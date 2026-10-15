Điệp khúc thời tiết kéo dài đến hết tuần tại Hà Nội và Bắc Bộ

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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nhiều đến cuối tuần. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 33 - 34 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ chủ yếu là ít mưa, ban ngày trời nắng mạnh từ sáng đến chiều.

Tại Thủ đô Hà Nội, dự báo 4 ngày tới trời có nắng suốt từ sáng đến chiều với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-33 độ. Thời gian nóng tập trung vào buổi trưa và đầu giờ chiều, còn từ tối đến sáng hôm sau thời tiết khá dịu mát.

Với các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ có mưa vài nơi ở Thanh Hóa và Huế. Còn lại các tỉnh thành khác trời có nắng cả ngày, nhiệt độ nhiều phường tăng lên ở mức 32-34 độ. Chỉ riêng ở Lai Châu, Sơn La thời tiết dịu hơn nhiệt độ không quá 29 độ.

Do ảnh hưởng của đới gió Đông hoạt động mạnh và mang ẩm từ biển vào khiến khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa to. Dự báo lượng mưa từ 10-20mm, trong đó có điểm mưa to trên 50mm. Mưa to cục bộ có thể gây ngập úng ở những vùng trũng thấp, khu đô thị.

Trước khi có mưa, nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ vẫn có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ở mức từ 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, mưa ở khu vực Nam Trung Bộ giảm dần, chỉ còn mưa to cục bộ ở Đà Nẵng và phía Đông Đắk Lắk cũng như Cao nguyên Trung Bộ. Ban ngày trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất các nơi từ 30-32 độ.

Điệp khúc thời tiết kéo dài đến hết tuần tại Hà Nội và Bắc Bộ - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội có nắng nóng kéo dài đến hết tuần. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/10 đến ngày 16/10

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ.

- Khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm 14/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 16/10 đến ngày 24/10

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 20-21/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Khoảng ngày 17-22/10 có mưa rào và dông rải rác, riêng khoảng ngày 20-22/10 cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điệp khúc thời tiết kéo dài đến hết tuần tại Hà Nội và Bắc Bộ - Ảnh 2.Dự báo thời tiết hôm nay: Nơi nắng nóng kéo dài cả tuần, nơi mưa như trút nước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trạng thái nắng nhiều còn kéo dài nhiều ngày tới tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong khi từ Quảng Trị trở vào Nam Bộ tiếp tục có mưa nhiều.

Điệp khúc thời tiết kéo dài đến hết tuần tại Hà Nội và Bắc Bộ - Ảnh 3.Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nắng nóng kéo dài

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới Hà Nội và miền Bắc trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ. Trong khi Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa lớn.

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