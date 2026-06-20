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Mẹ ruột Lý Hùng tuổi xế chiều đón sinh nhật bình yên, ấm áp bên con cháu

Thứ bảy, 19:08 20/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Mẹ ruột của Lý Hùng mới đây đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật trong không khí ấm cúng, quây quần bên con cháu. Dù đã ở tuổi xế chiều, bà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phúc hậu cùng thần thái sang trọng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mẹ ruột Lý Hùng tuổi xế chiều đón sinh nhật bình yên, ấm áp bên con cháu - Ảnh 1.Lý Hùng - nam thần màn ảnh thập niên 90 sống độc thân vui vẻ bên mẹ ở tuổi 57

GĐXH - Lý Hùng ở tuổi trung niên vẫn chưa có ý định kết hôn và đang tận hưởng cuộc sống độc thân bên mẹ một cách hạnh phúc, bình yên.

Mẹ ruột Lý Hùng: Tần tảo giúp chồng nuôi con, tuổi già an hưởng cuộc sống đủ đầy - Ảnh 1.
Mẹ ruột Lý Hùng: Tần tảo giúp chồng nuôi con, tuổi già an hưởng cuộc sống đủ đầy - Ảnh 2.

Nhân dịp sinh nhật mẹ, diễn viên Lý Hùng đã viết: "Ngày 17/6 là sinh nhật má. Má Lan vui lắm vì các con, các cháu có mặt đông đủ. Các con, các cháu luôn cầu chúc cho má Lan mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi bên con cháu". Hình ảnh cùng lời chúc sinh nhật dành cho mẹ của Lý Hùng nhận được nhiều sự tương tác từ người hâm mộ và bạn bè. Ai cũng dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung, phúc hậu của mẹ anh.

Mẹ ruột Lý Hùng: Tần tảo giúp chồng nuôi con, tuổi già an hưởng cuộc sống đủ đầy - Ảnh 3.

Mẹ ruột Lý Hùng có cuộc tình đầy lãng mạn và cũng giàu hy sinh với đạo diễn, NSND Lý Huỳnh. Theo diễn viên Lý Hương chia sẻ ba má cô như hình với bóng, như uyên ương không tách rời. Cô kể: "Ba thương má nhiều không tưởng tượng được. Hễ ở gần má là ba nắm chặt tay, hôn bà. Ông đau bệnh, không tự đi nổi nhưng thường xuyên nhờ tôi dìu lên lầu tự tay cắt hoa hồng tặng má: Lan (tên thân mật của bà Đoàn Thị Nguyên - PV), anh tặng em. Thú thật, cả đời tôi ao ước có một tình yêu lãng mạn như ba má – hình ảnh tưởng như chỉ thấy trên phim ảnh".

Mẹ ruột Lý Hùng: Tần tảo giúp chồng nuôi con, tuổi già an hưởng cuộc sống đủ đầy - Ảnh 4.

Ngoài chuyện tình yêu lãng mạn với NSND Lý Huỳnh, bà Lan còn được biết đến là người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Ít ai biết, đằng sau sự thành công rực rỡ của Lý Hùng và các thành viên trong gia đình ở lĩnh vực nghệ thuật là sự hy sinh vô cùng lớn của người phụ nữ đặc biệt này. Khi ấy, bà cũng như những người mẹ khác, hết lòng vun vén, chăm lo cho gia đình, chồng con. Lý Hùng đã nói về những tháng năm cơ cực của mẹ trên Thanh Niên với nhiều cảm xúc: "Hồi xưa khó khăn lắm, mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ khác tảo tần lo cho gia đình. Những năm ấy, võ đường không dạy võ được, phải ngăn ra nuôi lợn kiếm thêm thu nhập. Võ đường rộng lắm, ngang 20m còn sâu phía trong nữa. Mẹ từng nuôi lợn, làm bút bi thủ công động viên ba con chúng tôi theo đuổi đam mê nghệ thuật".

Mẹ ruột Lý Hùng: Tần tảo giúp chồng nuôi con, tuổi già an hưởng cuộc sống đủ đầy - Ảnh 5.

