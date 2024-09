Hieuthuhai giành ngôi Quán quân 'Anh trai say hi', fan sốc và quá hụt hẫng với kết quả

Tài năng nhí xứ Thanh sau 11 năm chật vật, giờ đẹp trai và nổi tiếng ra sao mà được dự đoán sẽ là Quán quân 'Anh trai say hi'? GĐXH - Quán quân The Voice Kids 2013 Quang Anh được khen có ngoại hình bắt mắt hơn sau 11 năm vào showbiz. Nam ca sĩ đổi tên Rhyder, được dự đoán sẽ là quán quân chương trình "Anh trai say hi".

Hieuthuhai trở thành Quán quân "Anh trai say hi"

Chung kết "Anh trai say hi" diễn ra tối 14/9. Dựa theo kết quả từ 3 đợt bình chọn trực tuyến, top 10 "Anh trai say hi" được công bố là: Erik, Dương Domic, Anh Tú Atus, Isaac, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Negav, Hurrykng, Hieuthuhai, Rhyder.

Nhận tổng lượt bình chọn áp đảo hơn 1.600.000, Hieuthuhai chính thức giành ngôi vị Quán quân "Anh trai say hi", nhận giải thưởng 200 triệu đồng, cùng một xe hơi điện trị giá 240 triệu đồng.

Nam ca sĩ cũng được trao giải Đội trưởng được yêu thích nhất.

Với hơn 875.000 lượt bình chọn, Rhyder được xướng tên cho danh hiệu Á quân "Anh trai say hi", nhận giải thưởng 150 triệu đồng, cùng một xe hơi điện trị giá 240 triệu đồng.

Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất - The best hit thuộc về "Catch me if you can" của nhóm Negav, Công Dương, Nicky, Quang Hùng MasterD.

Giải Anh trai thay đổi ấn tượng nhất - Best transformation thuộc về Dương Domic. Erik nhận giải Anh trai trình diễn ấn tượng nhất - The best performer.

Hieuthuhai, Rhyder, Isaac, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc là Nhóm nhạc toàn năng

Nhóm nhạc toàn năng Best 5 của "Anh trai say hi" chính thức ra mắt bao gồm: Hieuthuhai, Rhyder, Isaac, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc. Cư dân mạng "sốc" với kết quả này. Đa số đồng tình với top 3 anh trai Hieuthuhai, Rhyder, Quang Hùng MasterD, nhưng hai thành viên còn lại gây tranh cãi.

"Hieuthuhai quá xứng đáng nhưng Best 5 thì hơi lạ"; "Mình đoán top3 chắc chắn có Hieuthuhai, Quang Hùng và Rhyder còn 2 người kia thì... kiểu sốc luôn á"; "Không phủ nhận tài năng của anh Issac nhưng mà anh ấy không hợp"; "Mình thay Issac thành Pháp Kiều được không?"; "Đức Phúc thấy hơi sến, không liên quan"; "Sao không phải là Negav?"… là những ý kiến tranh luận của fan sau chương trình.

Một số ý kiến thì cho rằng, giải thưởng xứng đáng nhưng họ thấy hụt hẫng vì "cách công bố nhạt nhẽo, nhanh chóng, không có cảm xúc gì cả".

Nhiều khán giả bất ngờ với kết quả Nhóm nhạc toàn năng.

Dù vậy, chương trình chung kết "Anh trai say hi" ghi điểm với những việc làm ý nghĩa. Đầu chương trình, MC Trấn Thành thông báo chương trình "Anh trai say hi" ủng hộ 1 tỷ đồng gửi tới đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Cả trường quay sau đó đứng dậy, im lặng và dành lời chúc tốt đẹp cho những người dân.

Khi công bố kết quả, toàn bộ thành viên Nhóm nhạc toàn năng cùng Quán quân và Á quân chương trình cũng đã đồng lòng dùng toàn bộ tiền thưởng đóng góp cho quỹ Chung một tấm lòng của Đài Truyền hình TPHCM.