Loại quả phải 'giải cứu' nhiều năm, nay giá còn cao hơn sầu riêng

Bơ chạm đỉnh 200.000 đồng/kg ở điểm du lịch

Ông Lê Huy Quang, Giám đốc điều hành Lê's Farm (Lâm Đồng), xác nhận: "Do đang đầu mùa, lượng bơ chín ít, vùng trồng lại bị thu hẹp do nông dân chuyển sang sầu riêng và cà phê, khiến giá tăng mạnh". Thậm chí, tại một số điểm du lịch, giá bơ lên tới 200.000 đồng/kg.

Bơ đang có giá cao ngất. Ảnh: Lê Quang

Tuy nhiên, ông Quang cũng cảnh báo cũng do đang đầu mùa, nhiều thương lái gom bơ non để bán ra sớm. Vì vậy, người tiêu dùng cần cảnh giác với bơ non chưa đủ độ chín, ăn sẽ không ngon, thậm chí không ăn được.