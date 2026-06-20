Mẹ ruột Lý Hùng tuổi xế chiều đón sinh nhật bình yên, ấm áp bên con cháu

Lý Hùng sinh năm 1969 tại TP.HCM, là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất Việt Nam vào thập niên 1990. Anh là con trai của cố đạo diễn, NSND Lý Huỳnh.

Lý Hùng ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Phạm Công - Cúc Hoa, Người Không Mang Họ, Tây Sơn Hiệp Khách và Nước Mắt Học Trò. Với ngoại hình điển trai cùng phong cách nam tính, anh từng được mệnh danh là "tài tử màn ảnh" và là một trong những diễn viên có mức cát-xê cao nhất thời kỳ phim thị trường.