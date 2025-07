Miền Bắc sắp mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha)?

Tin bão mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm nay (18/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Wipha.

Lúc 1h ngày 18/7, vị trí tâm bão Wipha trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong 24 giờ tới, bão Wipha trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, khả năng mạnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến 7h sáng thứ Bảy (19/7), bão Wipha sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm, gây mưa to đến rất to cho Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An trong đầu tuần sau.

7h ngày 21/7, bão số 3 Wipha trên biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 và có thể mạnh thêm.

Từ 21/7 đến 23/7, bão có xu hướng di chuyển Tây, tốc độ 15–20km/h và suy yếu dần.

Do tác động của bão số 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Wipha. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các tỉnh thành trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, trong hai ngày 18-19/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Ngày 18/7, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C. Ngày 19/7, nắng nóng thu hẹp phạm vi ở khu vực này, còn xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Trời nắng nóng, độ ẩm trong không khí thấp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hoả hoạn tại khu dân cư, cháy rừng cũng như ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.

Ban ngày nắng nóng nhưng chiều tối và đêm, các khu vực trên nguy cơ xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi.

Từ 20/7, nắng nóng ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ giảm dần.

Đêm 19-20/7, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ đêm 20-25/7, tác động của bão số 3 Wipha, khu vực này khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ tái diễn ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ven sông, lũ quét và sạt lở ở khu vực vùng núi.

Các tỉnh Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có thể xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng trong khoảng thời gian từ 21-25/7.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ nay đến 27/7), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to lúc chiều và tối.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.