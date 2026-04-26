Lý Hùng - nam thần màn ảnh thập niên 90 sống độc thân vui vẻ bên mẹ ở tuổi 57

Với những khán giả của thập niên 90, Lý Hùng ở thời điểm ấy luôn xuất hiện với hình ảnh hào hoa, phong nhã. Nam diễn viên sinh năm 1969 là cái tên đình đám nhất nhì màn ảnh và thường được mời sánh đôi cùng dàn người đẹp như Diễm Hương, Y Phụng... Sự nghiệp lên như "diều gặp gió", Lý Hùng nhanh chóng trở thành "ông hoàng màn bạc". Thời đỉnh cao, anh đóng hàng trăm bộ phim. Nam tài tử được xem là "bảo chứng phòng vé" khi phim nào ra rạp cũng được khán giả ùn ùn đi xem, mỗi ngày có thể chiếu đến mười mấy suất. Thậm chí, Lý Hùng còn được Guinness Việt ghi nhận là nam diễn viên của Việt Nam đóng vai chính nhiều nhất. Anh cũng là "nam diễn viên cát-xê cao nhất Việt Nam" thời ấy.