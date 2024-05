Miền Bắc oi nóng trước khi giảm nhiệt do hình thái thời tiết mới đổ bộ

Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 26/5, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Khu vực này sau đó tăng nhiệt, trời nắng.

Tại Hà Nội, thời tiết duy trì mưa dông buổi sáng, giảm dần về trưa và chiều. Khi mưa giảm, thời tiết trở lại trạng thái oi nóng với nền nhiệt cao nhất 32- 34 độ C.

Hôm nay miền Bắc tăng nhiệt, ngày nắng (Ảnh minh hoạ).

Người dân đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Ngày 26/5, vùng núi từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ 27/5, nắng nóng mở rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 27/5, nắng nóng ở khu vực này xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/5 - 4/6

Biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở Hà Nội. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Nhận định thời tiết từ đêm 27/5 đến ngày 4/6, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 27-31/5, Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ 1/6, khu vực này mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Trung Bộ từ khoảng 28-30/5 có thể xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối và đêm 28-31/5, dự báo Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm 27/5-4/6 mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và tối, cục bộ mưa to.

