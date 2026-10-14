Dự báo thời tiết hôm nay: Nơi nắng nóng kéo dài cả tuần, nơi mưa như trút nước

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Dự báo thời tiết hôm nay tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn của VTV thời tiết, trong tuần tới không có đợt không khí lạnh hay hình thế gây mưa nào tác động đến Bắc Bộ. Vì vậy khu vực Hà Nội và Bắc Bộ chủ yếu là ít mưa, ban ngày trời nắng mạnh.

Tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất là 33 độ, đến tuần sau tăng lên 34 độ mang cảm giác nóng rõ.

Hôm nay, thời tiết Hà Nội, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng mạnh về trưa và chiều. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng 32-33 độ.

Từ Quảng Trị trở vào Nam Bộ đang mưa nhiều do nhiễu động đới gió Đông trên cao hoạt động khá mạnh.

Dự báo Quảng Trị, TP Huế và vùng duyên hải từ TP Đà Nẵng trở và Đắk Lắk có mưa trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau mưa tập trung vào chiều tối nay, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng kéo dài. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 14/10 đến ngày 15/10

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm không mưa, ngày nắng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác.

- Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 15/10 đến ngày 23/10

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 20-21/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 20-21/10 phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ ngày 16/10 và từ khoảng ngày 20-23/10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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