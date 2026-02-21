Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ
Từ hôm nay (mùng 5) đến hết mùng 7 tháng Giêng, miền Bắc sẽ có những ngày thời tiết đẹp khi buổi sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, trời ấm áp. Dự báo khoảng 8-9 tháng Giêng, miền Bắc đón mưa xuân.
Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Khu vực Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.
Dự báo trong hai ngày mùng 6-7 tháng Giêng, khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây vào sáng, trưa chiều hửng nắng, trời ấm áp, vùng núi và trung du đêm mùng 6 và ngày mùng 7 tháng Giêng có mưa nhỏ rải rác. Dự báo trong hai ngày mùng 8-9 tháng Giêng, miền Bắc sẽ có mưa xuân.
Thanh Hóa đến Huế sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.
Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.
Dự báo khoảng mùng 8-9 tháng Giêng, khu vực Thanh Hoá –Hà Tĩnh sẽ có mưa nhỏ rải rác. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ từ mùng 8-10 tháng Giêng sẽ có mưa rào rải rác.
Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.
Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.
TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Dự báo Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao trong nhiều ngày tới.
