"Mỏ vàng" trên những mái nhà bỏ hoang ở Trung Quốc

Người Trung Quốc làm giàu từ những mái nhà bỏ hoang

Theo Trường Giang Nhật báo, khi hoàng hôn buông xuống, tháp Hoàng Hạc dần lên đèn, phản chiếu xuống dòng Trường Giang. Thay vì rời khu thắng cảnh sau khi tham quan, ngày càng nhiều du khách chọn bước lên những sân thượng ẩn mình giữa thành cổ Vũ Xương (Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Từ đây, Hoàng Hạc Lâu hiện ra ngay trước mắt, phía xa là cầu Trường Giang, còn dưới chân là những mái ngói cổ nối tiếp nhau.

Đó cũng là lý do Trương Mân, du khách đến từ Nam Xương, cùng gia đình tìm đến nhà hàng Hựu Kiến Hoàng Hạc sau khi rời Hoàng Hạc Lâu. Trong tiếng nhạc cổ truyền, các vũ công mặc Hán phục biểu diễn giữa không gian mở, thực khách vừa thưởng thức đồ nướng vừa ngắm toàn cảnh thành cổ.

"Chỉ cần ngẩng đầu là thấy Hoàng Hạc Lâu. Được ăn tối ngay trước biểu tượng của thành phố là trải nghiệm rất đáng tiền", Trương Mân chia sẻ.

Ít ai biết, nơi đông kín thực khách này từng là sân thượng của một trung tâm thương mại bỏ hoang hơn một thập kỷ. Cỏ dại từng phủ kín mái nhà, nhưng nay không gian ấy đón gần 1.000 lượt khách mỗi ngày vào dịp cao điểm.

Đó chỉ là một ví dụ trong xu hướng mới mà Vũ Hán gọi là "kinh tế mái nhà" - biến những sân thượng từng bị bỏ quên thành nhà hàng, quán cà phê, sân khấu ngoài trời và không gian văn hóa nhằm tạo động lực mới cho du lịch và tiêu dùng.

Nhà hàng trên mái nhà bỏ hoang ở Trung Quốc. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Khi những mái nhà bỏ hoang trở thành "mỏ vàng"

Nhà hàng Hựu Kiến Hoàng Hạc vốn nằm trên sân thượng Trung tâm thương mại Lam Giang, một điểm mua sắm sầm uất ở khu Tư Môn Khẩu từ thập niên 1990. Sau nhiều lần chuyển nhượng, trung tâm dần xuống cấp, các tầng trên bị bỏ trống, còn sân thượng chỉ còn cỏ dại mọc um tùm.

Trong nhiều năm, khu vực này gần như không có giá trị thương mại. Không nằm trên mặt phố, lại ở tầng cao nên rất khó thu hút khách thuê, dù chỉ cách Hoàng Hạc Lâu khoảng vài trăm mét.

Bước ngoặt đến vào cuối năm 2024, khi doanh nhân Dư Bảo Cương khảo sát địa điểm và phát hiện từ sân thượng có thể nhìn thẳng về Hoàng Hạc Lâu ở khoảng cách khoảng 260 m theo đường chim bay.

"Tôi chưa từng ngắm Hoàng Hạc Lâu ở góc độ này. Ngay lúc đó, tôi biết nơi đây có thể trở thành một không gian hoàn toàn khác."

Ông quyết định đầu tư hơn 5 triệu NDT để cải tạo toàn bộ sân thượng thành nhà hàng ngoài trời, kết hợp biểu diễn Hán phục, hệ thống ánh sáng và góc nhìn trực diện về Hoàng Hạc Lâu.

Nhà hàng khai trương đúng dịp Quốc khánh Trung Quốc năm 2025 và nhanh chóng trở thành địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng xã hội. Theo Trường Giang Nhật báo, lượng khách đạt gần 1.000 lượt/ngày vào mùa cao điểm và khoảng 400 lượt/ngày trong mùa thấp điểm.

Theo chính quyền quận Vũ Xương, riêng khu vực quanh Hoàng Hạc Lâu hiện vẫn còn khoảng 10.000 m² diện tích mái nhà có thể tiếp tục khai thác cho các hoạt động thương mại và văn hóa.

Thành công của mô hình cho thấy giá trị lớn nhất của các sân thượng không nằm ở diện tích sử dụng mà ở trải nghiệm. Trong khi mặt bằng tầng một cạnh tranh bằng vị trí, các mái nhà lại cạnh tranh bằng góc nhìn và không gian mà những nơi khác khó có thể sao chép.

Những mái nhà bỏ hoang trở thành "mỏ vàng" ở Trung Quốc. Ảnh: Nhật dân nhật báo

Hồi sinh thành cổ bằng "kinh tế mái nhà"

"Kinh tế mái nhà" không đơn thuần là mở thêm vài nhà hàng hay quán cà phê. Đây là một phần trong chiến lược tái sử dụng không gian đô thị của Vũ Hán, khai thác giá trị từ các công trình hiện hữu thay vì tiếp tục mở rộng bằng những dự án xây dựng mới.

Theo chính quyền quận Vũ Xương, khu vực quanh Hoàng Hạc Lâu được quy hoạch để phát triển các mô hình trên mái như nhà hàng, quán cà phê, không gian biểu diễn, chợ sáng tạo và điểm ngắm cảnh.

Mục tiêu là kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gia tăng mức chi tiêu và lan tỏa dòng khách sang các tuyến phố thương mại lân cận.

Song song với đó, theo Hồ Bắc nhật báo, địa phương cũng triển khai chương trình bảo tồn thành cổ Vũ Xương. Nhiều khu phố lịch sử như Đàm Hoa Lâm, Hộ Bộ Hạng, Đấu Cấp Doanh và Lương Đạo Nhai được cải tạo; 83 công trình di tích được trùng tu và kết nối thành tuyến du lịch văn hóa rộng khoảng 7,7 km² quanh Hoàng Hạc Lâu.

Thay vì coi mái nhà chỉ là phần kiến trúc ít được sử dụng, Vũ Hán xem đây là một dạng "tài nguyên đô thị". Khi cảnh quan trở thành trải nghiệm và trải nghiệm tạo ra giá trị kinh tế, những sân thượng từng bị bỏ hoang có thể trở thành điểm đến mới, góp phần hồi sinh cả một khu phố lịch sử.