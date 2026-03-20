Từng phủ nhận kết hôn và được chia đôi tài sản từ Lý Hùng, 'gái nhảy' Minh Thư hiện sống ra sao?

Phòng ngủ phụ dành cho con gái Minh Thư được dán giấy tường họa tiết hoa. Căn phòng hầu như không có nhiều đồ đạc vì bé ít khi về Việt Nam. Minh Thư là diễn viên kiêm ca sĩ. Cô nổi tiếng với vai Hạnh trong phim điện ảnh Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Ngoài ra, Minh Thư còn đóng nhiều phim khác như: Blouse trắng, Ghen - Sư phụ hoạn thư, Thời vi tính, Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Sau ánh hào quang, Quý cô tuổi Dần, Anh em nhà bác sĩ... Có thời gian diễn viên cùng hai người bạn Huyền Trang và Nenita thành lập tam ca Sắc Màu, biểu diễn ở các tụ điểm giải trí ở TP HCM. Minh Thư sang Mỹ từ năm 2014 và hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài với vai trò ca sĩ.