Còn Lý Hương tiết lộ mẹ ruột là người mạnh mẽ. "Má tôi là người phụ nữ cứng rắn, bản lĩnh, hồi xưa ở lò võ được mệnh danh là “Bông hồng thép” mà", cô nói.

Mẹ ruột Lý Hùng: Tần tảo giúp chồng nuôi con, tuổi già an hưởng cuộc sống đủ đầy - Ảnh 6.

Hiện tại, sau những tháng ngày vất vả lo toan, ở tuổi xế chiều, bà được con cái chăm lo hết mực, cho đi du lịch khắp nơi trên thế giới. "Bà cũng thích đi du lịch cùng con cháu, đi chơi bà vui lắm, anh em chúng tôi phải lo lắng cho mẹ chu đáo: để mẹ dùng khoang đầu tiên, khoang VIP, lúc mẹ khỏe thì cả nhà mới đi chơi…”, Lý Hùng nói.

Mẹ ruột Lý Hùng: Tần tảo giúp chồng nuôi con, tuổi già an hưởng cuộc sống đủ đầy - Ảnh 7.

Bà cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện để cuộc sống tuổi già thêm nhiều màu sắc hơn.

Mẹ ruột Lý Hùng: Tần tảo giúp chồng nuôi con, tuổi già an hưởng cuộc sống đủ đầy - Ảnh 8.

Mỗi lần xuất hiện bên các con, mẹ ruột Lý Hùng đều được chuẩn bị trang phục hết sức chu đáo và sang trọng. Nói về tình cảm dành cho mẹ ruột, Lý Hùng trải lòng: "niềm vui của tôi là mẹ. Tôi chỉ mong mẹ mạnh khỏe, bản thân an, gia đình bình an là vui rồi".

Mẹ ruột Lý Hùng: Tần tảo giúp chồng nuôi con, tuổi già an hưởng cuộc sống đủ đầy - Ảnh 9.

Năm nào anh cùng em gái cũng tổ chức sinh nhật cho mẹ. Theo như diễn viên Lý Hương tiết lộ, anh trai là người sống tình cảm, hết lòng lo cho mẹ ruột. Nếu không có show là anh dành toàn bộ thời gian đưa mẹ đi chơi.

Mẹ ruột Lý Hùng: Tần tảo giúp chồng nuôi con, tuổi già an hưởng cuộc sống đủ đầy - Ảnh 10.

Hiện tại ở tuổi xế chiều, sức khỏe của mẹ ruột Lý Hùng vẫn ổn. Nam diễn viên hạnh phúc nói về điều này: "Mừng là mẹ tôi không có bệnh nền, bà khoẻ. Bà cũng thích đi du lịch cùng con cháu, đi chơi bà vui lắm, anh em chúng tôi phải lo lắng cho mẹ chu đáo: để mẹ dùng khoang đầu tiên, khoang VIP, lúc mẹ khỏe thì cả nhà mới đi chơi…".

Lý Hùng sinh năm 1969 tại TP.HCM, là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất Việt Nam vào thập niên 1990. Anh là con trai của cố đạo diễn, NSND Lý Huỳnh.

Lý Hùng ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Phạm Công - Cúc Hoa, Người Không Mang Họ, Tây Sơn Hiệp Khách và Nước Mắt Học Trò. Với ngoại hình điển trai cùng phong cách nam tính, anh từng được mệnh danh là "tài tử màn ảnh" và là một trong những diễn viên có mức cát-xê cao nhất thời kỳ phim thị trường.

Mẹ ruột Lý Hùng tuổi xế chiều đón sinh nhật bình yên, ấm áp bên con cháu - Ảnh 12.Từng phủ nhận kết hôn và được chia đôi tài sản từ Lý Hùng, 'gái nhảy' Minh Thư hiện sống ra sao?

GĐXH - Không gian sống của diễn viên kiêm ca sĩ Minh Thư rộng khoảng 130 m2, được bố trí đồ đạc đơn giản, là nơi cô nghỉ ngơi mỗi khi về Việt Nam.

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