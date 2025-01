Loại củ quả mang đến nhiều may mắn trong ngày Tết

Chuối

Chuối là một loại trái cây quen thuộc với người dân Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc, nơi mà chuối thường được bày trên mâm ngũ quả.

Chuối được chọn làm quả tiêu biểu cho mâm ngũ quả ngày Tết, thường là chuối tiêu già vẫn giữ màu xanh. Mỗi nải chuối có trên 20 quả, cong đều nhau để "ôm" các loại hoa quả khác đặt bên trong. Trong lễ thờ cúng, người ta thường chọn chuối còn xanh để biểu thị sức sống mới, ý nghĩa bền vững, và sự che chở, bảo vệ.

Chuối đại diện như bàn tay ngửa, mang đến sự bình an, sung túc, và tình đoàn kết cho gia đình.

Chuối thường được ưa chuộng vì màu xanh của nó tượng trưng cho hành Mộc, mang lại ý nghĩa về sự bình an, sung túc, và sự đoàn kết. Trên mâm ngũ quả, chuối không chỉ là loại trái cây đẹp mắt mà còn góp phần nâng đỡ, bảo vệ các loại quả khác.

Phật thủ

Những ngày giáp Tết, sau khi chuẩn bị và mua sắm các vật dụng cần thiết, chị em thường tìm quả phật thủ đẹp để trưng bày trên bàn thờ hay mâm ngũ quả. Hành động này không chỉ vì hương thơm dịu nhẹ, tạo cảm giác thoải mái mà còn vì ý nghĩa tốt đẹp.

Theo chuyên gia văn hóa, khi Phật Giáo nhập vào Việt Nam, các nhà sư mang theo quả có mùi hương đặc trưng, hình giống ngón tay cong, biểu tượng của bàn tay Phật, ôm ấp và bảo bọc tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi.

Quan niệm xưa cho rằng phật thủ là quả thờ Phật và tổ tiên với mùi thơm quyến rũ, giữ vững thần linh.

Với hương thơm dài lâu và ý nghĩa tâm linh, nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật và tổ tiên, mong muốn lưu giữ thần linh trong nhà để mang lại may mắn, an lành, và no ấm.

Trái phật thủ thường bày trên mâm ngũ quả hoặc đặt trên bàn thờ, thắp hương để tôn vinh tổ tiên. Nếu trên mâm ngũ quả, phật thủ thường đặt ở vị trí chính giữa, nơi cao nhất.

Củ cải đỏ

Người Việt Nam thường trồng củ cải đỏ không chỉ vì màu sắc tươi xinh mà nó mang lại cảm giác may mắn. Đồng thời, củ cải đỏ còn là nguồn dinh dưỡng quý giá, tốt cho sức khỏe.

Củ cải đỏ là sự lựa chọn hoàn hảo để trang trí không gian sống và mang đến điều tốt lành cho gia đình.

Củ cải đỏ đang là loại cây cảnh được ưa chuộng nhất trong mùa Tết năm nay. Hình dáng tròn của củ cải đỏ tượng trưng cho sự no đủ và phong phú. Màu đỏ của nó thể hiện sự ấm áp, mang lại tài lộc và may mắn. Chính vì vậy, củ cải đỏ là sự lựa chọn hoàn hảo để trang trí không gian sống và mang đến điều tốt lành cho gia đình.

Bưởi

Mỗi khi tết đến, trên bàn thờ gia đình Việt đều trang trí mâm ngũ quả để cúng ông bà tổ tiên. Trong mâm ngũ quả, trái bưởi luôn chiếm vị trí quan trọng và không thể thiếu vào dịp Tết.

Bưởi không chỉ là loại trái được thờ cúng mà còn tượng trưng cho sự phúc lộc, viên mãn, đặc biệt là giống bưởi lễ Cát Tường với hình dáng bàn tay Phật ôm trái một cách tinh tế, mang ý nghĩa tâm linh.

Loại bưởi này không chỉ đẹp mắt trên mâm ngũ quả mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc.

Thanh long

Thanh long là một loại cây có quả mang ý nghĩa cát tường và thịnh vượng. Trồng cây thanh long trong nhà vào mùa xuân mang đến sự phú quý, sức khỏe và vận may cho gia đình. Đây cũng là món quà ý nghĩa mọi người tặng nhau để chúc an khang khi đầu năm mới bắt đầu.

Đây cũng là món quà ý nghĩa mọi người tặng nhau để chúc an khang khi đầu năm mới bắt đầu.

Quả thanh long tượng trưng cho sự hội tụ và biểu trưng cho sự cát tường, thịnh vượng. Chọn cây thanh long để trang trí bàn thờ không chỉ vì vẻ ngoại hình đẹp mắt mà còn vì ý nghĩa no đủ, sung túc của năm mới.

Quả đu đủ

Mâm ngũ quả là một phần không thể thiếu trong ngày tết cổ truyền của người Việt Nam. Trước là thờ cúng tổ tiên, sau là ước mong năm mới được an khang, thịnh vượng hơn năm trước. Mỗi loại quả khi bày trên ban thờ đều có ý nghĩa riêng, các loại trái cây bày lên thể hiện nguyện ước của gia chủ qua tên gọi, màu sắc và cách sắp xếp của chúng.

Giống như tên gọi của nó chưng đu đủ trong ngày Tết, người Việt Nam mang theo mong muốn được sự đầy đủ, thịnh vượng trong cuộc sống không những trong kinh tế mà còn cả tình cảm.

Đu Đủ là biểu tượng của đầy đủ thịnh vượng.

Quả đu đủ mang ý nghĩa hi vọng năm mới sẽ đủ đầy, không thiếu thốn trong mọi việc. Vậy nên chúng ta vẫn thường đặt lên bàn thờ gia tiên một trái đu đủ.

Hiện nay có loại đu đủ khắc chữ, không chỉ có hàm ý đủ đầy mà còn có ý mang đến tài lộc cho gia chủ, nhiều người thích bày lên mâm ngũ quả cũng rất đẹp.

