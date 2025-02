Lời thú nhận bất ngờ của ông trùm đường dây giả danh ngân hàng để lừa đảo ở TP HCM

21 giờ trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Thảo (SN 1991, trú tại xã Tân Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".