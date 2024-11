MC nổi tiếng nhất miền Tây: “Tiền vừa mua được hạnh phúc vừa mua được sự bình an”

Mới đây, MC Anh Thơ đăng lên trang cá nhân một video bày tỏ quan điểm về tiền. Trong clip, nữ MC nói: “Mọi người thường cho rằng, tiền không mua được hạnh phúc nhưng với cuộc đời của tôi, tiền vừa mua được hạnh phúc vừa mua được sự bình an”. Sau khi nói câu này, nữ MC đề nghị mọi người hãy xem hết video rồi hẵng đưa ra quan điểm và bình luận.

MC Anh Thơ nói tiếp: “Tôi thấy mọi người bảo, họ sẽ hạnh phúc nếu cuộc đời không gặp biến cố. Ví dụ, yêu đương thì không muốn gặp người không tốt. Tình yêu đổ vỡ thì bảo không hạnh phúc. Mọi người luôn hy vọng mình khỏe mạnh, không bị bệnh này bệnh kia. Hay đi làm ăn thì không muốn gặp trắc trở, bị lừa lọc. Cuộc sống phải suôn sẻ, thuận lợi mới hạnh phúc.

MC Anh Thơ (ảnh cắt từ clip).

Nhưng với tôi thì không. Đã là con người, dù người đó là ai, xuất thân như thế nào, giỏi giang, thông minh ra sao, giàu có cỡ nào thì cuộc đời cũng không thể nào suôn sẻ 100%.

Ví dụ, một ngày nào đó tôi đi khám bệnh, có phát hiện bị bệnh nan y thì tôi vẫn thấy mình hạnh phúc. Mình có né được đâu. Vợ của hoàng tử Anh còn đang bị ung thư mà. Vậy tại sao lại cảm thấy mình bất hạnh?

Mình sẽ không hạnh phúc và bất hạnh thực sự nếu lúc đó, bác sĩ bảo mình làm cái này cái kia mà mình không có tiền để làm. Lúc đó mình mới thật sự là hết hạnh phúc".

Sau đó, Anh Thơ kể chuyện ba của cô gặp biến cố lớn về sức khỏe. "Năm 2024 là năm mà ba của tôi trải qua 3 cuộc phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật đầu tiên hết gần 400 triệu. 2 cuộc phẫu thuật sau hết hơn 200 triệu một lần. Tổng cộng là 1 tỷ, chưa bao gồm chi phí thăm khám và phục hồi sau phẫu thuật.

Ca mổ của ba tôi rất nguy hiểm nhưng tôi chưa bao giờ thấy buồn, chưa bao giờ tội nghiệp và tôi luôn cho ba góc nhìn như vậy. Bởi vì ba bệnh thì cũng đã bệnh rồi. Tôi hay ba, hay bác sĩ hay ông trời cũng không thay đổi được.

Anh Thơ cho biết, với cuộc đời cô, tiền giúp cô hạnh phúc hơn cho dù gặp bất cứ biến cố nào.

Thay vì cảm thấy mình bất hạnh, tội nghiệp thì tôi nói với ba là: May quá, con có điều kiện để tìm cho ba một bác sĩ tốt nhất, sử dụng tất cả các biện pháp mà bác sĩ nói tốt nhất, cho ba nằm trong phòng bệnh xịn nhất.

Còn lại mọi thứ mình đều chấp nhận hết. Chấp nhận luôn cả tình huống có thể điều trị không thành công hay rủi ro. Tôi luôn nói với ba là dù tình huống gì xảy ra cũng hạnh phúc.

Trong tình yêu cũng vậy. Cho tới bây giờ, mấy lần tôi chia tay thì phải có sự việc buồn bã xảy ra mình mới chia tay nhưng tôi luôn hạnh phúc vì trong lúc yêu nhau, mình có điều kiện, có tiền, muốn giúp tình yêu thăng hoa thì mình cũng làm được.

Và sau khi chia tay, tuy buồn nhưng tôi không thấy bất hạnh. Thậm chí, tôi còn thấy cuộc đời mình quá thú vị vì mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Ngay cả buồn quá, muốn làm gì cho mình bớt buồn thì mình cũng có điều kiện để làm. Nên cuộc sống của tôi, tôi luôn đạt được trạng thái hạnh phúc và bình an”, nữ MC nói.

Nữ MC chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình vì 2 nguyên nhân. Thứ nhất, cô muốn dạy con gái 13 tuổi, luôn sẵn sàng đối mặt trong cuộc sống. Thứ hai, cô xem đây là bài học rèn luyện bản lĩnh với mọi việc sau này.

Sau khi chia sẻ câu chuyện, nữ MC giàu nhất miền Tây bày tỏ, hồi trẻ cô kiếm tiền dễ dàng nên không nghĩ đồng tiền quan trọng. Cô cho rằng, tiền không thể chi phối mình nên bỏ qua nhiều cơ hội kiếm tiền. Thậm chí, nữ MC còn tự hào về điều đó. Tuy nhiên sau này, cô cho rằng đó là một suy nghĩ sai lầm.

Cô nói: “Hồi đó, nếu tôi làm chăm chỉ chút thì một tháng có thể kiếm được vài trăm triệu nhưng tôi nghĩ, mình sống đơn giản mà, tháng vài chục triệu là ngon rồi. Và tôi rất hài lòng.

Nhưng tôi nhận ra có một thời điểm, tất cả mọi thứ của mình đi xuống cùng một lúc. Ví dụ sức khỏe, năng lượng tuột dốc rồi gặp thêm biến cố, tài chính không đủ vững mà cơ hội thì không đến với mình nữa.

Sau này, tôi dùng từ tích lũy rất nhiều. Tức là tích lũy đủ đi đã rồi hẵng nói chuyện nghỉ ngơi. Khi mình còn trẻ khỏe, còn cơ hội thì hãy nắm bắt một chút xíu. Và phải trở thành người độc lập tự do về tài chính đầu tiên rồi hẵng tự do luyến ái, sức khỏe sau đó sẽ diễn ra một cách bình an.

Trong cuộc đời của tôi, chuyện gì xảy ra tôi cũng luôn hạnh phúc, bình an. Tôi luôn cảm thấy biết ơn về điều này”.

Nữ MC nổi tiếng nhất miền Tây cũng lan tỏa quan điểm tích cực của mình tới gia đình, bạn bè thân quen.

Anh Thơ sinh năm 1985, là gương mặt MC quen thuộc với khán giả 16 năm qua. Tên tuổi cô đặc biệt phủ sóng ở Đài truyền hình Vĩnh Long. Cô được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Nữ MC nổi tiếng nhất miền Tây".

Cô dẫn nhiều chương trình như: Hãy nghe tôi hát, Khởi đầu cơ nghiệp, Lời chào tuổi teen, Thời trang @, Ai đúng ai sai, Ca nhạc quốc tế MTV... Gần đây, cô còn tham gia đóng phim truyền hình, làm sản xuất cho các dự án giải trí. Ngoài ra, nữ MC còn tích cực kinh doanh, phát triển nhiều thương hiệu riêng của cá nhân.

Hương Hương