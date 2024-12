Mẹo trang trí nhà cửa đón Tết 2025 đơn giản mà cực đẹp, thu hút tài lộc

Trang trí nhà cửa ngày Tết sẽ mang lại gì cho gia chủ?

Mang lại nguồn năng lượng mới cho gia đình vào năm mới

Trang trí nhà cửa ngày Tết ngoài việc giúp cho ngôi nhà của bạn khoác lên mình tấm áo mới với màu sắc rực rỡ, còn giúp cho khơi dậy những nguồn năng lượng tích cực. Mỗi góc nhà, mỗi chi tiết trang trí đều là sự khởi đầu mới, một năm đầy hy vọng và may mắn.

Thể hiện sự thành kính đối với ông bà, tổ tiên

Theo quan niệm của người lớn tuổi, Tết là lúc tổ tiên quay trở về nhà thăm con cháu. Vì vậy, việc trang trí nhà cửa ngày Tết, lau dọn bàn thờ gia tiên, bày trí mâm ngũ quả và dâng hương cũng là cách để con cháu tưởng nhớ đến ông bà. Bày tỏ lòng thành kính, cầu mong ông bà phù hộ gia đình có một năm bình an và thịnh vượng.

Bàn thờ tổ tiên là nơi vô cùng thiêng liêng trong văn hóa tết ở Việt Nam. Thể hiện cho lòng biết ơn, sự thành kính đối với ông bà tổ tiên.

Thu hút tài lộc, may mắn đến với gia đình

Theo quan niệm dân gian, khi ngôi nhà được dọn dẹp tươm tất sẽ có tác dụng giúp xua đuổi âm khí, thu hút vượng khí mang điều may mắn đến với gia đình. Mọi người có thể sử những hình ảnh mang ý nghĩa may mắn như hoa đào, hoa mai... để trang trí Tết 2025 thu hút may mắn, tài lộc.

Trang trí nhà cửa đón Tết 2025 đơn giản mà cực đẹp

Trang trí Tết với đèn nháy

Ánh sáng là một yếu tố góp phần làm cho ngôi nhà của bạn thêm rực rỡ, lung linh và ấm áp. Bạn có thể dùng đèn nháy trang trí bên ngoài ngôi nhà như sân, vườn, ngõ... hoặc những cây cảnh, vật dụng trong nhà. Đặc biệt là các vị trí như cây mai, cây đào, cây quất là không thể thiếu được.

Dùng đèn Led để trang trí Tết cho không gian nhà bạn được ấm cúng.

Bạn có thể dùng các loại đèn nháy dây phổ biến, đèn led dây hoặc đèn dây bóng tròn nhỏ, vừa phù hợp với không gian, vừa mang đến không gian ấm áp cho dịp đầu năm.

Nếu bạn muốn trang trí tết ở không gian rộng rãi hơn như sân vườn thì đèn quả mây, đèn lồng... là sự lựa chọn tuyệt vời, giúp cho ngôi nhà thêm sang trọng.

Làm đồ hanmade trang trí nhà đón Tết

Tự tay làm những món đồ handmade như lồng đèn, hoa giấy, hoa kẽm nhung,... để trang trí nhà đón Tết sẽ giúp cho không gian sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn. Đồ handmade không chỉ tiết kiệm mà còn là cách lưu giữ kỷ niệm với những người thân yêu trong gia đình.

Trang trí nhà cửa ngày tết với hoa tươi

Màu sắc của những cánh hoa tươi sẽ giúp cho không gian nhà ngày tết trở nên lộng lẫy hơn. Mỗi loài hoa đều mang một nét đẹp và biểu trưng cho một ý nghĩa riêng. Tùy vào sở thích mà bạn có thể lựa chọn loại hoa phù hợp để trang trí.

Trang trí Tết với hoa tươi.

Một số loại hoa bạn có thể sử dụng để trưng trong ngày tết như: Hoa mai, hoa đào, hoa trạng nguyên, hoa đồng tiền, hoa cát tường,... Những loại hoa này thể hiện cho sự tốt lành, may mắn và tài lộc.

Bạn có thể tự trồng hoa tại nhà hoặc mua từ những cửa hàng hoa về cắm. Bạn có thể đặt ở vị trí mình muốn, tuy nhiên cần đảm bảo được lượng ánh sáng cần thiết.

Bên cạnh đó, để hoa duy trì được vẻ đẹp thì bạn cần chăm sóc chúng kỹ càng. Tưới nước đầy đủ cho hoa hoặc thay nước định kỳ nếu hoa được trưng vào bình.

Trang trí cửa kính trong nhà ngày tết

Để giảm được sự trống trải cho cửa kính ngày tết, bạn hãy thực hiện việc trang trí. Bạn có thể dùng những dây màu, dây đèn, pháo hoa tượng trưng để bố trí.

Ngoài ra bạn có thể dùng những hình dán sinh động chủ đề ngày tết để dán lên cửa. Chú ý chọn những vật trang trí dễ vệ sinh và không bị dính keo và cửa kính.

Trang trí nhà cửa đón Tết bằng thảm trải sàn

Nhiều người nghĩ thảm trải sàn là vật dụng không quan trọng, nên tùy tiện cho loại nào cũng được.

Trang trí nhà cửa đón Tết bằng thảm trải sàn.

Nhưng thảm trải sàn cũng là một yếu tố làm nên điểm nhấn cho ngôi nhà và thể hiện sự chỉn chu, tỉ mỉ của gia chủ.

Trong dịp năm mới, thảm trải sàn cũng nên được thay mới với màu sắc phù hợp với không gian và dịp Tết, để mang lại tiền tài, may mắn trong năm sau.