Đau mông kéo dài 4 tháng, người đàn ông 54 tuổi đi khám phát hiện ung thư trực tràng giai đoạn 3

Theo Znews dịch từ China Times, ông Lữ 54 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) từng nghĩ những cơn đau mông kéo dài chỉ liên quan đến xương khớp hoặc thần kinh. Suốt 4 tháng, ông Lữ chỉ tìm đến châm cứu và vật lý trị liệu nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí ngày càng nặng hơn.

Đến khi xuất hiện thêm triệu chứng đi ngoài có máu, ông Lữ mới đến khám tại Bệnh viện Thành phố Đài Trung.

Qua các xét nghiệm, ông được chẩn đoán ung thư trực tràng vị trí trung và thấp, giai đoạn 3. Khối u đã lan đến các hạch lympho và chèn ép những cấu trúc thần kinh vùng chậu, được bác sĩ cho là nguyên nhân gây ra các cơn đau.

Bác sĩ Trương Thân Cát, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Thành phố Đài Trung, lưu ý những thay đổi bất thường khi đại tiện hoặc tình trạng đau vùng chậu kéo dài không nên bị bỏ qua, đặc biệt khi xuất hiện cùng đại tiện ra máu hoặc thay đổi hình dạng phân.

Ảnh minh họa.

6 dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phenikaamec, các dấu hiệu ung thư trực tràng không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng nếu chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể, bạn có thể phát hiện bệnh từ sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.

Đi ngoài có máu

Xuất hiện máu khi đi đại tiện là dấu hiệu không nên xem nhẹ. Máu có thể lẫn trong phân, khiến phân sẫm màu, có màu đen bất thường hoặc phân nhỏ, dẹt hơn so với bình thường. Đây có thể là biểu hiện cảnh báo tổn thương tại trực tràng, trong đó có nguy cơ ung thư.

Thay đổi thói quen đại tiện

Ung thư trực tràng có thể làm rối loạn hoạt động đi tiêu. Người bệnh thường gặp tình trạng táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài, số lần đi ngoài tăng hoặc giảm bất thường. Ngoài ra, cảm giác buồn đi vệ sinh liên tục, đi xong vẫn thấy chưa hết phân hoặc khó chịu khi đại tiện cũng là dấu hiệu đáng lưu ý.

Rối loạn tiêu hóa kéo dài

Các vấn đề tiêu hóa xuất hiện thường xuyên và không cải thiện theo thời gian có thể liên quan đến sự phát triển của khối u trong trực tràng. Biểu hiện thường gặp gồm đầy hơi, chướng bụng, cảm giác đi tiêu không hết, táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài, xen kẽ giữa táo bón và tiêu chảy.

Đau bụng kéo dài

Người bệnh có thể cảm thấy đau bụng âm ỉ hoặc đau từng cơn, mức độ đau không ổn định, lúc nhẹ lúc dữ dội. Cơn đau thường kéo dài, tái diễn nhiều lần và không rõ nguyên nhân.

Sụt cân không rõ lý do

Giảm cân nhanh chóng dù không ăn kiêng hay vận động quá mức là dấu hiệu cần cảnh giác. Nguyên nhân có thể do khối u ác tính làm rối loạn quá trình chuyển hóa và hấp thu dưỡng chất trong cơ thể.

Cơ thể mệt mỏi, suy nhược

Ung thư trực tràng khiến người bệnh thường xuyên cảm thấy uể oải, thiếu năng lượng, dễ chóng mặt, ăn uống kém ngon và nhanh mệt. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tổng thể và sinh hoạt hằng ngày.

Cách phòng ngừa ung thư trực tràng hiệu quả

Hiện nay chưa có biện pháp nào có thể phòng tránh bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chủ động giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách thay đổi lối sống và theo dõi sức khỏe định kỳ:

Chủ động tầm soát

Việc sàng lọc giúp phát hiện sớm các polyp tiền ung thư ở đại tràng và trực tràng, từ đó loại bỏ kịp thời trước khi tiến triển thành ung thư. Bạn nên trao đổi với bác sĩ để biết thời điểm phù hợp bắt đầu tầm soát. Nhiều khuyến cáo hiện nay đề nghị nên sàng lọc từ khoảng 45 tuổi, hoặc sớm hơn nếu có yếu tố nguy cơ.

Hạn chế rượu bia

Rượu bia làm tăng nguy cơ ung thư trực tràng, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên. Khuyến cáo y tế hiện nay cho rằng không có mức độ uống rượu nào được coi là an toàn tuyệt đối - tốt nhất là hạn chế hoặc không sử dụng.

Ăn nhiều rau xanh, trái cây mỗi ngày

Chế độ ăn giàu rau củ, trái cây cung cấp nhiều vitamin và chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa. Ưu tiên thực phẩm tự nhiên, hạn chế lạm dụng các loại vitamin tổng hợp nếu không có chỉ định y tế.

Duy trì vận động thường xuyên

Nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần (khoảng 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần) ở cường độ vừa phải - đây là khuyến cáo của WHO và nhiều tổ chức ung thư học quốc tế.

Giữ cân nặng ổn định

Duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có ung thư trực tràng. Nếu cần giảm cân, hãy áp dụng chế độ ăn khoa học kết hợp vận động, tốt nhất nên có tư vấn từ chuyên gia y tế.

Tránh xa thuốc lá

Hút thuốc làm tăng nguy cơ ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Nếu đang hút thuốc, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhân viên y tế để cai thuốc. Nếu chưa từng hút, đừng bắt đầu.