Người đàn ông 56 tuổi bị kiến chui vào thanh quản từ 1 việc không ngờ tới

Kiến chui vào thanh quản từ một thói quen sinh hoạt

Bệnh nhân P.C.Đ., 56 tuổi, ngụ Vĩnh Long, đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng đau, khó chịu và có cảm giác vướng ở vùng họng sau một sự cố bất ngờ khi vệ sinh lu nước tại nhà.

Theo lời kể, trong quá trình lấy nước ra khỏi lu, ông sử dụng một đoạn ống thun để hút nước. Do không kiểm tra kỹ bên trong ống trước khi sử dụng, bệnh nhân không biết có nhiều kiến đang ở bên trong.

Khi đưa ống lên hút, lực hút khiến kiến theo đường ống đi vào vùng hạ họng và thanh quản. Sau đó, ông xuất hiện cảm giác đau, khó chịu và vướng mắc trong cổ họng. Bệnh nhân cố gắng tìm nhiều cách để lấy dị vật ra ngoài nhưng không thành công nên đến cơ sở y tế thăm khám.

Ảnh ghi nhận trong ca nội soi. Ảnh: BVCC

Nội soi phát hiện kiến mắc tại thanh quản

Tại Phòng khám Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, các bác sĩ ghi nhận dị vật bám chặt tại vùng thanh quản và xoang lê hai bên, gây đau rát, khó chịu và cảm giác vướng cho bệnh nhân.

Sau khi đánh giá tình trạng, các bác sĩ chỉ định nội soi để kiểm tra và xử trí dị vật. Tại Khoa Nội soi, ê-kíp xác định dị vật là kiến nẻ mắc tại vùng thanh quản và xoang lê hai bên.

ThS.BS Lê Vũ Trường, Khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, sử dụng kìm chuyên dụng qua nội soi để tiếp cận và gắp dị vật ra ngoài an toàn. Sau khi kiến được lấy ra, cảm giác đau và khó chịu của bệnh nhân giảm rõ rệt, tình trạng ổn định.

Kiến chui vào thanh quản có thể ảnh hưởng đường thở

Từ trường hợp trên, ThS.BS Lê Vũ Trường khuyến cáo người dân cần hình thành thói quen kiểm tra kỹ các dụng cụ trước khi sử dụng, đặc biệt là những vật dụng dạng ống, khe hoặc khoang kín, bởi côn trùng và dị vật có thể ẩn bên trong mà mắt thường khó phát hiện.

Khi chẳng may côn trùng hoặc dị vật lọt vào đường thở, người bệnh không nên tự ý dùng tay, đũa, que hoặc các dụng cụ khác để móc, gắp. Việc xử trí không đúng cách có thể khiến dị vật đi sâu hơn, gây tổn thương niêm mạc, chảy máu hoặc ảnh hưởng đến đường thở.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau rát họng, cảm giác vướng dị vật, ho sặc, khàn tiếng, khó nuốt hoặc khó thở, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp để được thăm khám và xử trí kịp thời.

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