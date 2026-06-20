Mẹ ruột Lý Hùng tuổi xế chiều đón sinh nhật bình yên, ấm áp bên con cháu
GĐXH - Mẹ ruột của Lý Hùng mới đây đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật trong không khí ấm cúng, quây quần bên con cháu. Dù đã ở tuổi xế chiều, bà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phúc hậu cùng thần thái sang trọng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Nhân dịp sinh nhật mẹ, diễn viên Lý Hùng đã viết: "Ngày 17/6 là sinh nhật má. Má Lan vui lắm vì các con, các cháu có mặt đông đủ. Các con, các cháu luôn cầu chúc cho má Lan mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi bên con cháu". Hình ảnh cùng lời chúc sinh nhật dành cho mẹ của Lý Hùng nhận được nhiều sự tương tác từ người hâm mộ và bạn bè. Ai cũng dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung, phúc hậu của mẹ anh.
Lý Hùng sinh năm 1969 tại TP.HCM, là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất Việt Nam vào thập niên 1990. Anh là con trai của cố đạo diễn, NSND Lý Huỳnh.
Lý Hùng ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Phạm Công - Cúc Hoa, Người Không Mang Họ, Tây Sơn Hiệp Khách và Nước Mắt Học Trò. Với ngoại hình điển trai cùng phong cách nam tính, anh từng được mệnh danh là "tài tử màn ảnh" và là một trong những diễn viên có mức cát-xê cao nhất thời kỳ phim thị trường.
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