Một nước âm thầm xây kho vàng khắp thế giới, tăng mua 21 tháng liên tiếp: Bước đi chuẩn bị cho cuộc đua tiền tệ toàn cầu

Các doanh nghiệp khai thác vàng Trung Quốc như Zijin Mining và Shandong Gold Mining được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn hầu hết đối thủ trên thế giới. Động lực đến từ việc Bắc Kinh năm 2025 đưa vàng từ nhóm tài sản tài chính sang “khoáng sản chiến lược”.

“Khi giao dịch bằng đồng nhân dân tệ, câu hỏi luôn đặt ra là đồng tiền này sẽ được sử dụng như thế nào. Nhưng nếu nhân dân tệ có thể quy đổi sang vàng, tình hình sẽ khác”, Trưởng bộ phận Charles Chang phụ trách nhóm doanh nghiệp tại Trung Quốc của S&P Global Ratings nhận định. Theo ông, vàng là tài sản có thể giao dịch và được chấp nhận tại nhiều thị trường.

Năm ngoái, Trung Quốc mở kho vàng giao nhận ở nước ngoài đầu tiên tại Hồng Kông theo thỏa thuận với Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE). Ngân hàng Trung Quốc (chi nhánh Hồng Kông) được chỉ định vận hành kho này.

Cùng thời điểm, SGE niêm yết hai hợp đồng vàng mới định giá bằng nhân dân tệ. Các hợp đồng có thể được thanh toán bằng vàng vật chất hoặc tiền mặt.

Theo S&P Global Ratings, Trung Quốc đang xem xét mở rộng mạng lưới kho vàng tới các trung tâm giao dịch lớn như Singapore, Kuala Lumpur, Dubai, Riyadh và Moscow.

“Mạng lưới này tạo kết nối với thị trường vàng vật chất lớn nhất thế giới. Nó cũng có thể thu hút các quốc gia muốn đa dạng hóa nơi lưu trữ vàng, đưa vàng về trong nước hoặc đến các khu vực lân cận để tăng khả năng kiểm soát”, ông Chang nói.

Dù lượng vàng dự trữ của Trung Quốc liên tục tăng, tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ chính thức vẫn tương đối thấp. Trung Quốc hiện đứng thứ 6 thế giới về dự trữ vàng, sau Mỹ, Pháp, Italy, Đức và Nga.

Theo S&P Global Ratings, vị trí này cho thấy Trung Quốc vẫn có dư địa tăng dự trữ thông qua mua vàng hoặc gia tăng sản lượng khai thác. Tính đến cuối tháng 7, Trung Quốc sở hữu 76,08 triệu ounce vàng, đánh dấu 21 tháng liên tiếp gia tăng dự trữ.

Bắc Kinh cũng đang củng cố ngành khai thác vàng trong nước. Năm ngoái, 9 cơ quan cấp trung ương công bố kế hoạch nâng cao năng lực, an ninh, đổi mới, quy mô hoạt động và nguồn tài nguyên của ngành vàng.

Được chính phủ hậu thuẫn và nhu cầu vàng miếng, tiền xu vàng mạnh tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp khai thác Trung Quốc cũng đẩy mạnh mua bán và sáp nhập ở nước ngoài.

Zijin Gold International, công ty con của Zijin Mining, đã mua thêm hai mỏ vàng tại Ghana và Kazakhstan trong năm qua. Cả hai mỏ đều đang có lãi, giúp lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2026 của doanh nghiệp tăng 179% so với cùng kỳ, lên 1,45 tỷ USD.

Cuối tháng 7, Zijin Mining chấm dứt kế hoạch thâu tóm Allied Gold của Canada. Thay vào đó, doanh nghiệp mua 9,2% cổ phần tại công ty này với giá khoảng 295 triệu USD.

Theo SCMP