Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quốc Huy (SN 1985, trú tại phường Bạch đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 (Điều 174, Bộ luật Hình sự).



Theo cáo trạng, anh Lê Duy Nghị là Giám đốc Công ty TNHH Vina Carbon Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, kinh doanh mua bán than. Tháng 10/2022, thông qua một người bạn giới thiệu, anh Nghị làm quen với Nguyễn Quốc Huy làm nghề buôn bán than. Sau đó, nạn nhân có nhờ Huy mua giúp khoảng 1000 tấn than bùn 3A.

Bị cáo Nguyễn Quốc Huy tại phiên tòa

Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Lúc này, Huy nói dối có nguồn mua được than bùn 3A, bảo anh Nghị chuyển 500 triệu đồng để đặt cọc và cam kết 3 đến 4 ngày thì có hàng về.

Vì tin tưởng nên ngày 14/11/2022, anh Nghị đã chuyển 500 triệu đồng đặt cọc cho Huy để mua than bùn 3A. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng chiếm đoạt, sử dụng hết vào việc trả nợ cá nhân.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quốc Huy 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

