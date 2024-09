Một nam ca sĩ 23 tuổi xin lỗi vì phát ngôn bị cho cổ xúy bỏ học

Tối 28/9, concert "Anh trai say hi" chính thức diễn ra, với quy mô gần 20.000 khán giả tham dự. Là show thực tế hot nhất thời gian qua, concert "Anh trai say hi" dễ dàng chiếm trọn tâm điểm. Ngay lúc này, cư dân mạng liên tục bàn tán về những sân khấu, khoảnh khắc tại show diễn của 30 anh trai. Rapper Negav lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì một phát ngôn.

Cụ thể, trước 20.000 khán giả theo dõi trực tiếp, Negav không giấu được sự xúc động sau khi trình diễn. Nam rapper sinh năm 2001 tự hào khoe về màn trình diễn, kèm câu nói "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa". Đây là lý do khiến Negav bị "ném đá" kịch liệt. Bởi thông điệp Negav truyền đi rất dễ gây hiểu lầm, nhất là với các fan nhỏ tuổi - đối tượng chính theo dõi nam rapper. Negav làm dấy lên 1 sự lo ngại về việc cổ suý nghỉ học.

Negav tại sân khấu concert "Anh trai say hi".

Negav gây tranh cãi khi phát ngôn trên sân khấu: Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa!?

"Nghỉ học là chuyện cá nhân của Negav. Nhưng giữa hàng chục nghìn khán giả của concert, trong đó chắc chắn có rất nhiều học sinh sinh viên và cả phụ huynh, phát ngôn này của Negav - ở góc độ đang là thần tượng của chính những bạn học sinh sinh viên đó, thực sự phẫn nộ"; "Bỏ học là tự hào? Idol giới trẻ mà phát ngôn thế này là quá sai trái"; "Fan Negav toàn học sinh, làm ơn suy nghĩ kỹ trước khi nói gì";... một số bình luận của khán giả trên mạng xã hội.

Ngay sau phát ngôn gây tranh cãi, rapper Negav gửi lời xin lỗi vì "gây hiểu nhầm, làm khán giả giận".

"Tôi đã gây hiểu lầm khi chia sẻ trước đám đông về chuyện đi học - bỏ học. Đây là lời chia sẻ thân tình và thật lòng phía cá nhân tôi đến mẹ, theo cách tôi hay nói chuyện với mẹ, hoàn toàn không cổ xuý các bạn bỏ học giống tôi và lấy đó làm tự hào. Tôi biết mình đã chọn sai ngữ cảnh để nói nên muốn công khai chia sẻ rõ ràng ở đây với tất cả mọi người", rapper 23 tuổi chia sẻ.

Negav cho biết anh luôn muốn mang đến những gì thật nhất từ mình với khán giả. "Trước truyền thông, các talk show tôi vẫn luôn khẳng định mình không phải tấm gương bỏ học để mọi người noi theo" - giọng ca Ngủ một mình nói.

Nam rapper thừa nhận đây là lỗi khó tha thứ và hứa kiểm soát lời nói cẩn thận hơn: "Rất mong mọi người bỏ qua cho tôi".

Trước phát ngôn trong concert, Negav là một trong những "anh trai" sở hữu lượng fan đông đảo.

Trước khi lên tiếng trên trang cá nhân, Negav bị đánh giá thiếu thành ý, không nghiêm túc xin lỗi vì viết nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh trong kênh chat dành cho fan. Trong show "Hành trình rực rỡ", anh chia sẻ đã nghỉ học đại học sau hai tháng. Rapper nói gặp nhiều xui xẻo trên con đường học vấn, nhưng đây chỉ là cái cớ vì nghĩ mình không phù hợp với việc học.

Negav tên thật là Đặng Thành An, ngôi sao thế hệ gen Z gây sốt thời gian qua. Anh thuộc thành viên tổ đội Gerdnang bên cạnh Hieuthuhai, Hurrkng, Manbo và producer Kewtiie.

Độ hot của Negav bùng lên nhờ tham gia game show truyền hình như Hành trình rực rỡ, Anh trai say hi… và được yêu thích bởi độ giải trí "mặn mòi", biết tung mảng miếng. MV mới ra mắt của Negav từng đứng đầu bảng xếp hạng trending YouTube Việt Nam mục âm nhạc giữa lúc hai game show Anh trai cạnh tranh gay gắt.