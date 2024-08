Một người đẹp trượt Top tại Miss Grand Vietnam 2024 'úp mở' tung bằng chứng bị chèn ép

Sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2024, cuộc thi vướng khá nhiều ồn ào không chỉ liên quan đến Tân Hoa hậu ứng xử chưa thuyết phục mà công ty chủ quản cũng bị "soi" có mối quan hệ "người nhà", ưu ái với một số thí sinh.

Mới đây, ồn ào còn bị đẩy lên căng thẳng khi Bùi Lý Thiên Hương - thí sinh dừng chân tại Top 15 đã lên tiếng về việc bị chèn ép. "Thiên Hương sẽ công bố tất cả bằng chứng chèn ép thí sinh bởi lý do vô căn cứ và không xác thực nếu không làm rõ với Thiên Hương và trả lại sự công bằng, nỗ lực cho Thiên Hương. Thiên Hương tha thiết mong mọi người ủng hộ kẻ yếu như Thiên Hương, Thiên Hương luôn thượng tôn Pháp luật", người đẹp này viết.

Trong bài đăng, Thiên Hương không nhắc trực tiếp đến cá nhân nào hay cuộc thi nhưng bài đăng nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn sắc đẹp và BTC Miss Grand Vietnam cũng như hội đồng ban giám khảo bị "gọi tên". Bởi lẽ cuộc thi gần nhất Thiên Hương tham gia chính là Miss Grand Vietnam 2024.

Thiên Hương gây xôn xao khi đăng đàn nói bị chèn ép, sẽ tung bằng chứng để lấy lại công bằng.

Thiên Hương chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân và cho biết bản thân đã bị cắt ghép, bôi nhọ danh dự.

Trong khi đó, vào tối 5/8, Thiên Hương cũng lên tiếng về tin đồn không đạt thứ hạng cao do quá khứ "thiếu trong sạch", từng lộ một số hình ảnh nhạy cảm. Thiên Hương cho biết cô và ê-kíp đã lập tức liên hệ luật sư để chuẩn bị hồ sơ khởi tố lên PC04. "Những người cố tình cắt ghép dựng bằng chứng giả để cố tình hãm hại đến uy tín và danh dự, bất chấp pháp luật, sẽ nhận lấy những hậu quả thích đáng. Cơ quan chức năng sẽ dựa vào những thông tin lan truyền sai sự thật và cố tình sai sự thật, cho dù người đó là ai", Thiên Hương chia sẻ.

Trước đó, cảm xúc sau khi kết thúc cuộc thi, Thiên Hương cho biết đã học thêm tiếng Anh để chuẩn bị cho phần ứng xử sẽ trả lời song ngữ tuy nhiên kết quả lại không như mong đợi.

"Tôi nghĩ hành trình này mình đã cố gắng và tốt hơn Miss Grand Vietnam 2022 rất nhiều về mọi thứ nhưng chắc là không may mắn thôi. Hành trình trước tôi dừng ở Top 10. Còn năm thi này tôi đã có sự thể hiện tốt, nhưng kết quả như vậy thì phải xem điểm của ban giám khảo mới biết được tôi thiếu sót cái gì. Hương chỉ biết lần này mình đã làm tốt hơn lần trước", người đẹp này chia sẻ.

Nam Em và Thiên Hương dừng chân ở Top 15 Miss Grand Vietnam 2024.

Trước đó, Hoa hậu Hà Kiều Anh - trưởng ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2024 cũng lên tiếng về việc các thí sinh được dự đoán cao như Nam Em, Thiên Hương out top. "Sự chọn lựa của giám khảo phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Không phải cô ấy cứ đi thi nhiều, là gương mặt quen thuộc thì sẽ được ưu ái. Bùi Lý Thiên Hương để so sánh với top 10 năm nay thì bạn có nhiều yếu tố chưa bằng. Nhưng ban giám khảo cũng không thể nói rõ ra rằng cô ấy chưa bằng ở điểm gì vì như thế hơi sỗ sàng. Kết quả là một chặng hành trình dài mà chúng tôi theo dõi và đánh giá chứ không chỉ chung kết", Hà Kiều Anh nói.

Về phía đại diện Ban tổ chức, bà Phạm Kim Dung cho hay: "Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào tân hoa hậu và các á hậu. Các bạn đã rất vui vẻ trước kết quả của mình. Thực tế là sau khi xong phần công bố, Thiên Hương vào hậu trường và rất vui vẻ với mọi người. Cô ấy đã thể hiện thái độ chuyên nghiệp của một thí sinh".

Bùi Lý Thiên Hương từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018, top 16 Miss Universe Vietnam 2022, top 10 Miss Grand Vietnam 2022, top 10 The New Mentor 2023. Người đẹp sinh năm 1996, quê An Giang. Cô cao 1,73 m, số đo 82-62-91 cm. Cô hiện là người mẫu, doanh nhân. Tham gia Miss Grand Vietnam 2024 là lần thứ 7 Thiên Hương thi nhan sắc, và đây cũng là lần cuối cùng cô ghi danh cuộc thi này.