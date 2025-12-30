Lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài dịp Tết Dương lịch 2026 có thể đạt kỷ lục

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lượng khách qua sân bay Nội Bài dịp Tết Dương lịch 2026 tăng khoảng 5-10% so với thường lệ. Ảnh: Phan Công

Ngày cao điểm có thể lên tới 115.000 lượt hành khách

Thực tế ghi nhận, lượng hành khách quốc tế qua cảng đã có ngày đạt 50.000 lượt, vượt các ngưỡng cao điểm của những năm trước đây.

Dự báo sản lượng vận chuyển dịp Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 31-12-2025 đến 4-1-2026) qua cảng sẽ tăng khoảng 5-10% so với thường lệ.

Ngày cao điểm nhất của dịp Tết Dương lịch (tức ngày 4-1-2026), Cảng dự kiến phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách (tăng 12,5% so với lịch bay thường lệ mùa đông 2025) và 650 lượt chuyến bay (tăng 9%).

Trong đó, sản lượng quốc tế có thể đạt 50.000 lượt khách (cao nhất từ trước tới nay) và 330 lượt chuyến bay; sản lượng nội địa dự kiến đạt khoảng 65.000 lượt khách và 320 lượt chuyến bay.

Chủ động các giải pháp hạ tầng và công nghệ để nâng cao năng lực khai thác

Để đáp ứng mức tăng trưởng này, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng và quy trình khai thác. Từ ngày 15-12-2025, Cảng đã đưa vào khai thác các quầy thủ tục, kiosk check-in và hệ thống gửi hành lý tự động. Việc bổ sung hạ tầng này giúp nâng cao đáng kể năng lực phục vụ, giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại khu vực làm thủ tục quốc tế.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho hành khách. Ảnh: Phan Công

Lượng khách tại các khung giờ cao điểm cũng được tính toán kỹ lưỡng để bố trí nhân lực, trang thiết bị phù hợp và sẵn sàng mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm để giải tỏa hành khách nhanh nhất.

Hệ thống phát thanh tự động bằng AI, hệ thống chỉ đường và tra cứu thông tin chuyến bay tự động được triển khai để cung cấp thông tin nhanh chóng, rõ ràng tới hành khách.

Sân bay sẵn sàng mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm. Ảnh: Phan Công

Cảng phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Cảnh sát giao thông để bảo đảm tối ưu hóa dây chuyền kiểm soát an ninh; phân luồng, điều tiết giao thông các khu vực sân đỗ ô tô đến các sảnh nhà ga, bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ.

Để giảm áp lực lên nhà ga và sân đỗ ô tô, Cảng khuyến khích hành khách hạn chế người thân đưa tiễn và ưu tiên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng.