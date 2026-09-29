Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đón 2 đợt không khí lạnh: Cảnh báo sốc nhiệt, đột quỵ

Những ngày qua, miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng trên 35 độ C trước khi đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh từ đêm 30/9. Sự thay đổi nhanh từ nền nhiệt nóng sang lạnh khiến cơ thể phải điều chỉnh để thích nghi với môi trường. Đặc biệt, người cao tuổi, bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh tim mạch và trẻ nhỏ là những nhóm cần chú ý hơn trong thời điểm giao mùa.

Khi trời chuyển lạnh, các mạch máu có xu hướng co lại để hạn chế mất nhiệt, có thể khiến huyết áp thay đổi. Với người đang mắc tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Người cao tuổi cũng có khả năng điều hòa thân nhiệt kém hơn, vì vậy cần tránh thay đổi nhiệt độ quá đột ngột, chẳng hạn từ ngoài trời nóng bước ngay vào phòng điều hòa lạnh hoặc tắm nước lạnh sau khi vừa đi nắng về.

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Những vấn đề sức khỏe thường gặp khi thời tiết thay đổi

Theo Hệ thống nhà thuốc Long Châu, người dân cần đề phòng các vấn đề sức khỏe thường gặp khi thời tiết thay đổi như:

Cảm lạnh và cúm

Khi thời tiết thay đổi đột ngột, hệ miễn dịch của cơ thể có thể bị ảnh hưởng, khiến bạn dễ bị cảm lạnh và cúm hơn. Các triệu chứng của cảm lạnh và cúm có thể là: hắt hơi, ho, chảy nước mũi, đau họng, sốt, nhức đầu và mệt mỏi.

Các bệnh về hô hấp

Những thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khiến bạn dễ bị các bệnh như hen suyễn, viêm phế quản và viêm phổi. Các triệu chứng của các bệnh về hô hấp bao gồm khó thở, ho, khò khè và đau ngực.

Các bệnh về tim mạch

Khi thời tiết thay đổi, huyết áp có thể tăng hoặc giảm đột ngột, điều này có thể gây nguy hiểm cho những người có bệnh tim mạch. Các triệu chứng của các bệnh tim mạch bao gồm đau ngực, khó thở, chóng mặt, ngất xỉu...

Các bệnh về khớp

Theo các chuyên gia, khi áp suất khí quyển giảm, các mô trong cơ thể sẽ nở ra và tạo áp lực lên khớp. Đồng thời, nhiệt độ thấp làm cho các mạch máu co lại, làm giảm sự lưu thông máu trong cơ thể. Điều này làm tăng cảm giác đau buốt và tê cứng ở chân tay.

Các triệu chứng của các bệnh về khớp có thể xảy ra như đau khớp, sưng tấy, cứng khớp...

Bệnh lý xoang

Khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, cơ thể cần thời gian để thích nghi. Điều này có thể dẫn đến việc giảm sức đề kháng, khiến bạn dễ bị vi khuẩn và virus tấn công hơn, dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh về xoang.

Khi trời trở lạnh và độ ẩm cao, niêm mạc mũi có thể bị khô và kích ứng, tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus xâm nhập và phát triển.

Đột quỵ

Khi thời tiết chuyển nhanh từ nắng nóng sang lạnh, cơ thể phải liên tục điều chỉnh để thích nghi với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường. Ở người cao tuổi, khả năng điều hòa thân nhiệt thường kém hơn, trong khi những người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch có thể nhạy cảm hơn với các biến động thời tiết.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, chóng mặt, đau ngực, khó thở, yếu hoặc tê một bên cơ thể, méo miệng, nói khó, nhìn mờ hoặc mất thăng bằng, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa.

Cách phòng bệnh khi thời tiết thay đổi

Theo các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, người dân cần tăng cường một số biện pháp để phòng bệnh giao mùa:

Tăng cường sức đề kháng

Để tăng cường đề kháng, cách tốt nhất là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, hợp lý, khoa học. Nên ăn đa dạng các loại thực phẩm và tăng cường các loại thức ăn giúp nâng cao hệ miễn dịch như: Các thức ăn giàu protein (chất đạm), omega 3 có trong cá, các loại thực phẩm giàu vitamin và vi chất như sắt, kẽm, selen...; ăn nhiều loại rau củ quả và các loại hạt, hạn chế các loại thực phẩm đóng hộp, chế biến sẵn.

Vệ sinh cơ thể sạch sẽ

Việc sát khuẩn vùng họng và răng miệng bằng nước muối loãng hoặc dung dịch súc miệng chuyên dụng không chỉ giúp loại bỏ vi khuẩn mà còn ngăn ngừa sự sinh sôi của các tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh đó, cần giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng, tránh tập trung nơi đông người và hạn chế tiếp xúc gần với những người mắc bệnh cúm hoặc các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Giữ ấm cơ thể

Giữ ấm cơ thể là biện pháp quan trọng để phòng bệnh khi giao mùa. Hãy mặc quần áo nhiều lớp, che chắn vùng cổ, tay, chân và đội mũ khi ra ngoài, đặc biệt vào sáng sớm và tối.

Uống nước ấm, ăn thực phẩm giữ nhiệt như gừng, tỏi, canh nóng và sử dụng chăn ấm khi ngủ để duy trì thân nhiệt ổn định. Việc này giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp và cảm cúm.

Tiêm phòng đầy đủ

Tiêm phòng là cách hiệu quả để bảo vệ cơ thể trước các bệnh nguy hiểm khi giao mùa, đặc biệt là cúm, viêm phổi và các bệnh đường hô hấp. Việc tiêm vaccine giúp tăng cường miễn dịch, giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh cũng như các biến chứng nguy hiểm.

Đặc biệt, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền cần được tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.