến lại gần và cứu nó sau khi cầm gậy.
Ông nói, "Lúc đầu con chim rất hung dữ, nhưng khi chúng tôi đến đủ gần để cứu nó, nó trở nên rất hiền lành." Sau khi cẩn thận cắt dây lưới, con chim bay đi. Lúc đầu, ông nghĩ đó chỉ là một loài chim nước bình thường, cho đến khi ông tìm kiếm trên mạng và phát hiện ra rằng mình đã cứu được một con cò trắng họng đen cực kỳ quý hiếm.
Sau đó, hãng truyền thông Trung Quốc Red Star News đã gửi những bức ảnh liên quan đến ông Vương Nguyên Cương, Trạm trưởng Trạm cứu hộ chim chóc Nam Xương, Tứ Xuyên. Con chim được xác định là cò họng đen. Được biết, loài này nằm trong danh sách động vật hoang dã được bảo vệ cấp I của Trung Quốc, thuộc "Danh sách động vật hoang dã trọng điểm quốc gia".
Cò họng đen, một loài chim di cư quý hiếm, chỉ có khoảng 1.000 cá thể trên toàn thế giới và là động vật hoang dã được bảo vệ cấp I ở Trung Quốc đại lục. Nổi tiếng với thói quen hoạt động về đêm, không thích sống theo bầy đàn và tính cách trầm lặng, cò họng đen cực kỳ khó quan sát trong tự nhiên, khiến nó được mệnh danh là "loài chim bí ẩn nhất thế giới". Theo thống kê, nó thuộc nhóm 30 loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất toàn cầu.
Cò Hải Nam là loài đặc hữu của Trung Quốc, là loài chim định cư ở Hải Nam và là loài chim di cư hoặc tạm trú vào mùa hè ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang và An Huy. Việc phát hiện gần đây loài cò này ở Chiết Giang càng chứng minh rằng khu vực này sở hữu môi trường sinh thái phù hợp cho các loài chim đang bị đe dọa. Cuộc phát hiện bất ngờ này cũng cung cấp một ghi chép quý giá về hoạt động của loài chim đang bị đe dọa nghiêm trọng này.
Nguồn: ETtoday
