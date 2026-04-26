Lý Hùng - nam thần màn ảnh thập niên 90 sống độc thân vui vẻ bên mẹ ở tuổi 57
GĐXH - Lý Hùng ở tuổi trung niên vẫn chưa có ý định kết hôn và đang tận hưởng cuộc sống độc thân bên mẹ một cách hạnh phúc, bình yên.
Cách đây 1 năm, khi chia sẻ với truyền thông về việc lấy vợ, Lý Hùng cho biết anh cũng mong một ngày gần đây sẽ sớm báo tin Lý Hùng lên xe hoa với khán giả. Anh còn dí dỏm nói rằng bản thân không vội vàng vì chờ đợi đã mấy chục năm, chờ thêm tý nữa cũng không sao.
Trong thập niên 1990, Lý Hùng được xem là một trong những gương mặt nam chính ăn khách bậc nhất của điện ảnh Việt, góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám và tạo nên “cơn sốt phòng vé” thời bấy giờ. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Phạm Công – Cúc Hoa, Tây Sơn hiệp khách, Lệnh truy nã, hay Hồng hải tặc, với hình tượng anh hùng nghĩa hiệp, mạnh mẽ. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, Lý Hùng còn gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất tự nhiên, phù hợp với dòng phim thị trường đang phát triển mạnh mẽ thời kỳ đó.
Ảnh FBNV
