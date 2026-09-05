Lũ quét tại Nepal: Giải cứu được 2 người sau 10 ngày mắc kẹt

Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt sau thảm họa lũ quét tại Rasuwa, Nepal, ngày 4/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông tin đăng trên mạng xã hội của Văn phòng Thủ tướng Nepal, người đàn ông trên được giải cứu khỏi một đường hầm của dự án thủy điện Trishuli. Một ngày trước đó, 2 công nhân Nepal được đưa ra khỏi một đường hầm tại nhà máy thủy điện Trishuli 3A. Quân đội Nepal cho biết một đội cứu hộ chung gồm các binh sĩ nước này và chuyên gia cứu hộ thảm họa Hàn Quốc đã đưa người đàn ông Trung Quốc trên ra khỏi đường hầm dài 225 mét và đang tiến hành kiểm tra sức khỏe. Cùng ngày, tại thị trấn Nuwakot, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, một phụ nữ cũng được giải cứu khỏi một ngôi nhà.

Hiện công tác cứu hộ đang chuyển trọng tâm sang các dự án thủy điện trên khắp Nepal, với khoảng 900 công nhân đang mất tích. Nhà chức trách cho biết khoảng 500 người trong số này được cho là đang ở trong các đường hầm. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm và cứu những người có thể còn sống.

Theo Cơ quan Quản lý thiên tai Nepal, hơn 1.300 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích trong các trận lũ xảy ra ngày 26/8 mà nguyên nhân được cho là do một vụ sụp lở sông băng.

* Tại Trung Quốc, chính quyền địa phương cho biết một vụ lở đất xảy ra tại huyện Toại Xuyên, thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây, miền Đông nước này sáng 5/9 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người mất tích.

Sự việc xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Saudel - cơn bão thứ 18 đổ bộ vào Trung Quốc. Đội cứu hộ, cứu nạn đã đưa được 3 người ra khỏi khu vực bùn đất sau trận lũ, trong đó 2 người có tình trạng sức khỏe ổn định và 1 người đã thiệt mạng. Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành trên diện rộng, song song với các nỗ lực di dời cư dân bị ảnh hưởng.

Sau thảm họa, Ủy ban phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai tỉnh Giang Tây ban hành cảnh báo khẩn cấp III để khắc phục hậu quả thiên tai, sau khi bão Saudel ảnh hưởng đến khoảng 161.500 cư dân trong tỉnh. Về phần mình, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc nâng mức ứng phó với lở đất tại Giang Tây từ cấp IV lên cấp III vào sáng cùng ngày và cử một đội công tác đến hiện trường để hướng dẫn các nỗ lực cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã kích hoạt cảnh báo khẩn quốc gia cấp IV để cứu trợ thiên tai, và cử đội công tác cùng đội khảo sát khẩn cấp cùng với các trang thiết bị để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó thiên tai khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp I là mức nghiêm trọng nhất và cấp IV là mức thấp nhất.