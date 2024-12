Một 'bóng hồng' nổi tiếng từng đi qua đời Thương Tín giờ có cuộc sống thế nào bên chồng doanh nhân?

Thương Tín là tài tử điển trai, phong lưu bậc nhất làng giải trí phía Nam thập niên 80-90. Trong số đó có nữ hoàng ảnh lịch Diễm My, chị còn thừa nhận đã từng theo đuổi nam tài tử điện ảnh một thời. Năm 2016, trong cuốn hồi ký "Thương Tín – một đời giông bão", Thương Tín đã viết rõ người tình một thời của mình là diễn viên Diễm My. Tài tử điện ảnh một thời công khai để "lộ diện" Diễm My trong cuốn hồi ký của mình đã tạo nên không ít luồng ý kiến của công chúng. Nhiều người cho rằng, Diễm My đã có một cuộc sống ổn định bên người chồng giàu có, việc Thương Tín công khai tên tuổi chị và chuyện tình say đắm của hai người khi còn trẻ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hiện tại của chị.