Người phụ nữ 56 tuổi phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em dễ bỏ qua

Ra máu âm đạo sau mãn kinh, phát hiện niêm mạc tử cung dày bất thường

Bệnh nhân H.T.V. (56 tuổi, Lạng Sơn) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám do tình trạng ra máu âm đạo bất thường sau mãn kinh.

Theo chia sẻ, bệnh nhân đã mãn kinh nhiều năm. Khoảng 5 tháng gần đây, thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng ra máu hồng âm đạo với lượng ít, tự nhiên xuất hiện rồi tự hết. Ba tháng trước, bệnh nhân từng đi khám tại một cơ sở y tế tư nhân nhưng chưa phát hiện bất thường và chưa được điều trị.

Lần này, tình trạng ra máu kéo dài sang ngày thứ 5. Dù không đau bụng hay sốt, lo lắng sức khỏe, bệnh nhân quyết định đến Medlatec kiểm tra.

Kết quả khám lâm sàng ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, BMI 24,4 kg/m². Khi khám phụ khoa, bác sĩ phát hiện một lượng ít máu hồng từ buồng tử cung, cổ tử cung chưa ghi nhận tổn thương bất thường.

Các xét nghiệm và thăm dò chuyên sâu được chỉ định nhằm tìm nguyên nhân gây ra tình trạng ra máu bất thường.

Ảnh minh họa.

Kết quả siêu âm đầu dò âm đạo cho thấy niêm mạc tử cung dày 15 mm, bề mặt không đều và có hiện tượng tăng sinh mạch máu. Đây là những đặc điểm cần được đánh giá thêm ở phụ nữ sau mãn kinh.

Ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, độ dày niêm mạc tử cung thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt dưới tác động của hormone. Sau mãn kinh, hoạt động nội tiết suy giảm khiến niêm mạc tử cung thường mỏng hơn. Vì vậy, tình trạng ra máu sau mãn kinh kèm niêm mạc tử cung dày bất thường cần được thăm khám để loại trừ các nguyên nhân, trong đó có tăng sản hoặc ung thư nội mạc tử cung.

Tế bào tuyến bất thường, nghi ngờ tổn thương nội mạc tử cung

Để làm rõ nguyên nhân, các bác sĩ tiếp tục chỉ định bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả xét nghiệm tế bào học cổ tử cung bằng phương pháp ThinPrep ghi nhận AGC (Atypical Glandular Cells - tế bào tuyến không điển hình), nghi ngờ có nguồn gốc từ nội mạc tử cung.

Theo hệ thống Bethesda 2014, AGC thuộc nhóm bất thường tế bào biểu mô tuyến. Xét nghiệm tế bào học cổ tử cung chủ yếu được sử dụng để phát hiện các tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung, nhưng trong một số trường hợp có thể phát hiện những tế bào tuyến bất thường có nguồn gốc từ nội mạc tử cung.

ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Nga, Trung tâm Giải phẫu bệnh cho biết: "AGC không phải lúc nào cũng có nguồn gốc từ cổ tử cung. Đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh, khi xuất hiện AGC kèm triệu chứng ra máu âm đạo bất thường, cần khảo sát nội mạc tử cung để loại trừ các bệnh lý tăng sản hoặc ung thư nội mạc tử cung".

Từ kết quả siêu âm và tế bào học, các bác sĩ chỉ định nạo buồng tử cung lấy bệnh phẩm để thực hiện xét nghiệm mô bệnh học. Đây là phương pháp quan trọng để xác định bản chất tổn thương nội mạc tử cung.

Kết quả mô bệnh học bệnh phẩm nạo buồng tử cung ghi nhận hình ảnh hướng tới carcinoma thanh dịch độ cao (high-grade serous carcinoma).

Từ các dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng và mô bệnh học, bệnh nhân được chẩn đoán u ác tính nội mạc tử cung, hướng tới ung thư biểu mô thanh dịch độ cao.

Ung thư nội mạc tử cung đã xâm lấn lớp cơ tử cung

Để đánh giá mức độ lan rộng của tổn thương và sơ bộ xác định giai đoạn FIGO, bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) vùng chậu.

Kết quả MRI cho thấy niêm mạc tử cung dày không đều, vị trí dày nhất 26 mm, hạn chế khuếch tán trên DWI và ngấm thuốc không đồng nhất sau tiêm. Tổn thương đã xâm lấn lớp cơ tử cung nhưng chưa tới thanh mạc.

Hình ảnh MRI hướng tới ung thư nội mạc tử cung giai đoạn FIGO IIC.

Ung thư biểu mô thanh dịch độ cao là một dạng ung thư nội mạc tử cung có đặc điểm sinh học ác tính hơn một số thể mô học khác. Việc xác định chính xác loại mô bệnh học và đánh giá mức độ xâm lấn giúp bác sĩ có cơ sở xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp.

Trường hợp của bệnh nhân V. cho thấy tình trạng ra máu âm đạo sau mãn kinh dù lượng ít và tự hết vẫn cần được đánh giá. Việc đã từng thăm khám nhưng chưa phát hiện bất thường cũng không có nghĩa triệu chứng có thể tiếp tục bị bỏ qua khi tái diễn.

Cảnh giác với dấu hiệu ung thư nội mạc tử cung

Ra máu âm đạo sau mãn kinh có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không phải trường hợp nào cũng là ung thư nội mạc tử cung. Tuy nhiên, đây là triệu chứng bất thường cần được bác sĩ đánh giá, đặc biệt khi xuất hiện trở lại hoặc kéo dài.

Phụ nữ sau mãn kinh khi ra máu âm đạo, dù chỉ một lần hoặc lượng rất ít, nên đi khám để tìm nguyên nhân. Bác sĩ có thể chỉ định khám phụ khoa, siêu âm đầu dò và các xét nghiệm cần thiết; khi có dấu hiệu nghi ngờ, lấy bệnh phẩm nội mạc tử cung làm mô bệnh học giúp xác định bản chất tổn thương.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên tự theo dõi kéo dài hoặc cho rằng ra máu ít rồi tự hết thì không đáng lo. Phát hiện ung thư nội mạc tử cung sớm giúp bác sĩ đánh giá đầy đủ mức độ bệnh và lựa chọn phương án điều trị phù hợp, qua đó nâng cao cơ hội kiểm soát bệnh và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

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