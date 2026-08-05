Loài vật bị cho là tuyệt chủng suốt 66 triệu năm bất ngờ xuất hiện: Thọ tới 100 năm, mang thai suốt 5 năm

Loài vật bất ngờ xuất hiện trở lại khiến giới khoa học phải viết lại lịch sử

Trong nhiều thập kỷ, loài vật mang tên cá vây tay (coelacanth) được xem là một "bóng ma" của quá khứ. Dựa trên các hóa thạch tìm thấy, các nhà cổ sinh vật học tin rằng loài cá này đã tuyệt chủng vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 66 triệu năm trước, khi sự kiện tuyệt chủng hàng loạt xóa sổ phần lớn khủng long và nhiều sinh vật khác trên Trái Đất.

Mọi chuyện thay đổi vào ngày 22/12/1938. Một tàu đánh cá hoạt động ngoài khơi cửa sông Chalumna, bờ biển phía đông Nam Phi, bất ngờ kéo lên một con cá dài khoảng 1,5 m với lớp vảy dày, thân màu xanh ánh kim và những chiếc vây thịt khác thường. Không ai trên tàu biết đó là loài gì.

Mẫu vật sau đó được chuyển đến nữ giám tuyển bảo tàng Marjorie Courtenay-Latimer. (Ảnh: Smithsonian mag)

Mẫu vật sau đó được chuyển đến nữ giám tuyển bảo tàng Marjorie Courtenay-Latimer. Nhận thấy hình dáng kỳ lạ của con cá, bà đã liên hệ với nhà ngư học J. L. B. Smith để nhờ xác định. Sau quá trình nghiên cứu, Smith đi đến kết luận khiến cả giới khoa học sửng sốt: đây chính là cá vây tay – loài chỉ từng được biết đến qua hóa thạch và được cho là đã tuyệt chủng từ hàng chục triệu năm trước.

Khám phá này nhanh chóng được xem là một trong những phát hiện sinh học quan trọng nhất thế kỷ XX. Cái tên khoa học Latimeria chalumnae cũng được đặt nhằm vinh danh Marjorie Courtenay-Latimer, người đầu tiên nhận ra giá trị đặc biệt của mẫu vật.

"Hóa thạch sống" vẫn liên tục mang đến bất ngờ

Sau lần phát hiện đầu tiên, phải đến năm 1952 các nhà khoa học mới ghi nhận thêm một cá thể khác tại quần đảo Comoros, ngoài khơi châu Phi. Nhiều thập kỷ sau, năm 1997, một quần thể cá vây tay khác tiếp tục được phát hiện tại Indonesia và sau đó được xác định là một loài riêng mang tên Latimeria menadoensis.

Những tưởng bí mật về cá vây tay đã được giải mã, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy loài cá cổ đại này vẫn còn rất nhiều điều chưa được biết đến.

Một quần thể cá vây tay khác tiếp tục được phát hiện tại Indonesia và sau đó được xác định là một loài riêng mang tên Latimeria menadoensis. (Ảnh: NBC News)

Tháng 4/2025, một nhóm nhà khoa học quốc tế công bố trên tạp chí Scientific Reports việc lần đầu tiên ghi hình thành công cá vây tay Indonesia trong môi trường sống tự nhiên tại vùng biển Bắc Maluku. Trước đó, loài này chỉ được biết đến ở một số khu vực hạn chế quanh đảo Sulawesi và Tây New Guinea.

Theo nhóm nghiên cứu, cá thể được ghi nhận dài khoảng 1,1 m, xuất hiện ở độ sâu khoảng 144 m. Phát hiện này mở rộng đáng kể phạm vi phân bố đã biết của cá vây tay Indonesia, đồng thời cho thấy loài cá cổ đại này có thể tồn tại ở nhiều khu vực hơn so với nhận định trước đây.

Theo nhóm nghiên cứu, cá thể được ghi nhận dài khoảng 1,1 m, xuất hiện ở độ sâu khoảng 144 m. (Ảnh: Nature)

Các nhà khoa học cho rằng việc xác định thêm những quần thể mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn, bởi số lượng cá vây tay ngoài tự nhiên vẫn rất hiếm và môi trường sống của chúng chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu cũng như hoạt động của con người.

Sống gần một thế kỷ, mang thai suốt 5 năm

Không chỉ gây kinh ngạc bởi câu chuyện "trở về từ tuyệt chủng", cá vây tay còn sở hữu nhiều đặc điểm sinh học hiếm gặp.

Theo nghiên cứu được công bố trên Current Biology, loài cá này có thể sống gần 100 năm và phát triển rất chậm. Cá chỉ đạt đến độ tuổi sinh sản sau nhiều thập kỷ, khiến tốc độ phục hồi quần thể diễn ra chậm hơn nhiều so với phần lớn các loài cá khác.

Loài cá này có thể sống gần 100 năm và phát triển rất chậm. (Ảnh: Nature)

Đặc biệt, thời gian mang thai của cá cái có thể kéo dài khoảng 5 năm trước khi sinh con. Đây được xem là một trong những thời gian mang thai dài nhất từng được ghi nhận ở động vật có xương sống.

Các nhà khoa học cho rằng vòng đời kéo dài cùng tốc độ sinh sản thấp khiến cá vây tay đặc biệt dễ bị tổn thương trước các tác động từ môi trường hoặc hoạt động khai thác của con người.

Vẫn đang giúp con người giải mã lịch sử tiến hóa

Dù đã được phát hiện còn sống gần 90 năm, cá vây tay vẫn tiếp tục mang lại những phát hiện mới cho khoa học.

Một nghiên cứu được công bố năm 2025 bởi các nhà nghiên cứu của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian (Mỹ) cho thấy nhiều cấu trúc giải phẫu trong hộp sọ cá vây tay từng được mô tả suốt nhiều thập kỷ thực chất đã được hiểu chưa chính xác. Nhờ các công nghệ quét hiện đại, nhóm nghiên cứu đã xác định lại vị trí của nhiều cơ và dây chằng, góp phần làm sáng tỏ quá trình tiến hóa từ cá lên các động vật bốn chân.

Dù đã được phát hiện còn sống gần 90 năm, cá vây tay vẫn tiếp tục mang lại những phát hiện mới cho khoa học. (Ảnh: Nature)

Ngày nay, cá vây tay được mệnh danh là "hóa thạch sống" bởi tổ tiên của chúng đã xuất hiện trên Trái Đất từ hơn 400 triệu năm trước và hình thái cơ thể gần như không thay đổi đáng kể so với các mẫu hóa thạch cổ.

Mỗi lần phát hiện thêm một cá thể hay một quần thể mới không chỉ mang ý nghĩa đối với công tác bảo tồn, mà còn giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về lịch sử tiến hóa lâu đời của động vật có xương sống. Sau gần một thế kỷ kể từ lần đầu được phát hiện còn sống, cá vây tay vẫn tiếp tục chứng minh rằng thiên nhiên còn lưu giữ nhiều bí mật vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.

Nguyệt Phạm (Theo Nature, Smithsonian mag, SD)