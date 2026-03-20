Từng phủ nhận kết hôn và được chia đôi tài sản từ Lý Hùng, 'gái nhảy' Minh Thư hiện sống ra sao?

Thứ sáu, 15:01 20/03/2026 |
GĐXH - Không gian sống của diễn viên kiêm ca sĩ Minh Thư rộng khoảng 130 m2, được bố trí đồ đạc đơn giản, là nơi cô nghỉ ngơi mỗi khi về Việt Nam.

Minh Thư từng vướng tin đồn kết hôn và được chia đôi tài sản từ Lý Hùng vào năm ngoái, bắt nguồn từ bài viết của một fanpage với tiêu đề: "Cô dâu công khai của Lý Hùng, được chia đôi tài sản. Đã có một con gái, giờ mới rõ danh tính bố ruột". Trang này dùng ảnh Minh Thư bên Lý Hùng và tấm hình khác là nữ diễn viên chụp cùng con gái Bảo Ngọc để minh họa.

Ngay sau đó cô đã phải lên tiếng. Cô cho biết mình đang độc thân, cũng muốn kiếm ai đó bầu bạn nhưng chưa tìm được người phù hợp. Cô hiện đang tận hưởng cuộc sống cùng con gái tại Mỹ.

Theo Ngôi sao, Minh Thư cùng mẹ ruột và con gái định cư Mỹ hồi cuối năm 2013. Từ đó đến nay, cô thỉnh thoảng về Việt Nam thăm gia đình, gặp gỡ bạn bè và thực hiện một số dự án nghệ thuật. Diễn viên, ca sĩ cho biết dù sống ở nước ngoài, cô có một số nhà, đất tại TP HCM nhưng chủ yếu cho thuê. Cô chỉ giữ căn hộ ba phòng ngủ ở ngoại ô phía nam thành phố để sinh hoạt trong những lần về nước dài ngày.

Theo người đẹp, căn hộ thường để trống nhiều tháng nên mỗi lần về, cô thuê người dọn dẹp và sắp xếp lại. Cô cũng không đầu tư quá nhiều nội thất, chỉ trang bị các đồ dùng cơ bản như giường, tủ, sofa, bàn ăn…

Phòng khách của Minh Thư có ban công rộng, nhưng thường kéo rèm vì buổi sáng và trưa có nắng gắt. Diễn viên từng muốn trồng thêm hoa, cây cảnh để phủ xanh khu vực này nhưng không ai hỗ trợ chăm sóc chúng lúc cô về Mỹ, nên đành bỏ ngỏ ý tưởng.

Phòng ăn nằm cạnh phòng khách, cũng có ban công nhìn ra thành phố. Minh Thư chọn nội thất tông trắng - nâu, theo tiêu chí tối giản, bền và tiện dụng.

Do ít nấu nướng, Minh Thư không sắm nhiều đồ gia dụng để giữ cho khu bếp gọn gàng, thoáng đãng. Cô chọn màu trắng - đen cho khu vực này.

Căn hộ có ba phòng ngủ, trong đó phòng riêng của Minh Thư rộng rãi, được trang trí theo phong cách tân cổ điển.

Diễn viên cũng sử dụng không gian này làm bối cảnh cho bộ phim Tình một đêm - dự án cô đảm nhận nhiều vai trò như biên kịch, sản xuất và đóng chính, bấm máy hôm 17/3.

Minh Thư có một tủ nhỏ để cất các món trang sức và phụ kiện yêu thích.

Phòng ngủ phụ dành cho con gái Minh Thư được dán giấy tường họa tiết hoa. Căn phòng hầu như không có nhiều đồ đạc vì bé ít khi về Việt Nam. Minh Thư là diễn viên kiêm ca sĩ. Cô nổi tiếng với vai Hạnh trong phim điện ảnh Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Ngoài ra, Minh Thư còn đóng nhiều phim khác như: Blouse trắng, Ghen - Sư phụ hoạn thư, Thời vi tính, Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Sau ánh hào quang, Quý cô tuổi Dần, Anh em nhà bác sĩ... Có thời gian diễn viên cùng hai người bạn Huyền Trang và Nenita thành lập tam ca Sắc Màu, biểu diễn ở các tụ điểm giải trí ở TP HCM. Minh Thư sang Mỹ từ năm 2014 và hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài với vai trò ca sĩ.

Về cuộc sống tại Mỹ cô cũng từng nhiều lần chia sẻ. Không gian sống yên bình, khiến nhiều người mơ ước. Khu vườn trong nhà riêng của diễn viên Minh Thư ở bang California trồng nhiều cây trái. Trong ảnh, lúc này đang mùa bưởi nên cô hái được rổ đầy.

Nữ diễn viên khoe hình thể nóng bỏng với bộ monokini họa tiết hoa lá. Cô cho biết cây bưởi sai trái nhờ công mẹ chăm sóc, còn cô chỉ biết mặc đẹp để phụ bà thu hoạch.

Minh Thư từng chia sẻ với về cuộc sống thường nhật tại Mỹ. Cô dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, cùng mẹ chăm sóc vườn tược vì không thể đi diễn. Cô hài lòng với cuộc sống bình yên, giản dị ở xứ cờ hoa.

Không biết làm vườn nhưng Minh Thư thích cây cối và thường xuyên quan sát cách mẹ cô chăm bón để học hỏi. Vườn nhà Minh Thư có bưởi, thanh long, ớt và nhiều loại rau xanh. Mùa này, cô bội thu ớt và bưởi.

Nữ diễn viên mặc sexy khi thăm vườn. Cô cho biết mùa hè ở California nóng nực nên thích diện những trang phục thoải mái, mát mẻ.

Trong khuôn viên ngôi nhà ở bang California, Mỹ, diễn viên phim 'Gái nhảy' trồng nhiều loại cây ăn quả và rau xanh như thanh long, bưởi, rau dền, diếp cá, các loại rau thơm...

Rau củ trong nhà giúp cuộc sống của Minh Thư thư thái hơn, cân bằng hơn.

