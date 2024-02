Mẩn đỏ, mụn li ti hay gặp ở trẻ sơ sinh chữa thế nào?

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh hay bị mẩn đỏ da

Khi trẻ sơ sinh nổi các mụn nhỏ li ti hay các vết ban đỏ, bạn không nên quá lo lắng vì có thể chúng sẽ biến mất sau vài ngày đến 1 tuần. Nguyên nhân rất đa dạng, bao gồm:

Mụn sữa. Trẻ sơ sinh thường có rất nhiều mụn sữa. Những mụn này không đáng lo ngại và cũng không khiến bé bị khó chịu. Tình trạng mụn sữa sẽ tự khỏi sau một thời gian, có thể là một vài tuần và không cần phải điều trị.

Phát ban. Rất nhiều trẻ sơ sinh có tình trạng xuất hiện các nốt mẩn đỏ giống như những vết muỗi đốt, đầu của mụn này sẽ có nước hoặc có mủ. Nó cũng sẽ hết sau vài tuần. Cha mẹ đặc biệt lưu ý không được nặn mụn để tránh gây tổn thương cho làn da mỏng manh của bé.

Nhiễm trùng, chính là các loại bệnh do virus gây ra như là sởi, thủy đậu hay rubella,…

Dị ứng,

Rôm sảy cũng chính là nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị mẩn đỏ trên da .

Da bé sơ sinh vốn non nớt nên những vết mẩn đỏ, những hạt mụn li ti trên da hầu như bé nào cũng gặp. Ảnh minh họa

Các bệnh da hay gặp ở trẻ sơ sinh và giải pháp

Nổi vảy trên da đầu

Những vảy nến màu hồng hay cam xuất hiện ở trên vùng da đầu của bé. Mức độ có thể từ nhẹ đến nổi dày (khiến bé giống như đang đội thêm một cái mũ trên đầu vậy). Thời gian xuất hiện thường vào khoảng tháng thứ 1 hoặc 2 sau khi sinh, thậm chí bất cứ lúc nào trong 2 năm đầu đời.

Nguyên nhân là do đây là một hình thức viêm da tiết dầu nội tiết, nó cũng là nguyên nhân gây ra gàu ở các lứa tuổi khác. Nguyên nhân phổ biến là do một loại nấm men, chúng có ở tất cả các loại da của mọi người, nhưng có cơ hội sinh sôi ở da nhờn, như vùng da đầu. Trẻ sơ sinh dễ bị vảy ở da đầu vì hormon của mẹ vẫn còn lưu giữ trên cơ thể của bé đã sản sinh nên một lượng dầu, tăng tiết bã nhờn.

Giải pháp cho tình trạng này là: Đối với trường hợp nhẹ, mẹ chỉ cần nhẹ nhàng làm sạch nấm bằng loại dầu gội dành cho bé. Có thể thoa thêm khoáng chất, hoặc dầu ô-liu, massage da đầu cho bé, sau đó gội sạch. Dùng tay cào nhẹ cho các mảng nấm rơi khỏi đầu. Với trường hợp bị nặng, có thể dùng loại dầu gội đầu đặc trị gàu dành riêng cho bé.

Chàm da

Chàm là một triệu chứng làm khô da ở các làn da nhạy cảm. Bệnh có các biểu hiện: đỏ, sưng tấy, ngứa. Đôi khi còn bị nứt nẻ, khô ráp, hoặc trương nước. Chàm da thường xuất hiện ở má, kéo dài khoảng 3 tháng, khiến má của bé bị khô ráp. Chàm có thể lan xuống các bộ phận khác trên cơ thể như ở các nếp nhăn ở cổ, các phần khuỷu, cổ tay và chân.

Bệnh chàm ở trẻ sơ sinh xuất hiện ở khoảng tháng thứ 3 đầu đời và sẽ giảm dần sau 1- vài năm, tuy nhiên da của bé vẫn thuộc dạng da khô.Thông thường dấu hiệu của vết chàm sẽ không tái phát khi bé lớn lên, bởi trẻ càng lớn thì da sẽ dày và bớt nhạy cảm hơn. Một vài trẻ em có làn da quá khô và có xu hướng dẫn tới bị chàm dị ứng. Nguyên nhân có liên quan đến các yếu tố về gene và về môi trường.

Giải pháp: Cha mẹ và người chăm sóc cần lưu ý: Không để móng tay bé dài, vì có thể gây xước, loét vết chàm. Cắt móng tay cho bé thường xuyên để tránh cào xước da khi bé gãi. Tắm cho bé bằng nước ấm, các loại sữa tắm nhẹ, sau đó thoa thuốc mỡ hay các loại kem. Nên mặc cho bé quần áo có chất liệu thoáng mát, chất liệu cotton 100%,

Hăm tã

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hăm tã nhưng phổ biến nhất là do nước tiểu của bé đọng lại quá lâu nếu mẹ ít thay tã. Hăm cũng có thể xảy ra do khi tắm xong, người bé còn ẩm mà mẹ đã vội quấn tã… Một nguyên nhân hay gặp nữa là do lạm dụng phấn rôm. Nhiều mẹ rất thích thoa một lượt phấn rôm cho bé sau khi bé tắm xong. Cảm giác bé thơm tho, mát mẻ khiến mẹ lầm tưởng rằng phấn rôm có thể làm mát da mát thịt, chống rôm sẩy và chống hăm. Thực chất phấn rôm dễ làm bít tắc lỗ chân lông, gây khó khăn cho việc thoát ẩm của da và khiến hăm da xuất hiện. Ngoài ra, hăm da ở bé còn do một số nguyên nhân khác như da bị kích ứng với chất liệu của tã lót, tã lót của bé không được sạch sẽ, quấn tã quá chặt, bé ăn thực phẩm mới, bị tiêu chảy kéo dài…

Giải pháp. Nếu được phát hiện sớm và xử lý ngay thì vùng da hăm sẽ nhanh chóng lành lặn. Phải rửa vùng kín cho bé ngay sau khi bé đi vệ sinh xong bằng nước ấm, sạch, rồi thấm khô bằng khăn bông và thay tã mới. Khi rửa cần nhẹ nhàng, tránh để bé đau và xây xước da thêm. Dùng khăn ướt có thể làm khô da bé, bạn cần cẩn thận chọn loại không cồn và không mùi. Nếu có thể, bạn nên để da bé tiếp xúc với không khí trong khoảng thời gian ngắn sau khi thay bỉm. Người chăm sóc cần rửa tay sạch sẽ trước khi tiếp xúc với da bé và nhớ kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện khi tã lót của bé ướt.