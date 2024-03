Lý do Thanh Hoá bổ sung biên chế ‘khủng’ nhưng vẫn thiếu giáo viên trầm trọng

Tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt hàng nghìn biên chế cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. Thế nhưng, so với số lượng giáo viên (GV) đang thiếu trầm trọng thì việc bổ sung vẫn chưa thấm vào đâu.

Thông tin từ HĐND tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã quyết nghị phê duyệt bổ sung 2.654 biên chế cho sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2024. Theo đó, biên chế giáo dục khối mầm non là 1.356 biên chế. Khối tiểu học 845 biên chế. Khối trung học cơ sở là 332 biên chế.

Khối mầm non được tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2024.

UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ nghị quyết này tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, tiếp nhận, quản lý, sử dụng viên chức, bảo đảm không vượt quá số biên chế phê duyệt theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế Thanh Hóa là một trong những địa phương thiếu GV trầm trọng nhất cả nước lên tới hơn 10 nghìn người. So với định mức quy định thì tỉnh Thanh Hóa còn thiếu 7.043 GV (mầm non thiếu 1.190 GV, tiểu học thiếu 3.758 GV; THCS thiếu 1.866 GV và THPT thiếu 229 GV).

Ở cấp phổ thông, GV Tiếng Anh thiếu 316, GV Tin học thiếu 734, GV Âm nhạc thiếu 12 (cấp THPT), GV Mỹ thuật thiếu 230. So với định mức quy định của Bộ GD&ĐT, còn thiếu 10.474 GV. Trong đó, GV Tiếng Anh thiếu 376, GV Tin học thiếu 749, GV Âm nhạc thiếu 80, GV Mỹ thuật thiếu 301.

Thanh Hóa đang là tỉnh thiếu giáo viên trầm trọng trong cả nước.

Nguyên nhân dẫn đến việc thiếu GV trên địa bàn tỉnh theo thông tin từ Sở GD&ĐT là do Trung ương giao biên chế cho tỉnh thấp hơn so với nhu cầu tính theo định mức quy định của tỉnh và thấp hơn nhiều so với quy định của Bộ GD&ĐT.

Cùng với đó, trong những năm trước đây không thực hiện tuyển dụng GV để bổ sung cho số GV nghỉ hưu. Hiện nay, đã có cơ chế tuyển GV, nhưng một số huyện, thị xã, thành phố chưa kịp thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng hết chỉ tiêu biên chế được tỉnh giao, hoặc phải cân đối bù trừ giữa việc thừa, thiếu GV các cấp học.

Ngoài ra, do chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 có nhiều thay đổi cơ cấu bộ môn nên có môn thừa, có môn thiếu cục bộ. Đồng thời, có sự bất cập giữa chương trình GDPT mới ban hành và việc đào tạo nguồn sinh viên đáp ứng yêu cầu tại các trường đại học nên nguồn tuyển GV đáp ứng yêu cầu GDPT mới thiếu (nhất là GV Văn hóa tiểu học và GV các bộ môn đặc thù: Tin học, Ngoại ngữ, Mỹ thuật).

Để khắc phục tình trạng trên, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đưa ra những giải pháp khi chưa kịp tuyển dụng GV là thực hiện hợp đồng lao động đối với sinh viên mới ra trường đưa vào đứng lớp, hợp đồng với GV đã nghỉ hưu nhưng còn đủ sức khỏe và tâm huyết; bố trí dạy liên trường, dạy liên cấp, dạy tăng tiết nhằm đảm bảo có đủ nhân sự dạy học theo chương trình mới.

Đồng thời, kiến nghị với Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT tham mưu cho Chính phủ giao đủ biên chế cho các cơ sở giáo dục, trong bối cảnh số lượng học sinh tăng, số lớp tăng; kiến nghị xem xét việc thực hiện giảm biên chế mỗi năm 2% là không phù hợp với thực trạng biên chế sự nghiệp của Thanh Hoá…