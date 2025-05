Lời khai tiết lộ nguyên nhân nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê

Chiều 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Triều (47 tuổi, ngụ Ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi “Giết người” trong vụ giết nữ chủ quán cà phê ở xã Trung An, TP Mỹ Tho.

Nguyễn Hoàng Triều (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang

Theo điều tra ban đầu, Triều là tài xế xe tải, đang thuê phòng trọ ở phường 10, TP Mỹ Tho.

Tại cơ quan công an, bước đầu Triều khai, ngày 3/5, sau khi đi nhậu, gã đến quán cà phê nằm trên đường Phạm Hùng (xã Trung An, TP Mỹ Tho) do bà N.T.D (47 tuổi, quê TP Long Xuyên, An Giang) làm chủ để mua dâm. Tại đây, Triều và bà D xảy ra mâu thuẫn trong việc mua bán dâm.

Do bức xúc nhất thời, sẵn có hơi men trong người, Triều đánh nữ chủ quán cà phê tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 13h ngày 4/5 thì gã bị bắt giữ.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 18h15 ngày 3/5, Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo về việc bà D tử vong chưa rõ nguyên nhân tại quán cà phê của mình.

Theo đó, bà D được phát hiện nằm trên đệm đặt dưới đất, trên người không mặc quần áo, cơ thể được che lại bằng tấm khăn và chăn.

Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận trên khuôn mặt của bà D có vết thương.